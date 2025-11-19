Cuộc đời thăng trầm của 2 nàng Chúc Anh Đài kinh điển nhất màn ảnh

Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài được xem là phim kinh điển của Hoa ngữ, từ những phiên bản truyền hình đầu tiên cho đến các phim điện ảnh đều để lại nhiều dấu ấn. Tuy nhiên, ấn tượng nhất vẫn là phiên bản của Lương Tiểu Băng năm 2000 và Đổng Khiết năm 2007.

Thành công hoá thân vào nhân vật Chúc Anh Đài, đồng thời trở thành ngôi sao nhờ vai diễn này. Tuy nhiên cuộc đời của hai nàng “Chúc Anh Đài” lại có những ngã rẽ trái ngược.

Lương Tiểu Băng viên mãn bên "Mã Văn Tài"

Lương Tiểu Băng sinh năm 1969 tại Macau. Ở tuổi 21, cô giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1990. Sau cuộc thi, Lương Tiểu Băng là gương mặt quen thuộc trong các phim truyền hình cổ trang như Phong chi đao, Vận mệnh Thanh Triều, Loan đao phục hận, Đại thích khách, Lò võ Thiếu Lâm, Lộc đỉnh ký 1998...

Nhan sắc xinh đẹp của Lương Tiểu Băng khi vào vai Chúc Anh Đài.

Năm 2000, Lương Tiểu Băng rời TVB để đầu quân cho đài ATV. Cô nhanh chóng gây tiếng vang với vai diễn Chúc Anh Đài trong phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Tuy nhan sắc không thuộc hàng xuất chúng nhưng Lương Tiểu Băng lại dễ gây thiện cảm cho khán giả.

Sau tác phẩm kinh điển, Lương Tiểu Băng trở thành cái tên đình đám. Với vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, nữ diễn viên được các ông lớn tin tưởng giao phó cho hàng loạt vai diễn trong nhiều dự án phim.

Tuy nhiên chính vì cái bóng quá lớn của Chúc Anh Đài, Lương Tiểu Băng không tìm được vai diễn nào nổi bật để ghi điểm với khán giả. Cô tham gia nhiều bộ phim nhưng không có tác phẩm gây tiếng vang.

Về đời tư, Lương Tiểu Băng kết hôn với nam diễn viên Trần Gia Huy - người đảm nhận vai Mã Văn Tài trong bộ phim. Hôn lễ của họ diễn ra vào năm 2000 và đón con trai đầu lòng vào năm 2007. Sau khi kết hôn, Lương Tiểu Băng trở thành trụ cột kinh tế của gia đình.

Lương Tiểu Băng nên duyên với "Mã Văn Tài" Trần Gia Huy.

Theo truyền thông Hoa ngữ, nhiều năm qua, Lương Tiểu Băng tích cực hoạt động nghệ thuật, trong khi ông xã Trần Gia Huy ở nhà quán xuyến gia đình.

25 năm chung sống, cặp sao trải qua nhiều sóng gió song họ luôn tôn trọng, thấu hiểu và cùng nhau vượt qua. Suốt nhiều năm, tài tử họ Trần không nề hà chuyện chăm sóc gia đình, thường xuyên đi chợ, nấu cơm, đưa đón con cái... để vợ có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe.

Lương Tiểu Băng - Trần Gia Huy vẫn ngọt ngào, gắn bó sau 25 năm chung sống.

Ở tuổi 56, Lương Tiểu Băng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy sức sống. Thậm chí so với thời còn tích cực hoạt động nghệ thuật, nhan sắc Chúc Anh Đài hiện tại được đánh giá là sắc sảo, mặn mà hơn.

Đổng Khiết đánh mất sự nghiệp vì scandal

Bước chân vào showbiz với vai chính trong bộ phim Ngày tháng hạnh phúc của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Đổng Khiết sớm nổi tiếng nhờ gương mặt xinh đẹp, trong sáng, diễn xuất nổi trội. Cô liên tiếp được mời tham gia các dự án phim điện ảnh và truyền hình lớn như Tiểu Lý phi đao (2001), Chung cư những người tri thức (2001), Kim phấn thế gia (2003).

Khi tham gia vào Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài năm 2007, Đổng Khiết đã là “ngọc nữ” có tiếng tăm ở Cbiz. Không hề gặp áp lực với thành công của Lương Tiểu Băng năm 2000, Đổng Khiết bứt phá ngoạn mục. Cô giúp nhân vật Chúc Anh Đài lột xác từ một tiểu thư khuê các, hiền thục sang cô gái quyết đoán, tinh nghịch, lém lỉnh.

Với nhan sắc xinh đẹp, Đổng Khiết cũng được mệnh danh là "Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh".

Vai diễn Chúc Anh Đài là điểm sáng chói lọi nhất trong sự nghiệp của Đổng Khiết.

Thành công của bộ phim giúp nữ diễn viên sinh năm 1980 trở thành một trong những hoa đán đình đám của làng giải trí Hoa ngữ.

Năm 2008, Đổng Khiết kết hôn với diễn viên Phan Việt Minh. Cả hai luôn được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, đến năm 2012, hai người ly hôn trong ồn ào.

Sự nghiệp của Đổng Khiết lại bị chính cô hủy hoại bởi scandal ngoại tình gây chấn động. Vụ việc bắt đầu khi chồng cũ tố cáo Đổng Khiết ngoại tình với tài tử Vương Đại Trị. Hình ảnh hai người ôm ấp nhau trong khách sạn bị phát tán trên mạng, khiến Đổng Khiết bị gán mác "tiểu tam" phá vỡ gia đình Vương Đại Trị.

Vụ việc kéo theo những lời đấu tố qua lại giữa cô và Phan Việt Minh trên truyền thông, khiến cả hai trở thành những gương mặt bị ghét bỏ trong làng giải trí.

Sau scandal, Đổng Khiết đối mặt với làn sóng tẩy chay từ khán giả. Nhiều nhà sản xuất ngừng hợp tác với cô vì lo ngại sự phản đối của công chúng. Hình ảnh "ngọc nữ" ngày nào đã bị hủy hoại, sự nghiệp của Đổng Khiết tụt dốc không phanh.

Theo Sohu, sau 10 năm mâu thuẫn, Đổng Khiết và Phan Việt Minh hòa giải năm 2023 để cùng nhau nuôi dạy con trai.

Đổng Khiết đánh mất hào quang vì ồn ào ngoại tình.

Những năm qua, Đổng Khiết cố gắng quay trở lại nghệ thuật sau thời gian dài “ở ẩn”. Tuy nhiên nữ diễn viên khiến khán giả ngỡ ngàng vì nhan sắc tàn phai, trên khuôn mặt đượm nét u buồn.

Mặc dù diễn xuất có phần tiến bộ, nhưng scandal cũ vẫn luôn là cái gai trong mắt công chúng. Người đẹp không ngừng cố gắng nhưng vẫn bị khán giả "quay lưng".