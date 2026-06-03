AI có thể dịch tiếng Hàn, nhưng không thể thay thế những người trẻ sở hữu năng lực này

Ngày nay, AI có thể dịch thuật gần như tức thời, hỗ trợ viết nội dung bằng nhiều ngôn ngữ, thậm chí tham gia vào các cuộc hội thoại với độ chính xác ngày càng cao. Những công việc từng đòi hỏi năng lực ngôn ngữ chuyên biệt đang được công nghệ thực hiện nhanh hơn và với chi phí thấp hơn.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi được đặt ra là: Sinh viên các ngành ngôn ngữ sẽ cạnh tranh bằng điều gì?

Đây cũng là một trong những nội dung được các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc tế "Chuyển đổi số trong giáo dục tiếng Hàn và Hàn Quốc học: Kết nối học thuật Việt - Hàn hướng tới tương lai" do Trường Đại học Đại Nam tổ chức.

Khi biết ngoại ngữ không còn là lợi thế tuyệt đối

Theo ông Woo Hyung Min, Trưởng đại diện Văn phòng Hà Nội của Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (KF), sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với đào tạo các ngành ngôn ngữ.

"Trong thời kỳ biến động mạnh mẽ do sự phát triển của công nghệ, việc các chuyên gia hai nước cùng thảo luận về chuyển đổi số và tìm kiếm phương án ứng phó là hoạt động hết sức kịp thời và đáng khích lệ", ông Woo Hyung Min nhận định.

Hội thảo quy tụ các chuyên gia ngôn ngữ Hàn Quốc hàng đầu trong nước và quốc tế.

Thực tế cho thấy, doanh nghiệp hiện nay không còn tìm kiếm những nhân sự chỉ dừng lại ở khả năng sử dụng ngoại ngữ. Điều họ cần là những người có thể sử dụng ngoại ngữ như một công cụ để giải quyết công việc, kết nối đối tác và tham gia vào các hoạt động kinh doanh trong môi trường quốc tế.

GS. Yoon Insun, Đại học Quốc gia Hanbat (Hàn Quốc), cho rằng năng lực thích ứng, khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa và tư duy giải quyết vấn đề đang trở thành những tiêu chí quan trọng khi tuyển dụng nhân sự.

Nói cách khác, AI có thể hỗ trợ ngôn ngữ, nhưng chưa thể thay thế khả năng đưa ra quyết định, thương lượng, xử lý tình huống hay xây dựng các mối quan hệ trong môi trường kinh doanh.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng giáo dục ngoại ngữ đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi mới: đào tạo không chỉ để biết ngôn ngữ, mà để làm việc bằng ngôn ngữ.

Cơ hội vẫn rộng mở với nhân lực biết tiếng Hàn

Sự thay đổi của công nghệ không đồng nghĩa với việc nhu cầu nhân lực ngoại ngữ suy giảm.

Ngược lại, cùng với làn sóng đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng nhân sự có khả năng sử dụng tiếng Hàn vẫn duy trì ở mức cao trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, thương mại, logistics, công nghệ, dịch vụ và tài chính. Tuy nhiên, thị trường đang có xu hướng phân hóa rõ rệt.

Nếu trước đây, khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn có thể giúp người lao động dễ dàng tìm được việc làm, thì hiện nay doanh nghiệp kỳ vọng nhiều hơn ở những ứng viên hiểu môi trường làm việc quốc tế, có kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với những thay đổi của công nghệ.

Theo các chuyên gia, đây chính là lý do các chương trình đào tạo ngôn ngữ buộc phải thay đổi.

Từ đào tạo ngôn ngữ sang đào tạo năng lực làm việc

Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, nhiều chương trình đào tạo ngoại ngữ đang chuyển từ mô hình truyền thụ kiến thức ngôn ngữ sang phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học.

Tại Trường Đại học Đại Nam, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc được xây dựng theo định hướng gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và xu hướng hội nhập quốc tế.

Theo TS. Trần Hải Dương, Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, mục tiêu của chương trình không chỉ là giúp sinh viên thành thạo tiếng Hàn, am hiểu văn hóa và con người Hàn Quốc, mà còn trang bị năng lực làm việc trong môi trường doanh nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.

1 tiết học của sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc DNU.

"Chúng tôi không đào tạo sinh viên chỉ để biết tiếng Hàn mà hướng tới đào tạo những người có thể sử dụng tiếng Hàn như một công cụ để làm việc, kết nối và tạo ra giá trị trong môi trường quốc tế. Vì vậy, chương trình học luôn gắn với thực tiễn, kỹ năng nghề nghiệp và yêu cầu tuyển dụng của thị trường lao động", TS. Trần Hải Dương cho biết.

Sinh viên được lựa chọn hai định hướng chuyên sâu gồm Tiếng Hàn Biên - Phiên dịch và Tiếng Hàn Kinh doanh - Thương mại. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình đào tạo tăng cường các hoạt động trải nghiệm doanh nghiệp, mô phỏng môi trường làm việc thực tế và phát triển kỹ năng ứng dụng.

Sinh viên ngành Ngôn ngữ trường Đại học Đại Nam đi học trao đổi tại Hàn Quốc với học bổng 100%.

Thông qua mạng lưới hợp tác với các trường đại học và doanh nghiệp Hàn Quốc, sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi học thuật, học kỳ quốc tế, thực tập và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học.

Để hỗ trợ người học, nhà trường đầu tư hệ thống phòng học chuyên biệt, học liệu số, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và nhiều chương trình học bổng khuyến khích học tập. Bên cạnh đó, chính sách cam kết không tăng học phí trong toàn khóa học giúp phụ huynh và sinh viên chủ động hơn trong kế hoạch tài chính dài hạn.

Toàn cảnh trường Đại học Đại Nam.

Năm 2026, Trường Đại học Đại Nam tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc theo 5 phương thức gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ THPT; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy (HSA, TSA, SPT, V-SAT); và xét tuyển bằng kết quả tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học cùng nhóm ngành.

Đăng ký xét tuyển: https://xettuyen.dainam.edu.vn/

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