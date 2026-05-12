SVĐ - nơi diễn ra trận khai mạc World Cup đang bị sụt lún gây lo ngại, CĐV phát hiện mảng bê tông rơi từ khán đài

Theo Tú Tú | 12-05-2026 - 12:35 PM | Tài chính quốc tế

Sân World Cup 2026 của Mexico gây lo ngại: NASA phải theo dõi, CĐV nhặt mảnh bê tông mang về.

Chỉ còn khoảng một tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh, sân vận động huyền thoại Azteca tại Mexico bất ngờ trở thành tâm điểm lo ngại vì nguy cơ sụt lún và mất an toàn kết cấu. Thậm chí, NASA hiện cũng đã vào cuộc để theo dõi tình hình tại khu vực này.

Estadio Azteca ở Mexico City là một trong những SVĐ biểu tượng nhất lịch sử bóng đá thế giới. Công trình khánh thành từ năm 1966 này từng tổ chức hai trận chung kết World Cup vào các năm 1970 và 1986, đồng thời sẽ tiếp tục đăng cai 5 trận đấu ở World Cup 2026, bao gồm trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi vào ngày 11/6.

Tuy nhiên, thay vì không khí háo hức trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sân Azteca lúc này lại bị phủ bóng bởi hàng loạt vấn đề đáng báo động. Mọi chuyện bắt đầu khi video từ trận tứ kết Clausura Liga MX giữa Club America và Pumas UNAM lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Trong đoạn clip, nhiều mảnh bê tông được phát hiện bong tróc khỏi khán đài, bao gồm cả khu vực vừa được cải tạo phục vụ World Cup.

Một CĐV thậm chí còn nhặt lên một tảng bê tông khá lớn rồi đùa trước máy quay: “Tôi có quà lưu niệm từ trận đấu đây”. Dù chưa ghi nhận thương vong, hình ảnh này ngay lập tức làm dấy lên tranh cãi về chất lượng công trình sau nâng cấp.

Trong thời gian qua, sân Azteca - hiện còn được gọi là Banorte Stadium - đã trải qua đợt đại tu lớn với nhiều hạng mục như mặt tiền, hệ thống ánh sáng, phòng thay đồ, khu dịch vụ VIP và lối tiếp cận khán giả. Tuy nhiên, sự cố bê tông chỉ là một phần trong chuỗi vấn đề đáng lo hơn nhiều.

Hồi tháng 3, một hố sụt lớn bất ngờ xuất hiện trên tuyến đường bao quanh sân vận động. Trớ trêu hơn, một xe tải của Coca-Cola - nhà tài trợ World Cup - đã bị mắc kẹt ngay tại đây và phải nhờ lực lượng cứu hộ hỗ trợ kéo ra ngoài, đúng lúc đoàn đại diện FIFA đến kiểm tra sân.

Mexico City vốn được xem là một trong những thành phố có tốc độ sụt lún nhanh nhất thế giới vì được xây dựng trên nền hồ cổ. Thành phố hơn 22 triệu dân này phụ thuộc phần lớn vào nguồn nước ngầm bên dưới lòng đất, khiến mặt đất ngày càng lún sâu theo thời gian.

Một số khu vực tại thủ đô Mexico hiện sụt gần 25 cm mỗi năm, trong khi sân bay quốc tế Benito Juarez cũng đang chìm xuống khoảng 2 cm mỗi tháng.

Hiện tượng này gây ảnh hưởng nặng nề tới cơ sở hạ tầng: đường sá biến dạng, tàu điện ngầm lệch ray, hệ thống ống nước hư hỏng và nhiều công trình nghiêng hẳn theo thời gian. Biểu tượng nổi tiếng Angel of Independence thậm chí đã phải bổ sung thêm 14 bậc thang ở chân đế vì mặt đất xung quanh bị hạ thấp.

Trước tình trạng đáng báo động đó, NASA đã triển khai hệ thống radar không gian tối tân để giám sát chuyển động mặt đất tại Mexico City cũng như khu vực sân Azteca. Dẫu vậy, hiện vẫn chưa có kết luận chính thức liệu tình trạng bê tông bong tróc tại Azteca có liên quan trực tiếp tới hiện tượng sụt lún hay xuất phát từ các yếu tố khác như chất lượng thi công và tiêu chuẩn xây dựng.

Cho tới thời điểm hiện tại, ban quản lý sân cũng như chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.

