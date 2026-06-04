Choáng váng với đường đua kiếm tiền của WAGs World Cup 2026: Vợ Messi lép vế trước bạn gái Ronaldo, lộ diện "trùm cuối"

World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá vĩ đại nhất lịch sử dưới sân cỏ, mà trên không gian mạng, một cuộc đua cũng đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Đó là cuộc đua thương hiệu của hội WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) – những người được dự đoán sẽ “hốt bạc” khủng trong mùa hè này nhờ sức hút truyền thông không tưởng.

Mới đây, nền tảng phân tích dữ liệu Vantix đã công bố danh sách xếp hạng thu nhập Instagram của hội WAGs World Cup 2026.

Không nằm ngoài dự đoán, Georgina Rodríguez – bạn gái của siêu sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đang độc chiếm vị trí số 1 toàn cầu. Mỹ nhân này tỏ ra không có đối thủ khi định giá cho mỗi bài đăng tài trợ lên đến 716.000 USD trước thềm các trận đấu mùa hè, bỏ xa người đứng thứ hai là Antonela Roccuzzo – bà xã của huyền thoại Lionel Messi với 391.000 USD.

Ảnh: Vantix

Top 5 nàng WAGs kiếm tiền khủng

Xếp ngay sau hai "bà cả" của làng túc cầu là những gương mặt đình đám khác. Hạng 3 là diễn viên Tây Ban Nha Ester Expósito (bạn gái của tiền đạo Pháp Kylian Mbappé) với mức định giá 240.000 USD mỗi bài đăng. Xếp thứ 4 là ca sĩ Tini Stoessel (bạn gái của tiền vệ Argentina Rodrigo De Paul) sở hữu mức giá 214.000 USD. Hnagj 5 là người đẹp Brazil Bruna Biancardi (bạn gái của Neymar Jr.) với 150.000 USD.

Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất trong bảng chỉ số này lại không gọi tên những mỹ nhân triệu đô kể trên, mà thuộc về một cái tên hoàn toàn xa lạ - Taia Belloli vợ của ngôi sao bóng đá người Brazil, Raphinha.

Với mức định giá ước tính khoảng 16.000 USD cho mỗi bài đăng tài trợ, Taia hoàn toàn trượt khỏi top 10 về mặt giá trị tiền mặt. Thế nhưng, tốc độ và hiệu suất tương tác của khán giả dành cho cô trên Instagram lại khiến toàn bộ dàn siêu sao mạng xã hội phải ngả mũ thán phục.

Taia Belloli vợ của ngôi sao bóng đá người Brazil, Raphinha không nằm trong top 10 nhưng lại rất hot (Ảnh: IG)

Taia Belloli đang sở hữu tỷ lệ tương tác siêu tích cực lên đến mức kinh ngạc 24,7%. Điều này đồng nghĩa với việc cộng đồng người hâm mộ của cô có mức độ phản hồi, gắn kết cao gấp gần 20 lần so với các tài khoản có hàng triệu lượt theo dõi ở top đầu. Trường hợp của Taia Belloli chắc chắn sẽ vào tầm ngắm của các nhãn hàng bởi tương tác cao có còn mang lại giá trị chuyển đổi cao hơn rất nhiều so với những con số theo dõi thô cứng.