Đào sâu 30m dưới lớp nước ngầm, phát hiện vật thể “tỏa mùi thơm” dài 35m: Công trường lập tức bị phong tỏa

Tháng 11/2016, một phát hiện bất ngờ tại công trường xây dựng ở quận Bản Kiều, thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), đã thu hút sự chú ý của giới chuyên gia và người dân địa phương. Theo đó, trong quá trình đào móng để xây dựng dự án do Tập đoàn Shin Kong đầu tư, đội công nhân thi công đã phát hiện một khúc gỗ khổng lồ nằm sâu khoảng 30m dưới lớp nước ngầm.

Theo lời kể của các công nhân, lúc đó, máy xúc bất ngờ gặp phải lực cản rất lớn. Dù đã nhiều lần tăng công suất, thiết bị vẫn không thể di chuyển được khối đất phía dưới. Nghi ngờ máy xúc “đụng” phải đá, công nhân vội xúm lại kiểm tra thì phát hiện vật cản là một khối gỗ đen sì và rất cứng.

Để tiếp tục thi công, đội công nhân quyết định đào vật thể này lên khỏi mặt đất. Thế nhưng, càng đào sâu, họ càng nhận ra kích thước của nó lớn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Phải mất tới 13 ngày liên tục, khúc gỗ mới được đưa lên hoàn toàn khỏi lòng đất.

“Đó là một cây gỗ có đường kính khoảng 2,5m, chiều dài khoảng 35m. Dù có kích thước rất lớn nhưng khi được khai quật, nó vẫn giữ được trạng thái tương đối nguyên vẹn”, một công nhân tham gia đào bới cho biết.

Sau khi phát hiện cây gỗ khổng lồ tại khu vực thi công, đơn vị xây dựng lập tức phong tỏa hiện trường và báo cáo với chủ đầu tư cùng các cơ quan liên quan để tiến hành kiểm tra, đánh giá.

Để tránh ảnh hưởng đến tiến độ dự án, sau khi được ban lãnh đạo chấp thuận, đơn vị thi công đã sử dụng xe chuyên dụng cỡ lớn để vận chuyển khúc gỗ đến kho lưu trữ tạm thời trong lúc chờ các chuyên gia tới thẩm định.

Theo ông Lin Hua-wei, cán bộ địa phương, dự án được khởi công trên khu đất thuộc khu vực đông dân cư của quận. Không ai ngờ rằng dưới lòng đất nơi đây lại cất giấu một "cây cổ thụ khổng lồ thời tiền sử". Hiện vật khi được đào lên vẫn giữ được hình dạng khá nguyên vẹn dù đã nằm dưới lòng đất trong thời gian rất dài. Bề mặt gỗ chứa lượng dầu lớn và tỏa ra mùi thơm nồng đặc trưng.

Một số chuyên gia nhận định đây có thể là gỗ trầm hương hoặc các loài cây thuộc họ tùng, bách. Nếu là gỗ trầm hương, giá trị của khúc gỗ này có thể vượt 1 tỷ Đài tệ (hơn 838 tỷ đồng).

Lý giải về sự xuất hiện của cây gỗ khổng lồ dưới lòng đất, ông Yang Guochen, Chủ tịch Hiệp hội Sinh thái địa phương, cho biết khu vực này từng là một lưu vực hình thành bởi quá trình xói mòn và lũ lụt từ hàng nghìn năm trước, thậm chí có thể bắt nguồn từ thời kỳ Kỷ Băng hà.

Theo ông, những cổ thụ có tuổi đời hàng nghìn năm được tìm thấy trong khu vực phần lớn là cây bị đổ ngã rồi chìm xuống đất do các hiện tượng tự nhiên như mưa lớn, động đất, sấm sét hoặc lũ lụt. Một số cây khác có thể bị nước lũ cuốn từ nơi khác đến rồi bị chôn vùi qua nhiều thế kỷ.

(Tổng hợp từ Etoday, News.ltn)