Tiết lộ thu nhập khổng lồ của Ronaldo trong năm 2026

Tạp chí danh tiếng Forbes công bố danh sách những vận động viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2026. Không ngoài dự đoán, Đứng ở vị trí số 1 không ai khác ngoài siêu sao Cristiano Ronaldo. Đây là năm thứ tư liên tiếp tiền đạo người Bồ Đào Nha dẫn đầu danh sách của Forbes với mức thu nhập kỷ lục lên đến 300 triệu USD.

Khối tài sản khổng lồ của Ronaldo phần lớn đến từ bản hợp đồng bom tấn với câu lạc bộ Al Nassr tại Saudi Arabia, mang về cho anh mức lương/thưởng trên sân cỏ khoảng 200 triệu USD/năm. 100 triệu USD còn lại đến từ các nguồn thu ngoài sân cỏ của Ronaldo, bao gồm các hợp đồng tài trợ trọn đời với Nike, doanh thu từ thương hiệu cá nhân CR7 (khách sạn, nước hoa, đồ lót), cùng các chiến dịch quảng cáo béo bở cho các tập đoàn lớn tại Trung Đông.

Lionel Messi đứng ở vị trí thứ tư trên BXH với tổng thu nhập 140 triệu USD. Sau khi chuyển sang Mỹ chơi bóng cho Inter Miami, El Pulga duy trì thu nhập khổng lồ từ một loạt nguồn thu. Cụ thể, thu nhập từ lương và thưởng của Leo tại MLS rơi vào khoảng 65 triệu USD/năm.

Messi cực kỳ thành công ở mặt trận thương mại khi bỏ túi 75 triệu USD từ các nguồn chính bao gồm: ký hợp đồng tài trợ trọn đời với Adidas, hợp tác chia sẻ doanh thu độc quyền với Apple TV (bản quyền truyền hình MLS) và Fanatics, cùng hàng loạt bản "giao kèo" quảng cáo cho Pepsi, Louis Vuitton và các quỹ đầu tư quốc tế.

Xen giữa ngôi sao bóng đá, ở vị trí số 2 trong danh sách là tay đấm quyền Anh Canelo Alvarez. Dù trải qua một năm thi đấu không thành công với thành tích một thắng, một thua (thất bại trước Terence Crawford), võ sĩ 35 tuổi vẫn đút túi tới 170 triệu USD. Trong đó, 160 triệu USD đến từ tiền thù lao của các trận đánh lớn và 10 triệu USD kiếm được ở các hợp đồng tài trợ. Canelo hiện đang dưỡng thương sau ca phẫu thuật khuỷu tay và dự kiến sẽ tái đấu vào tháng 9 tới tại Saudi Arabia.

Hai vị trí còn lại trong top 5 lần lượt gọi tên huyền thoại bóng rổ LeBron James của Los Angeles Lakers (137,8 triệu USD) và siêu sao bóng chày Shohei Ohtani của đội Dodgers (127,6 triệu USD). Trong năm 2026, làng quyền Anh chỉ có thêm một cái tên tốp 100 VĐV có thu nhập tốt nhất của Forbes là cựu VĐV, YouTuber Jake Paul (hạng 23, 70 triệu USD). Paul đã gây sửng sốt sau trận so găng với Anthony Joshua, bị knock-out và dính chấn thương gãy xương hàm.