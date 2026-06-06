Không cần đá bóng, đây là nghề vẫn đút túi tiền tỷ tại World Cup 2026

Cơn sốt săn tìm thẻ hình tại World Cup 2026 đang chạm tới những cột mốc chưa từng có trong lịch sử, khẳng định vị thế của ngành vật phẩm sưu tầm như một cỗ máy in tiền khổng lồ với doanh thu xấp xỉ 100 tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu. Riêng tại ngày hội bóng đá năm nay, các chuyên gia tài chính dự báo thị trường này sẽ mang về khoảng 1,4 tỷ euro. Con số kỷ lục này được thúc đẩy bởi việc phát hành 35 triệu cuốn album và từ 500 đến 800 triệu bao thẻ, tung ra thị trường hơn 7 tỷ bức hình của các ngôi sao sân cỏ trên khắp hành tinh.

Thẻ hình gây sốt mỗi kỳ World Cup

Stickers của các cầu thủ trong mỗi bao thẻ

Sự bùng nổ về mặt kinh tế phản ánh rõ nét qua sự "phình to" của chính sản phẩm này qua thời gian. Từ cuốn album đầu tiên vào kỳ World Cup Mexico 1970 với vỏn vẹn 50 trang và 271 hình dán, phiên bản World Cup 2026 đã biến thành một "gã khổng lồ" gồm 120 trang và cần tới 980 thẻ hình để hoàn thiện. Chiến lược thương mại cũng trở nên tinh vi hơn bao giờ hết khi nhà sản xuất tung ra các phiên bản giới hạn với hiệu ứng dập nổi hay viền kim loại. Thậm chí thẻ hình của siêu sao Leo Messi với phần viền mạ vàng được thiết kế chủ đích để kích thích thị trường đầu cơ và giới sưu tầm phân khúc cao cấp.

Tâm điểm của hiện tượng thương mại này một lần nữa gọi tên Nam Mỹ, khu vực chiếm tới 10% tổng doanh thu toàn cầu của hãng Panini (Ý) và là nơi ghi nhận mức tăng trưởng doanh số vượt tới 24% so với kỳ World Cup Qatar 2022. Sức nóng không chỉ bao trùm các cường quốc bóng đá truyền thống như Brazil, Argentina hay Colombia, mà còn lan tỏa mạnh mẽ sang cả những quốc gia không giành được vé đến vòng chung kết như Chile. Tại các góc phố của Santiago và nhiều thủ đô khác trong khu vực, niềm đam mê này đã vượt ra khỏi ranh giới của các cửa hàng chính hãng để nuôi sống một nền kinh tế ngầm nhộn nhịp từ các chợ đen mua bán, các điểm trao đổi thẻ tự phát cho đến các xưởng gia công nhỏ lẻ chuyên sản xuất phụ kiện album bằng công nghệ in 3D.

Xé túi mù một bao thẻ ngẫu nhiên

Hình ảnh Desure Duoe của Pháp

Tuy nhiên, sự thống trị lâu đời của Panini đang bị lung lay bởi sự trỗi dậy của "gã khổng lồ" dịch vụ thể thao đến từ Mỹ - Fanatics. Trước đó, hãng thẻ hình của Ý đã đệ đơn kiện đối thủ lên tòa án liên bang New York với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền và có các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Dù phán quyết của tòa án vẫn chưa được ngã ngũ, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã có một nước đi vô cùng dứt khoát. Vào ngày 7/5, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đã chính thức công bố trao quyền khai thác thẻ hình World Cup cho Fanatics. Mặc dù Panini vẫn giữ được quyền kiểm soát tại kỳ World Cup 2026 lần này - đánh dấu cột mốc tròn 60 năm liên tiếp đồng hành cùng giải đấu nhưng quyết định của FIFA khiến Panini sẽ mất thế độc quyền tại các kỳ World Cup tiếp theo, bắt đầu từ giải đấu tại Ả Rập.

Tiên Tiên (Theo Marca)