Bước qua tuổi trung niên tôi mới nhận ra: Tài chính dư dả đến mấy cũng đừng chi nhiều tiền cho 5 việc này

Bước vào tuổi trung niên, khi áp lực tài chính và trách nhiệm gia đình ngày càng lớn, nhiều người nhận ra rằng kiếm tiền quan trọng, nhưng biết tránh những khoản chi không cần thiết còn quan trọng hơn.

Đó cũng là chia sẻ của một blogger họ Vương (45 tuổi, sống tại Thành Đô, Trung Quốc) trên trang Sohu. Bài viết của ông nhận được sự quan tâm lớn khi chỉ ra 5 khoản chi mà người trung niên nên cân nhắc kỹ, dù điều kiện tài chính có dư dả đến đâu.

1. Những món đồ chỉ hứng thú lúc đầu rồi nhanh chóng bị bỏ quên

Trong nhiều gia đình, không khó để bắt gặp những món đồ từng được mua về với rất nhiều kỳ vọng nhưng chỉ được sử dụng vài lần rồi cất vào góc.

Máy làm bánh mì, máy làm sữa chua, nồi nướng mini hay các thiết bị nhà bếp chuyên dụng là những ví dụ điển hình. Ban đầu, nhiều người mua chúng với mong muốn thay đổi thói quen sinh hoạt hoặc ăn uống lành mạnh hơn. Tuy nhiên, nhịp sống bận rộn khiến sự hào hứng nhanh chóng qua đi và các thiết bị này dần trở thành vật dụng ít được đụng tới.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với máy tập thể dục tại nhà, quần áo chạy theo xu hướng hay những bộ ga gối mua thêm chỉ vì thích. Cuối cùng, chúng không mang lại nhiều giá trị sử dụng nhưng lại chiếm diện tích và khiến không gian sống trở nên chật chội.

(Ảnh minh họa)

Theo blogger họ Vương, người trung niên nên nhớ rằng ngôi nhà không phải là nơi tích trữ đồ đạc. Trước khi mua bất cứ thứ gì, hãy tự hỏi liệu món đồ đó có thực sự cần thiết và được sử dụng thường xuyên hay không.

2. Những món đồ có chức năng trùng lặp

Trong thời đại tiêu dùng hiện nay, thị trường liên tục xuất hiện các sản phẩm mới với những lời quảng cáo hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải món đồ nào cũng thực sự cần thiết.

Blogger họ Vương cho biết một đồng nghiệp của ông từng mua chiếc “nồi nấu đa năng” được quảng bá có thể vừa chiên, vừa nấu, vừa nướng. Thế nhưng khi sử dụng thực tế, sản phẩm này lại không làm tốt bất kỳ chức năng nào. Chiên trứng dễ bị dính, nấu mì thường bị trào, còn chất lượng nấu nướng cũng không bằng một chiếc nồi thông thường.

Theo ông, việc sở hữu quá nhiều vật dụng có công năng tương tự chỉ làm tăng chi phí và khiến không gian sống thêm bừa bộn. Một căn bếp gọn gàng với những dụng cụ thực sự hữu ích luôn hiệu quả hơn việc chất đầy những món đồ ít sử dụng.

3. Những món đồ khiến bạn phải đắn đo quá lâu

Một nguyên tắc đơn giản mà blogger này rút ra sau nhiều năm là: nếu phải cân nhắc quá lâu trước khi mua một món đồ, rất có thể bạn không thực sự cần nó.

Ông từng mua một chiếc ghế massage chỉ vì thấy đang được giảm giá và nghĩ rằng “có cũng tốt”. Thế nhưng sau khi mang về nhà, chiếc ghế cồng kềnh này lại chiếm nhiều diện tích và hầu như không được sử dụng.

(Ảnh minh họa)

Ở tuổi trung niên, mỗi khoản chi tiêu đều cần được tính toán kỹ lưỡng. Ngoài chi phí sinh hoạt hằng ngày, nhiều gia đình còn phải lo cho việc học hành của con cái, chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị nguồn tài chính dự phòng cho những rủi ro bất ngờ trong tương lai.

Theo blogger họ Vương, người trung niên khôn ngoan không phải là người mua sắm nhiều nhất, mà là người biết rõ đâu là thứ thực sự cần thiết. Sự tỉnh táo trong chi tiêu không chỉ giúp tiết kiệm tiền bạc mà còn mang lại cảm giác an tâm, ổn định và bền vững cho cuộc sống lâu dài.

4. Những khoản chi vượt quá khả năng tài chính

Một sai lầm phổ biến khác là chi tiêu vượt khả năng chỉ để đáp ứng kỳ vọng xã hội hoặc chạy theo sự so sánh với người khác.

Không ít gia đình chấp nhận vay nợ lớn để mua nhà ở khu vực đắt đỏ với mong muốn con được học trường tốt hơn. Tuy nhiên, đổi lại là nhiều năm sống trong áp lực trả nợ, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cả gia đình.

Tương tự, có người sẵn sàng mua ô tô hạng sang để khẳng định vị thế cá nhân nhưng sau đó phải gánh thêm hàng loạt chi phí như bảo dưỡng, nhiên liệu, bảo hiểm và các khoản phát sinh khác.

Blogger họ Vương kể về một người bạn có thu nhập khoảng 8.000 NDT mỗi tháng nhưng vẫn chi tới 30.000 NDT cho một khóa học tiếng Anh trọn gói của con chỉ vì không muốn con thua kém bạn bè. Kết quả, đứa trẻ chịu áp lực học tập lớn trong khi hiệu quả nhận được không tương xứng với số tiền bỏ ra.

Theo ông, sự ổn định tài chính mới là nền tảng quan trọng nhất của tuổi trung niên. Việc nuôi dạy con cái hay xây dựng cuộc sống không nhất thiết phải dựa trên những khoản chi vượt quá khả năng của bản thân.

(Ảnh minh họa)

5. Những mục tiêu không đủ quyết tâm để theo đuổi

Nhiều người từng hào hứng đăng ký thẻ tập gym cả năm, mua các khóa học trực tuyến hoặc đầu tư vào việc học một kỹ năng mới. Tuy nhiên, sau vài buổi đầu tiên, sự nhiệt tình nhanh chóng giảm sút và kế hoạch bị bỏ dở.

Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi là “hội chứng hy vọng ảo” – khi con người tin rằng việc mua một khóa học hay thiết bị hỗ trợ đồng nghĩa với việc đã tiến gần hơn đến mục tiêu.

Blogger họ Vương kể rằng em gái ông từng bỏ ra 5.000 NDT để học guitar. Thế nhưng chỉ sau hai buổi tập, cô quyết định từ bỏ vì cảm thấy đau tay và khó theo kịp chương trình. Cây đàn sau đó bị bỏ quên trong góc phòng.

Theo ông, trước khi đầu tư tiền bạc cho một kế hoạch dài hạn, mỗi người nên đánh giá nghiêm túc về khả năng duy trì và theo đuổi của bản thân.

(Theo Sohu)