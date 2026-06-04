Văn hóa khi chậm deadline

Đi làm đủ lâu, hầu như ai cũng từng trải qua cảm giác căng thẳng khi nhận ra mình khó có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn đã cam kết. Đó có thể là một dự án phát sinh thêm yêu cầu, một đầu việc phụ bất ngờ xuất hiện, hoặc đơn giản là khối lượng công việc trong giai đoạn cao điểm vượt ngoài dự tính ban đầu.

Thực tế, chậm deadline không phải lúc nào cũng xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm hay năng lực yếu. Điều quan trọng không nằm ở việc có chậm hay không, mà nằm ở cách mỗi người ứng xử khi nhận thấy mình không thể đảm bảo tiến độ như đã hứa.

1. Báo sớm ngay khi nhận thấy nguy cơ trễ tiến độ

Sai lầm phổ biến nhất khi đối diện với nguy cơ chậm deadline là chờ đợi. Nhiều người hy vọng mọi thứ sẽ tự xoay chuyển, cố gắng "gồng" thêm vài ngày rồi mới thông báo. Tuy nhiên, càng thông báo muộn, thời gian để xử lý vấn đề càng ít đi.

Khi nhận thấy tiến độ đang chậm hơn kế hoạch ban đầu, việc cần làm là chủ động trao đổi với quản lý hoặc những người liên quan càng sớm càng tốt. Điều này không đồng nghĩa với việc đổ lỗi hay tìm lý do biện minh, mà đơn giản là cung cấp thông tin để cả nhóm có thể điều chỉnh kế hoạch nếu cần.

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Một thông báo sớm không chỉ giúp cấp trên nắm được tình hình, mà còn là để sắp xếp lại ưu tiên hoặc hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc đang tồn tại. Trong nhiều trường hợp, vấn đề không nằm ở việc trễ deadlines, mà là mọi người không được chuẩn bị trước cho sự thay đổi đó.

Sự chủ động cũng là dấu hiệu của tinh thần trách nhiệm. Người làm việc chuyên nghiệp không phải là người không bao giờ gặp khó khăn, mà là người biết thông báo kịp thời khi khó khăn xuất hiện.

2. Cập nhật tiến độ cụ thể thay vì chỉ thông báo "đang làm"

Sau khi báo về khả năng chậm deadline, bước tiếp theo là duy trì việc cập nhật tiến độ một cách rõ ràng và cụ thể.

Trong môi trường công sở, câu trả lời như "em đang xử lý", "sắp xong rồi" hay "đang cố gắng hoàn thiện" thường không mang lại nhiều giá trị. Điều mà đồng nghiệp và quản lý cần biết là công việc đã hoàn thành đến đâu, phần nào còn vướng mắc và thời gian dự kiến để hoàn tất là bao lâu.

Ví dụ, thay vì nói dự án đang bị chậm, bạn có thể cho biết rằng 80% nội dung đã hoàn thành, 20% còn lại đang chờ dữ liệu từ đối tác hoặc cần thêm thời gian kiểm tra chất lượng. Những thông tin cụ thể như vậy giúp mọi người đánh giá chính xác tình hình và đưa ra quyết định phù hợp.

Việc cập nhật tiến độ thường xuyên còn giúp xây dựng niềm tin. Ngay cả khi công việc chưa hoàn thành đúng hạn, sự minh bạch vẫn tạo cảm giác rằng dự án đang được kiểm soát và không rơi vào trạng thái "mất liên lạc". Khi đi làm, khả năng giao tiếp về tiến độ công việc được xem là kỹ năng quan trọng không kém chuyên môn. Bởi một dự án thành công không chỉ phụ thuộc vào kết quả cuối cùng mà còn phụ thuộc vào khả năng phối hợp của cả tập thể trong suốt quá trình thực hiện.

3. Đưa ra phương án xử lý khi thông báo vấn đề

Khi báo rằng mình không thể hoàn thành đúng deadline, điều mọi người mong đợi tiếp theo là một kế hoạch hành động cụ thể.

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Thay vì chỉ nói "công việc sẽ bị chậm", hãy chủ động đề xuất giải pháp. Chẳng hạn, bạn có thể chia lại các giai đoạn trong dự án, bàn giao trước những phần quan trọng, đề xuất điều chỉnh phạm vi công việc hoặc đưa ra một mốc thời gian mới khả thi hơn.

Cách tiếp cận này cho thấy người thực hiện vẫn đang kiểm soát tình hình và có trách nhiệm với kết quả cuối cùng.

Ở nơi làm việc, deadline luôn là mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi kế hoạch cũng diễn ra đúng như dự tính. Trong những tình huống đó, sự chuyên nghiệp không được đo bằng việc cố gắng che giấu khó khăn hay âm thầm chịu áp lực một mình. Thay vào đó, nó được thể hiện qua khả năng giao tiếp, sự chủ động trong việc cập nhật tiết độ công việc cũng như tìm giải pháp thay thế. Một deadline bị lùi đôi khi vẫn có thể được chấp nhận, nhưng sự im lặng cho đến phút cuối thường khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn rất nhiều.