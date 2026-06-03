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Nhân viên vệ sinh môi trường đang làm việc thì phát hiện cọc tiền mặt 500k, trị giá 37,5 triệu đồng nằm chơ vơ, công an vào cuộc truy tìm chủ nhân

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Nhân viên vệ sinh môi trường thuộc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai đã vô cùng bất ngờ khi nhặt được 1 cọc tiền giá trị lớn khi đang làm việc.

Theo công an tỉnh Gia Lai, ngày 02/6/2026, Công an phường Pleiku đã tổ chức trao Giấy khen của Chủ tịch UBND phường Pleiku cho chị Dương Thị Ánh Hồng, nhân viên vệ sinh môi trường thuộc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai, nhằm ghi nhận và biểu dương hành động trung thực, trách nhiệm của chị.

Nhân viên vệ sinh môi trường đang làm việc thì phát hiện cọc tiền mặt 500k, trị giá 37,5 triệu đồng nằm chơ vơ, công an vào cuộc truy tìm chủ nhân - Ảnh 1.

Đồng chí Trung tá Phạm Văn Tư, Phó Trưởng CAP trao Giấy khen cho chị Dương Thị Ánh Hồng vì đã có hành đồng đẹp nhặt được của rơi, trả lại người mất

Cụ thể, khoảng 00h40’ ngày 04/5/2026, trong quá trình làm việc trên đường Nguyễn Tất Thành, chị Hồng đã nhặt được một cọc tiền gồm nhiều tờ mệnh giá 500.000 đồng. Nhận thấy đây là số tiền lớn, chị đã nhanh chóng mang toàn bộ tài sản đến Công an phường Pleiku trình báo, nhờ xác minh, tìm chủ sở hữu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Pleiku đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát và xác định được chủ sở hữu là anh N.H.H trú phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai. Ngày 06/5/2026, đơn vị đã tổ chức trao trả số tiền 37,5 triệu đồng cho anh H trước sự chứng kiến của chị Hồng.

Hành động của chị Dương Thị Ánh Hồng đã thể hiện phẩm chất trung thực, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh và nghĩa tình trên địa bàn.

Tại buổi trao thưởng, đại diện Công an phường Pleiku đã chúc mừng, biểu dương nghĩa cử cao đẹp của chị Hồng, đồng thời mong muốn những hành động đẹp như vậy sẽ tiếp tục được nhân rộng trong xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và giàu tính nhân văn.

Theo Công an tỉnh Gia Lai﻿

Minh Ánh

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