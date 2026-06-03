Lắp tấm năng lượng mặt trời ở nhà tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện? Con số gây bất ngờ

Mùa nắng nóng, hóa đơn điện là mối lo của nhiều gia đình khi các thiết bị làm mát hoạt động thường xuyên hơn. Vì vậy, điện mặt trời mái nhà đang được quan tâm như một giải pháp giúp chủ động tạo ra một phần điện năng sử dụng hằng ngày.

Theo thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), v ới hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 5 kWp, hộ gia đình có thể giảm khoảng 1,5–2 triệu đồng tiền điện mỗi tháng. Mức giảm này tương đương khoảng 50% hóa đơn của những hộ đang trả 2,8–4 triệu đồng/tháng, tiêu thụ khoảng 900–1.200 kWh/tháng.

Điện mặt trời giúp giảm tiền điện thế nào?

Tấm pin trên mái nhà hấp thụ ánh sáng để tạo ra điện, sau đó nguồn điện này được chuyển đổi để cung cấp cho các thiết bị trong gia đình.

Điện mặt trời không khiến thiết bị tự tiêu thụ ít điện hơn, mà giúp gia đình giảm phần điện phải mua từ lưới. Hệ thống thường tạo điện tốt nhất vào ban ngày, vì vậy những hộ dùng nhiều điện trong thời gian này sẽ tận dụng hiệu quả hơn.

Nhà có người làm việc ban ngày, kinh doanh tại nhà hoặc thường sử dụng các thiết bị điện khi trời nắng sẽ có khả năng giảm tiền điện rõ hơn. Ngược lại, nếu cả nhà đi vắng ban ngày và chủ yếu dùng điện buổi tối, phần điện tạo ra khó được tận dụng tối đa nếu không có pin lưu trữ.

Thông tin từ Bộ Công Thương dẫn lại từ EVNNPC cho biết, gia đình anh Lê Cao Uy tại TP Ninh Bình sau khi lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 6 kWp kết hợp pin lưu trữ đã tiết kiệm trên 1,5 triệu đồng tiền điện mỗi tháng.

Người dùng cũng có thể theo dõi trực tiếp lượng điện thiết bị tiêu thụ, thực tế hiệu quả hoạt động của tấm năng lượng mặt trời nhà mình thông qua ứng dụng theo dõi thông minh. Qua hình ảnh có thể thấy rõ lượng năng lượng được sản xuất cũng như lượng năng lượng mà gia đình tiêu thụ mỗi ngày, mỗi giờ.

Gia đình cần tính gì trước khi lắp đặt?

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, hiệu quả của điện mặt trời phụ thuộc vào lượng điện gia đình sử dụng, điều kiện mái nhà, hướng mái, độ dốc và khả năng bị cây xanh che bóng. Mái nhà cũ, chuẩn bị sửa chữa hoặc bị che nắng nhiều có thể chưa phù hợp để đầu tư ngay.

Trước khi lắp đặt, gia đình nên xem lại hóa đơn điện trong nhiều tháng, nhất là mùa hè, đồng thời xác định nhu cầu điện chủ yếu phát sinh vào ban ngày hay buổi tối. Nếu phần lớn thiết bị được sử dụng trong lúc hệ thống đang phát điện, khả năng tiết kiệm sẽ cao hơn. Trường hợp dùng nhiều điện vào buổi tối có thể cân nhắc pin lưu trữ, song chi phí đầu tư cũng sẽ tăng.

Công suất hệ thống không nên lựa chọn theo tâm lý “càng lớn càng tốt”. Hộ dân cần yêu cầu đơn vị thi công khảo sát thực tế, dự tính sản lượng điện, mức tiết kiệm và thời gian hoàn vốn.

Sau khi lắp, việc ưu tiên giặt quần áo, bơm nước hoặc vận hành thiết bị công suất lớn vào ban ngày cũng giúp tận dụng tốt hơn nguồn điện tự sản xuất.

Về thủ tục, theo thông tin Báo Chính phủ dẫn từ Bộ Công Thương, người dân lắp điện mặt trời mái nhà theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ thực hiện thông báo theo quy định, không phải xin giấy phép.