Nghe cuộc gọi số lạ, người đàn ông cảnh giác cúp máy luôn nhưng sau đó nhận thông báo: Tài khoản cộng thêm 1.000 tỷ đồng

Một cuộc gọi từ số lạ mà không ai ngờ tới

Một người đàn ông 26 tuổi tại Toronto đã suýt đánh mất cơ hội nhận giải độc đắc trị giá 60 triệu đôla Canada (tương đương hơn 1.000 tỷ đồng). Theo truyền thông địa phương, năm 2025, Bocheng Mei, một kỹ sư phần mềm 26 tuổi, là người trúng giải cao nhất trong kỳ quay Lotto 6/49 Gold Ball diễn ra ngày 7/5. Đây được xem là một trong những khoản tiền thưởng xổ số lớn nhất từng được ghi nhận tại Canada tại thời điểm đó.

Điều đáng chú ý là phải gần ba tháng sau, Bocheng mới biết mình là chủ nhân của giải thưởng này. Vào cuối tháng 7 cùng năm, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số lạ, người gọi tự giới thiệu là đại diện của OLG - Tập đoàn Xổ số và Trò chơi Ontario.

Tuy nhiên, thay vì thông báo trực tiếp việc trúng giải, người này chỉ đề nghị anh đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang web OLG.ca để kiểm tra thông tin. Ban đầu, Bocheng nghi ngờ đây là một cuộc lừa đảo nên không có ý định làm theo.

Ảnh: Morgan Kitchen Photography

Chỉ đến khi tự tìm kiếm và xác nhận số điện thoại đúng là của OLG, nam kỹ sư mới quyết định truy cập vào tài khoản. Tại đây, anh hoàn toàn bất ngờ khi thấy thông báo trúng thưởng xuất hiện ngay trên hệ thống.

Suýt để lỡ khoản tiền khổng lồ

Bocheng đã mua vé thông qua hệ thống xổ số trực tuyến của OLG, nền tảng cho phép người chơi tạo tài khoản, mua vé và tra cứu kết quả hoàn toàn qua mạng.

Giải thích về việc không kiểm tra kết quả trong thời gian dài, anh cho biết bản thân quá bận rộn với công việc và cũng không nghĩ mình lại có thể gặp may mắn lớn đến vậy.

Chàng kỹ sư 26 tuổi nhớ lại khoảnh khắc phát hiện trúng thưởng, anh “gần như tê cứng người”. Khi đó đang ở công ty và chuẩn bị tham gia một cuộc họp trực tuyến, anh phải cố gắng giữ bình tĩnh để không bộc lộ cảm xúc trước đồng nghiệp.

Ngay sau đó, Bocheng gọi điện báo tin cho bố mẹ, nhưng ban đầu họ không tin. Chỉ khi nhìn thấy xác nhận chính thức từ OLG, gia đình anh mới thực sự vỡ òa trong niềm vui.

Với số tiền lớn bất ngờ có được, Bocheng cho biết vẫn sẽ tiếp tục công việc hiện tại, đồng thời lên kế hoạch học thêm và đi du lịch vòng quanh thế giới. Anh đặc biệt mong muốn được đến Phần Lan hoặc Iceland để tận mắt chiêm ngưỡng cực quang, một trong những điều anh đã ấp ủ từ lâu.

Ngoài ra, anh dự định mua nhà tại Toronto, nơi giá bất động sản thuộc hàng đắt đỏ nhất Canada, rồi dành phần lớn số tiền để chăm lo cho bố mẹ có cuộc sống an nhàn hơn trong tương lai.

Một dân công sở may mắn khác: Vượt qua tỷ lệ khắc nghiệt 1/1.080.000

Vào năm 2025, Jonathan G, sống tại Alamosa, bang Colorado (Mỹ), cũng từng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông địa phương sau khi trúng giải xổ số trị giá 1 triệu USD (hơn 25 tỷ đồng).

Chia sẻ với đại diện Công ty xổ số Colorado, anh cho biết mình bước vào siêu thị Walmart trong tâm trạng nặng nề sau một ngày làm việc không thuận lợi, doanh số thấp và việc tư vấn khách hàng cũng không suôn sẻ, khiến anh gần như kiệt sức.

Thông thường, Jonathan chỉ chi khoảng 5 USD (131.000 đồng) cho các trò chơi may rủi. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đứng trước quầy vé số, một linh cảm bất chợt khiến anh thay đổi quyết định. “Lúc đó tôi nghĩ, tại sao không thử loại 20 USD, cùng lắm chỉ mất thêm chút tiền, cũng chẳng thể tệ hơn được nữa”, anh kể lại.

Quyết định mua tấm vé cào trị giá 20 USD (524.000 đồng) đã trở thành bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời anh. Khi từng ô số dần hiện ra, Jonathan gần như chết lặng. “Tôi không tin vào mắt mình, chỉ biết đứng nhìn chằm chằm tờ vé số”, anh nhớ lại.

Chiến thắng này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Jonathan. Trước khi có công việc ổn định, anh từng trải qua thời gian thất nghiệp, phải sống trong các khu dành cho người vô gia cư, theo thông tin từ People ngày 7/3.

Dù bất ngờ nhận được khoản tiền lớn, Jonathan cho biết anh không có ý định chi tiêu vào những thú vui xa xỉ. Thay vào đó, ưu tiên hàng đầu của anh là gia đình. “Tôi muốn mang lại cho họ một cuộc sống mà trước đây tôi chỉ dám mơ tới”, anh chia sẻ.

Theo công bố từ công ty xổ số, trò chơi này có tỷ lệ trúng thưởng khoảng 1/3, nhưng đa số người chơi chỉ nhận lại số tiền tương đương giá vé, tức 20 USD. Để giành được giải thưởng cao nhất 1 triệu USD như Jonathan, người chơi phải vượt qua tỷ lệ vô cùng khắc nghiệt là 1/1.080.000.

(Tổng hợp)