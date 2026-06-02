Ronaldo tuổi 41 vẫn bảnh bao, dẫn đầu dàn sao Bồ Đào Nha tập buổi đầu tiên tại World Cup 2026

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã chính thức hội quân tại đại bản doanh nhằm chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục Vòng chung kết World Cup 2026. Ngay trong ngày đầu tập trung, bầu không khí của Bồ Đào Nha đã nóng lên hơn bao giờ hết với sự xuất hiện đầy ấn tượng của dàn siêu sao hàng đầu thế giới.

Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào thủ quân Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, tiền đạo thuộc biên chế Al-Nassr vẫn khiến người hâm mộ và truyền thông trầm trồ bởi phong cách thời thượng, bảnh bao. Không chỉ ghi điểm ở vẻ bề ngoài, siêu sao này ngay lập tức chứng minh tầm ảnh hưởng khi dẫn đầu các đồng đội bước vào buổi tập luyện đầu tiên. Dù đã bước sang tuổi 41, "CR7" vẫn duy trì khát khao chiến thắng mãnh liệt khi góp mặt trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha.

Tại Vòng chung kết World Cup 2026, lá thăm may rủi đưa thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez vào bảng K cùng các đối thủ Colombia, Uzbekistan và Congo. Với lực lượng đồng đều và có chiều sâu ở cả ba tuyến, Bồ Đào Nha tiếp tục được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chiếc cúp vàng danh giá.

Về phía Messi, ngay sau khi đội tuyển Argentina đặt chân đến Mỹ đã có buổi tập làm quen thời tiết. Tuy nhiên, do vừa mới di chuyển nên Messi chỉ tập nhẹ nhàng ở phòng gym.

Trong khi đó, rạng sáng nay 2/6, đội tuyển Brazil cũng đã lên đường sang Mỹ để chuẩn bị cho hành trình tại World Cup 2026.

Đội tuyển Tây Ban Nha cũng đã công bố số áo thi đấu của các cầu thủ, đáng chú ý ngôi sao Lamine Yamal mặc số 19

