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Hôn nhân viên mãn gần 3 thập kỷ của 'Chúc Anh Đài kinh điển nhất màn ảnh'

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Nữ diễn viên này khiến khán giả ngưỡng mộ bởi hôn nhân viên mãn hơn 25 năm bên ông xã Trần Gia Huy - người đảm nhận vai Mã Văn Tài.

Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài được xem là phim kinh điển của Hoa ngữ, từ những phiên bản truyền hình đầu tiên cho đến các phim điện ảnh đều để lại nhiều dấu ấn. Tuy nhiên, ấn tượng nhất vẫn là phiên bản của Lương Tiểu Băng năm 2000.

Lương Tiểu Băng sinh năm 1969 tại Macau. Ở tuổi 21, cô giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1990. Sau cuộc thi, Lương Tiểu Băng là gương mặt quen thuộc trong các phim truyền hình cổ trang như Phong chi đao, Vận mệnh Thanh Triều, Loan đao phục hận, Đại thích khách, Lò võ Thiếu Lâm, Lộc đỉnh ký 1998...

Nhan sắc xinh đẹp của Lương Tiểu Băng khi vào vai Chúc Anh Đài.

Năm 2000, Lương Tiểu Băng rời TVB để đầu quân cho đài ATV. Cô nhanh chóng gây tiếng vang với vai diễn Chúc Anh Đài trong phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Tuy nhan sắc không thuộc hàng xuất chúng nhưng Lương Tiểu Băng lại dễ gây thiện cảm cho khán giả.

Sau tác phẩm kinh điển, Lương Tiểu Băng trở thành cái tên đình đám. Với vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, nữ diễn viên được các ông lớn tin tưởng giao phó cho hàng loạt vai diễn trong nhiều dự án phim.

Tuy nhiên chính vì cái bóng quá lớn của Chúc Anh Đài, Lương Tiểu Băng không tìm được vai diễn nào nổi bật để ghi điểm với khán giả. Cô tham gia nhiều bộ phim nhưng không có tác phẩm gây tiếng vang.

Bên cạnh sự nghiệp, hôn nhân của Lương Tiểu Băng chính là điều khiến khán giả ngưỡng mộ. Cô kết hôn với nam diễn viên Trần Gia Huy - người đảm nhận vai Mã Văn Tài trong bộ phim. Họ yêu nhau khi hợp tác đóng phim năm 1992, hẹn hò tám năm trước khi tổ chức hôn lễ năm 2000.

Sau khi kết hôn, cả hai đón con trai đầu lòng vào năm 2007. Từ đó, Lương Tiểu Băng trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Theo truyền thông Hoa ngữ, nhiều năm qua, Lương Tiểu Băng tích cực hoạt động nghệ thuật, trong khi ông xã Trần Gia Huy ở nhà quán xuyến gia đình.

Lương Tiểu Băng nên duyên với "Mã Văn Tài" Trần Gia Huy.

Gần 30 năm chung sống, cặp sao trải qua nhiều sóng gió song họ luôn tôn trọng, thấu hiểu và cùng nhau vượt qua. Suốt nhiều năm, tài tử họ Trần không nề hà chuyện chăm sóc gia đình, thường xuyên đi chợ, nấu cơm, đưa đón con cái... để vợ có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Năm 2024, vợ chồng tái hợp trong bộ phim Nghịch thiên kỳ án 2 của đài TVB.

Trong dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới, Tiểu Băng viết trên trang cá nhân: "Vui vẻ là khi cùng anh đi khắp nơi, cùng cười. Hạnh phúc là được cùng anh chầm chậm già đi".

Nữ diễn viên từng viết trân trọng ông xã, thấy có phúc vì gặp được người hiểu cô trong thế giới rộng lớn. Cô luôn muốn dành những mặt tốt đẹp nhất ở bản thân cho bạn đời, cư xử tốt với Gia Huy.

Lương Tiểu Băng - Trần Gia Huy vẫn ngọt ngào, gắn bó sau 25 năm chung sống.

Hiện tại, con trai của cặp đôi đã trưởng thành và tự lập, nên hai vợ chồng có nhiều thời gian cho nhau. Tiểu Băng nhận xét chồng là người thú vị, yêu chiều vợ.

"Mỗi sáng thức dậy, anh ấy đều nói 'Em rất đẹp'. Kết hôn hai mươi mấy năm luôn như thế, cách nói rất ngọt ngào. Kể cả khi tôi đầu bù tóc rối, anh ấy vẫn khen tôi đẹp", nữ diễn viên từng nói.

Ở tuổi 57, Lương Tiểu Băng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy sức sống. Thậm chí so với thời còn tích cực hoạt động nghệ thuật, nhan sắc Chúc Anh Đài hiện tại được đánh giá là sắc sảo, mặn mà hơn.

Không nhận ra 'Chúc Anh Đài' Lương Tiểu Băng ở tuổi 53

Theo Ngọc Thanh/VTC News

VTCnews

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