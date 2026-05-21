18 thủ tục hành chính làm được trên VNeID

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân với chính quyền được thực hiện trên môi trường số, không còn phải nộp lại giấy tờ hay phụ thuộc địa giới hành chính.

Hiện nay, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID đang dần trở thành nền tảng dịch vụ công trực tuyến quen thuộc với nhiều người dùng.

Trong lộ trình triển khai Đề án 06 do Thủ tướng ban hành ngày 11/5, VNeID đang được mở rộng theo hướng trở thành nền tảng tích hợp nhiều loại giấy tờ điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu là giảm thủ tục giấy tờ, tăng khả năng khai thác dữ liệu dân cư và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động hành chính công.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công phường Thủ Đức, TP HCM - Ảnh: VnExpress

Không còn chỉ dùng để hiển thị căn cước công dân điện tử, ứng dụng này đã hỗ trợ thực hiện hàng loạt thủ tục hành chính online ngay trên điện thoại, giúp giảm nhu cầu sử dụng giấy tờ và tiết kiệm thời gian đi lại.

Các dịch vụ công trên VNeID yêu cầu tài khoản định danh điện tử mức 2 để xác thực danh tính và đồng bộ dữ liệu dân cư.

Sau khi đăng nhập, người dùng có thể truy cập mục “Thủ tục hành chính” để thực hiện các dịch vụ đã được tích hợp trên hệ thống. Trong đó, có 18 thủ tục có thể thực hiện online, chia thành 6 mục.

1. Đăng ký quản lý cư trú

Có 7 thủ tục hành chính bao gồm: Đăng ký thường trú; Đăng ký tạm trú; Khai báo tạm vắng; Thông báo lưu trú; Xác nhận thông tin cư trú; Điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu cư trú; Xóa đăng ký thường trú.

2. Cấp, quản ký căn cước

Có 5 thủ tục hành chính bao gồm: Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi; Cấp thẻ căn cước cho người đủ từ 14 tuổi trở lên; Cấp đổi thẻ căn cước; Cấp lại thẻ Căn cước; Xác nhận số CMND 09 số, số định danh cá nhân.

3. Dịch vụ công Tư pháp: Cấp phiếu lý lịch tư pháp

4. Dịch vụ công Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: Đăng ký xe lần đầu.

5. Dịch vụ công liên thông

Có 3 thủ tục hành chính gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và giải quyết chế độ mai táng phí; Các thủ tục liên quan đến tử tuất và an sinh xã hội.

7. Quản lý Xuất nhập cảnh: Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước

Chính phủ đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 50 quốc gia dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong tháng 9, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Văn phòng Chính phủ sẽ triển khai AI và trợ lý ảo hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Từ năm 2027, các địa phương nghiên cứu xây dựng "trạm công dân số" tại nơi công cộng, cơ quan hành chính và trung tâm dịch vụ. Nhiều giải pháp thành phố thông minh như "bản sao số", "mô hình địa điểm số" cũng được triển khai trên nền dữ liệu dân cư và định danh điện tử.

Ứng dụng VNeID được định hướng trở thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích, cho phép lưu trữ dữ liệu cá nhân, xác thực điện tử, thực hiện dịch vụ công và tích hợp thanh toán điện tử, chi trả an sinh xã hội.