Bộ Y tế công bố kết quả rà soát sữa A2

Theo Như Loan /VTC News | 21-05-2026 - 18:06 PM | Sống

Cục An toàn thực phẩm thông tin kết quả kiểm tra, rà soát liên quan sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết chưa phát hiện sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi thuộc diện cảnh báo thu hồi tự nguyện tại Mỹ được nhập khẩu và lưu hành chính ngạch ở Việt Nam.

Sau khi phía Mỹ phát đi cảnh báo thu hồi một số lô sữa công thức dạng bột có bổ sung sắt dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, ngày 4/5, Cục An toàn thực phẩm gửi công văn tới Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương yêu cầu rà soát việc tự công bố, tăng cường kiểm tra và giám sát thị trường đối với sản phẩm này.

Cơ quan này đồng thời đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) kiểm tra hoạt động kinh doanh sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Sản phẩm sữa bột a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi bị thu hồi tại thị trường Hoa Kỳ. (Ảnh: FDA)

Theo báo cáo ngày 16/5 của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình, đơn vị chưa tiếp nhận hồ sơ tự công bố hoặc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với dòng sữa a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi thuộc diện cảnh báo tại Mỹ.

Qua kiểm tra, doanh nghiệp được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đối với một số sản phẩm mang thương hiệu a2 cũng chưa phát hiện nhập khẩu hoặc kinh doanh các lô hàng bị thu hồi.

Hiện doanh nghiệp này có 6 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cùng 8 sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung mang nhãn hiệu a2 được tự công bố.

Trong báo cáo gửi Cục An toàn thực phẩm, doanh nghiệp cho biết đã rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, dữ liệu kho hàng và hệ thống phân phối. Kết quả xác định công ty không nhập khẩu, kinh doanh hay lưu thông tại Việt Nam đối với 3 lô sản phẩm bị thu hồi tự nguyện tại Mỹ.

Đại diện doanh nghiệp khẳng định các sản phẩm sữa a2 đang bán tại Việt Nam là dòng sản xuất cho thị trường Australia và New Zealand, không liên quan các lô hàng bị cảnh báo ở Mỹ.

Sau khi tiếp nhận thông tin thu hồi, công ty đã gửi 8 mẫu sữa công thức đang lưu hành tại Việt Nam tới Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm.

Kết quả cho thấy không phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus và độc tố Cereulide trong các mẫu được kiểm tra.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương và cơ quan liên quan tiếp tục giám sát việc tự công bố, kiểm tra thị trường và hoạt động kinh doanh sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

