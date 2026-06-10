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Vợ Messi 3 lần sinh nở vóc dáng vẫn nuột nà, gây sốt trước thềm World Cup

| | Lifestyle

Loạt khoảnh khắc gây bão mạng của vợ Messi.

Antonela Roccuzzo – bà xã của nhà vô địch World Cup 2022 Lionel Messi một lần nữa khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi phô diễn vóc dáng "đồng hồ cát" vô cùng quyến rũ. Vợ của siêu sao thế giới luôn biết cách chiếm trọn tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Dù sở hữu chiều cao khá khiêm tốn 1m57, nàng WAG 35 tuổi vẫn sở hữu một thân hình săn chắc đáng mơ ước, cơ bụng phẳng lì cùng làn da rám nắng khỏe khoắn. Nhìn vào sắc vóc hiện tại của Antonela, thật khó để tin rằng cô đã trải qua 3 lần sinh nở cho siêu sao người Argentina.

Vợ Messi khoe vóc dáng nuột nà (Ảnh: IG)

Bài đăng nhanh chóng nhận về cơn mưa tương tác từ hàng triệu người theo dõi. Đáng chú ý, chính Lionel Messi cũng không thể ngó lơ trước sự quyến rũ của vợ mình. Tiền đạo đang khoác áo Inter Miami đã lập tức để lại dòng bình luận bằng loạt biểu tượng cảm xúc tràn ngập biểu tượng trái tim và khuôn mặt si tình để "đánh dấu chủ quyền".

Được biết, để duy trì được phong độ nhan sắc đỉnh cao này, Antonela Roccuzzo đã phải tuân thủ một chế độ tập luyện vô cùng nghiêm ngặt, kết hợp giữa gym và boxing, cùng một thực đơn dinh dưỡng khoa học. Cô hiện là gương mặt đại diện đắt giá cho nhiều thương hiệu thời trang thể thao và làm đẹp quốc tế nhờ tầm ảnh hưởng sâu rộng của mình.

Messi gọi về cho gia đình trong thời gian tập luyện cùng Argentina chuẩn bị cho World Cup

Messi và vợ yêu có mối tình sâu đậm

Cặp đôi thanh mai trúc mã Messi và Antonela luôn được người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới ngưỡng mộ. Kể từ World Cup 2022, sau khi Messi cùng đội tuyển Argentina chạm tay vào chiếc cúp vàng, gia đình họ càng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Sau những giờ phút căng thẳng trên sân cỏ. Tại World Cup 2026, chắc chắn Messi sẽ lại có sự đồng hành của bà xã Antonela và 3 cậu con trai.

Messi đang hướng tới danh hiệu vô địch World Cup thứ hai liên tiếp với tư cách đội trưởng đội tuyển Argentina sau chiến thắng tại World Cup mùa đông 2022 ở Qatar. Đội tuyển đương kim vô địch thế giới, nằm cùng bảng với Algeria, Áo và Jordan, sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu của mình tại Kansas City vào ngày 17 tháng 6 đối đầu với Algeria.

Choáng váng với đường đua kiếm tiền của WAGs World Cup 2026: Vợ Messi lép vế trước bạn gái Ronaldo, lộ diện "trùm cuối"

Theo Tiên Tiên

Đời sống pháp luật

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