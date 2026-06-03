Tìm ra 5 thiết bị “ăn cắp tiền điện” còn hơn cả điều hòa: Nhiều gia đình không bao giờ tắt, bảo sao hóa đơn tăng cao

Khác với những thiết bị được bật lên có chủ đích như điều hòa hay bếp điện, nhiều thiết bị trong gia đình lại gây lãng phí theo cách âm thầm hơn. Chúng vẫn tiêu thụ điện ngay cả khi không thực sự được sử dụng. Chính vì không tạo cảm giác “đang dùng điện”, những thiết bị này thường bị bỏ qua trong thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Sự tiêu hao nhỏ lẻ nhưng kéo dài liên tục khiến lượng điện cộng dồn trở nên đáng kể theo thời gian. Đây cũng là lý do chúng được ví những thiết bị này như đang “ăn cắp điện”, không theo nghĩa tiêu cực mà nhằm nhấn mạnh việc điện năng bị tiêu tốn ngoài ý muốn và khó nhận biết. Nếu không kiểm soát, khoản chi phí này có thể âm thầm làm tăng hóa đơn tiền điện mỗi tháng mà người dùng không rõ nguyên nhân.

Những thiết bị “ngốn điện” âm thầm trong gia đình

Tủ lạnh cũ hoạt động kém hiệu quả

Tủ lạnh là vật dụng hiếm hoi luôn vận hành liên tục 24/7. Mức tiêu thụ điện của thiết bị này khá ổn định, dao động từ 10–15 kWh/tháng với loại mini, 30–45 kWh/tháng đối với dòng trung bình và có thể lên tới 50–65 kWh/tháng với tủ dung tích lớn. Đáng chú ý, các dòng tủ cũ, hiệu suất kém sẽ tiêu tốn điện nhiều hơn để làm mát so với các mẫu tiết kiệm điện hiện đại.

Bình nóng lạnh

Một bình nước nóng với dung tích 20 lít, nếu chỉ sử dụng khoảng 1 giờ/ngày, sẽ tiêu thụ khoảng 70–80 kWh/tháng. Tuy nhiên, nếu để hoạt động liên tục, con số này có thể tăng vọt lên 320–340 kWh/tháng. Thói quen bật bình suốt ngày để tiện sử dụng không chỉ làm tăng tiền điện mà còn khiến thiết bị nhanh xuống cấp.

Máy tính để bàn

Máy tính để bàn cũng là thiết bị tiêu hao điện đáng kể nhưng thường bị bỏ qua. Một bộ PC hoạt động trung bình 12 giờ mỗi ngày có thể tiêu thụ khoảng 72–75 kWh/tháng. Đối với các máy cấu hình cao, sử dụng card đồ họa rời hoặc màn hình lớn, lượng điện tiêu thụ còn cao hơn. Những người làm việc tại nhà hoặc thường xuyên sử dụng máy cho các tác vụ nặng như thiết kế, dựng video hay chơi game sẽ thấy mức tiêu hao điện tăng rõ rệt. Đặc biệt, nhiều người không có thói quen tắt máy tính khi tạm dừng sử dụng mà luôn để bật, hoặc chỉ tạm “Sleep”, sẽ khiến lượng điện bị lãng phí gia tăng.

Nồi cơm điện nhỏ gọn nhưng tiêu thụ đáng kể

Dù có kích thước nhỏ, nồi cơm điện vẫn tiêu tốn lượng điện không hề ít. Với công suất khoảng 500W và thời gian sử dụng trung bình 2 giờ mỗi ngày, thiết bị này có thể tiêu thụ khoảng 20–25 kWh/tháng. Đáng chú ý, chế độ giữ ấm hoặc việc hâm nóng nhiều lần có thể khiến mức điện năng tăng lên đáng kể, thậm chí cao hơn khoảng 1,5 lần so với chỉ nấu cơm thông thường.

Tivi ở chế độ chờ

Một chiếc tivi LCD công suất khoảng 150W, nếu hoạt động 5 giờ mỗi ngày, sẽ tiêu thụ trung bình 20–25 kWh/tháng. Với các dòng hiện đại như OLED hay QLED, mức điện năng còn cao hơn. Nhiều gia đình có thói quen để tivi ở chế độ chờ thay vì tắt hẳn, tưởng như không đáng kể nhưng lâu dài lại làm tăng chi phí điện một cách âm thầm.

Các thiết bị khác cũng góp phần làm tăng hóa đơn điện

Bên cạnh đó, một số thiết bị quen thuộc như bàn ủi, lò vi sóng hay hệ thống mạng trong gia đình cũng tiêu tốn điện năng đáng kể. Chẳng hạn, lò vi sóng công suất 1.000W nếu sử dụng khoảng 30 phút mỗi ngày có thể tiêu thụ từ 10–20 kWh/tháng. Trong khi đó, các thiết bị như modem, router Wi-Fi hoặc camera an ninh chỉ dùng khoảng 8–12 kWh/tháng, nhưng do hoạt động liên tục 24/7 nên tổng lượng điện tiêu thụ cộng dồn cũng không hề nhỏ, đặc biệt ở những gia đình sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc…

Cách tiết kiệm điện khi sử dụng điều hòa vào mùa hè

Trong những ngày nắng nóng ở miền Bắc, việc sử dụng điều hòa thường xuyên là điều khó tránh khỏi, kéo theo chi phí điện tăng cao. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể áp dụng một số giải pháp dưới đây để tối ưu điện năng mà vẫn đảm bảo sinh hoạt cho gia đình.

Sử dụng điều hòa đúng cách

Việc lựa chọn và vận hành điều hòa hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc tiết kiệm điện. Nên ưu tiên các dòng điều hòa inverter, bởi theo nhiều nghiên cứu, loại này có thể giảm hơn 40% điện năng tiêu thụ so với điều hòa thông thường. Hiện nay, giá thành của điều hòa inverter cũng đã dễ tiếp cận hơn.

Bên cạnh đó, trong những ngày độ ẩm cao, bạn có thể chuyển sang chế độ Dry (hút ẩm) thay vì Cool (làm lạnh) để giảm tiêu thụ điện. Nhiệt độ cài đặt nên duy trì trong khoảng 26–28°C; cứ giảm thêm 1 độ, mức tiêu thụ điện có thể tăng từ 7–10%. Ngoài ra, hãy tận dụng chế độ hẹn giờ để tắt máy khi không cần thiết, vệ sinh định kỳ để đảm bảo hiệu suất, và luôn đóng kín cửa phòng khi sử dụng để tránh thất thoát hơi lạnh.

Tối ưu việc sử dụng các thiết bị điện khác

Không chỉ điều hòa, thói quen sử dụng các thiết bị điện trong nhà cũng ảnh hưởng lớn đến hóa đơn điện. Hãy tắt đèn và thiết bị khi không sử dụng, thay bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED hoặc compact để tiết kiệm điện hơn.

Ngoài ra, nên rút phích cắm các thiết bị khi không dùng để tránh tiêu hao điện ở chế độ chờ. Với máy giặt và máy sấy, hãy ưu tiên các chế độ tiết kiệm hoặc giặt nhanh. Đồng thời, hạn chế mở tủ lạnh nhiều lần để tránh làm thất thoát hơi lạnh và tăng tải cho thiết bị.

Cải thiện khả năng cách nhiệt cho ngôi nhà

Một ngôi nhà được cách nhiệt tốt sẽ giúp giảm đáng kể áp lực cho điều hòa. Bạn có thể sử dụng rèm cửa dày để cản nắng, trồng thêm cây xanh xung quanh nhà để tạo bóng mát và giảm nhiệt môi trường.

Bên cạnh đó, sơn tường màu sáng cũng là giải pháp hiệu quả giúp phản xạ ánh nắng, hạn chế hấp thụ nhiệt. Nếu có điều kiện, hãy cân nhắc sử dụng các vật liệu cách nhiệt cho mái và tường để nâng cao hiệu quả giữ mát.

Tận dụng giờ thấp điểm để tiết kiệm điện

Một mẹo nhỏ nhưng hữu ích là sử dụng các thiết bị điện công suất lớn vào giờ thấp điểm (thường từ 22h đến 6h sáng hôm sau). Việc giặt giũ hoặc ủi đồ vào thời gian này không chỉ giúp giảm áp lực tiêu thụ điện trong giờ cao điểm mà còn góp phần tiết kiệm chi phí đáng kể.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 963/QĐ-BCT về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Theo đó, khung giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30, tương ứng 5 giờ/ngày. Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Đối với khung giờ bình thường, thời gian áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy gồm hai khoảng: từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h, tổng cộng 13h/ngày. Vào ngày Chủ nhật, giờ bình thường được áp dụng liên tục từ 6h đến 24h. Khung giờ thấp điểm được quy định từ 0h đến 6h sáng cho tất cả các ngày trong tuần, với tổng thời gian 6 giờ/ngày.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)