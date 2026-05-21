Khi nào Messi, Ronaldo, Neymar gặp nhau ở World Cup 2026?

Theo Tiên Tiên | 21-05-2026 - 18:37 PM | Sống

Kỳ World Cup 2026 đang cận kề và điều người hâm mộ bóng đá thế giới quan tâm nhất lúc này là liệu ba siêu sao Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Neymar có cơ hội chạm trán nhau ở các vòng knock-out hay không. Dựa trên sơ đồ chia nhánh của giải đấu, các kịch bản đối đầu kinh điển hoàn toàn có thể xảy ra.

Messi đối đầu Ronaldo

Trận "vũ điệu cuối cùng" giữa Argentina của Messi và Bồ Đào Nha của Ronaldo có thể diễn ra sớm hơn dự kiến tùy thuộc vào kết quả vòng bảng. Kịch bản sớm nhất là ở vòng 32 đội vào ngày 3/7, nếu Bồ Đào Nha đứng nhất bảng còn Argentina đi tiếp với tư cách là một trong các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Nếu cả hai đội đều chỉ đứng nhì bảng, họ sẽ chạm trán nhau ở vòng 16 đội tại Dallas vào ngày 6/7.

Trong trường hợp cả hai siêu sao đều chơi đúng phong độ và giúp đội nhà giành ngôi nhất bảng, họ sẽ chỉ có thể gặp nhau tại vòng Tứ kết ở Kansas City, hoặc xa hơn là trận Chung kết trong mơ vào ngày 19/7 để tranh chiếc cúp vàng danh giá.

Messi đối đầu Neymar

Khác với nhánh đấu của Ronaldo, cuộc đối đầu giữa hai người bạn thân Messi và Neymar (Brazil) khó xảy ra ở các vòng ngoài. Theo cách phân nhánh của giải đấu, hai ông lớn của bóng đá Nam Mỹ chỉ có thể chạm trán nhau ở giai đoạn cuối là vòng Bán kết hoặc Chung kết. Trận chung kết trong mơ giữa Argentina và Brazil sẽ thành hiện thực nếu cả hai đội đều đứng nhất bảng và toàn thắng cho đến trận đấu cuối cùng.

Hành trình vòng bảng của ba ngôi sao

Tại giải đấu năm nay, Lionel Messi cùng Argentina bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương ở bảng đấu có sự góp mặt của Algeria, Áo và Jordan. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo ở tuổi 41 sẽ cùng Bồ Đào Nha cạnh tranh tấm vé đi tiếp với Colombia, Congo và Uzbekistan.

Về phía Neymar, sau những hoài nghi về chấn thương, anh đã kịp trở lại để dẫn dắt tuyển Brazil dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Đối thủ tại vòng bảng của các vũ công Samba sẽ là Morocco, Haiti và Scotland.

Người hâm mộ đang rất chờ đợi những màn thể hiện của bộ ba này, với hy vọng được chứng kiến ít nhất một trận đối đầu kinh điển trước khi thế hệ huyền thoại này chính thức khép lại kỷ nguyên thống trị của mình.

