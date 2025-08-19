MC 'Gặp nhau cuối tuần' sống chung bạo bệnh, U60 bình yên bên con trai sau đổ vỡ

Chương trình Gặp nhau cuối tuần từng là điểm hẹn không thể bỏ lỡ mỗi thứ 7 hàng tuần trên VTV. Chương trình tạo làn gió mới trong cách tiếp cận chủ đề xã hội bằng phong cách hài hước, châm biếm nhưng mang tính giáo dục cao.

Vì vậy, Gặp nhau cuối tuần trở thành bệ phóng cho nhiều tài năng nghệ thuật, trong số đó có MC Thảo Vân. Bản thân Thảo Vân từng thừa nhận Gặp nhau cuối tuần mang đến cho cô cả thanh xuân, tình yêu và rất nhiều thứ.

"Có thể nói, cuộc sống ở những năm tháng đẹp nhất của tôi gắn với chương trình này", MC thổ lộ.

MC Thảo Vân dẫn dắt "Gặp nhau cuối tuần" suốt nhiều năm.

MC Thảo Vân sinh năm 1970 tại Lạng Sơn. Cô bén duyên với nghề dẫn chương trình từ những năm 1990 nhờ tích cực tham gia công tác đoàn, hội thời sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, cô dẫn một số chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam và nhanh chóng trở được khán giả yêu thích.

Nhờ sức hút của Gặp nhau cuối tuần , Thảo Vân nhanh chóng khẳng định tên tuổi bởi khả năng hoạt ngôn, nhạy bén. Cô liên tục được dẫn dắt các chương trình hài ăn khách như Gặp nhau cuối năm, Gala cười. Đặc biệt, cô là MC duy nhất dẫn 20 mùa chương trình Táo quân . Với sự dẫn dắt dí dỏm, duyên dáng cùng khả năng ứng biến linh hoạt, Thảo Vân góp phần tạo nên thành công cho các chương trình này.

Ngoài công việc liên quan tới nghệ thuật, Thảo Vân còn công tác tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện cô là Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, và là thành viên Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Thảo Vân có sự nghiệp thành công.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư của Thảo Vân cũng được khán giả quan tâm. Cô từng kết hôn với NSND Công Lý và có chung một cậu con trai. Tuy vậy, hôn nhân của họ chỉ kéo dài trong 4 năm. Sau chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau chăm sóc quý tử.

Đặc biệt, nữ MC còn thân thiết với vợ mới của NSND Công Lý - Ngọc Hà. Không ít lần, khán giả thấy hình ảnh Ngọc Hà đi ăn vui vẻ cùng vợ cũ và con riêng của NSND Công Lý.

Thời gian Công Lý đổ bệnh, Thảo Vân cùng nhiều đồng nghiệp đến thăm, hỏi han sức khỏe. Sự văn minh, hòa nhã của Thảo Vân với Công Lý và gia đình chồng cũ khiến cô càng được nhiều người yêu mến, cảm phục.

MC Thảo Vân là người mẹ đầy yêu thương và quan tâm tới con. Cô dành nhiều thời gian để chăm sóc và giáo dục con, giúp con phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Trong khi đó, con trai Thảo Vân cũng được nhận xét là chàng trai sống rất tình cảm và thương mẹ.

Nữ MC giữ tinh thần lạc quan dù đang sống chung với bạo bệnh.

Tưởng rằng cuộc đời sẽ bình yên nhưng ít ai biết MC Thảo Vân từng mắc căn bệnh gây ảnh hưởng đến công việc.

Năm 2014, cô chia sẻ chuyện bản thân mắc phải căn bệnh teo thùy não trái ở tuổi 44. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể khiến nữ MC gặp tình trạng đãng trí, thậm chí quên hết mọi thứ dù mới xảy ra.

Bệnh teo thùy não trái thường xuất hiện ở người già nhưng lại đến với Thảo Vân khi cô mới ngoài 40. Lúc bấy giờ, điều cô lo lắng nhất là cậu con trai còn nhỏ.

Suốt 11 năm qua, Thảo Vân lạc quan sống chung với căn bệnh quái ác. Cô vẫn cống hiến cho khán giả những chương trình hay và ấn tượng.

MC Thảo Vân từng chia sẻ dù có những lo lắng về tương lai, cô luôn cố gắng sống tích cực, tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại và không để nỗi sợ hãi chi phối. Vì vậy, Thảo Vân thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui vẻ, hài hước trên mạng xã hội, cho thấy tinh thần lạc quan và yêu đời của mình.

MC Thảo Vân hài lòng với cuộc sống hiện tại khi con trai là chỗ dựa vững chắc.

Ở tuổi 55, Thảo Vân vẫn giữ cuộc sống đơn thân, chăm sóc con trai. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về chuyện đi bước nữa, nữ MC chia sẻ: “Tôi vẫn luôn nghĩ gia đình là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ ai. Tôi vẫn luôn mong muốn mình sẽ có một gia đình êm ấm, nhưng chuyện chồng con có lẽ là duyên số nên tôi cũng cứ để tự nhiên thôi, khi nào đến sẽ đến".

Đối với người mới, MC Thảo Vân cho biết cô không yêu cầu cao gì. Điều đầu tiên phải là một người tử tế, biết lo lắng, quan tâm và có trách nhiệm. Nữ MC cũng cho biết con trai rất chững chạc, luôn mong mẹ có hạnh phúc mới.

