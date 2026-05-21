Ngỡ ngàng về sự bền bỉ của Ronaldo: Lập kỷ lục với 6 kỳ World Cup nhưng chỉ thiếu một danh hiệu

HLV Roberto Martínez đã chính thức công bố danh sách 26 tuyển thủ Bồ Đào Nha lên đường tham dự World Cup 2026. Đúng như kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ, cái tên Cristiano Ronaldo tiếp tục xuất hiện. Quyết định này giúp siêu sao 41 tuổi chính thức đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách là cầu thủ đầu tiên góp mặt tại 6 kỳ World Cup khác nhau.

Ronaldo 6 lần dự World Cup (Ảnh: FBNV)

Trước khi chạm tay vào kỷ lục vô tiền khoáng hậu này, tiền đạo thuộc biên chế Al Nassr từng là trụ cột của Bồ Đào Nha tại các vòng chung kết vào các năm 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022. Suốt hai thập kỷ cống hiến không ngừng nghỉ cho màu áo cờ hoa, Ronaldo vẫn giữ vững được khát khao chơi bóng đỉnh cao và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ban huấn luyện đội nhà.

Tuy nhiên, ngày vui của Ronaldo cũng mang theo nhiều nốt trầm. Giới chuyên môn và người hâm mộ đều hiểu rằng World Cup 2026 gần như chắc chắn sẽ là lần cuối cùng CR7 bước chạy trên thảm cỏ của giải đấu lớn nhất hành tinh. Ở tuổi ngoài 40, dù sở hữu thể trạng phi thường, anh cũng không thể chống lại quy luật của thời gian. Sứ mệnh tại giải đấu lần này không chỉ là cống hiến, mà còn là lời chia tay của một huyền thoại dành cho đấu trường thế giới.

Đáng chú ý, dù đã no nê danh hiệu ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia (với chức vô địch Euro 2016), chiếc cúp vàng World Cup vẫn là mảnh ghép duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập vĩ đại của Ronaldo. Thành tích tốt nhất của anh cùng Bồ Đào Nha tại sân chơi này chỉ là vị trí thứ tư vào năm 2006. Chính vì thế, giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico năm nay được xem là cơ hội cuối cùng để Ronaldo hoàn thiện giấc mơ cuộc đời, hiện thực hóa danh hiệu mà anh luôn khao khát có được trước khi giã từ sự nghiệp quốc tế.

Ronaldo vẫn thiếu danh hiệu vô địch World Cup và gần như Wolrd Cup 2026 sẽ là hành trình cuối cùng để Ronaldo thực hiện ước mơ của mình (Ảnh: FBNV)

Ở giải đấu này, huấn luyện viên Martínez đã triệu tập một lực lượng vô cùng đồng đều và chất lượng ở cả ba tuyến. Bên cạnh kinh nghiệm của Ronaldo, Bồ Đào Nha sở hữu hàng loạt ngôi sao đang đạt phong độ cao tại châu Âu như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leao và trung vệ Ruben Dias. Với chiều sâu đội hình, đội tuyển Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay.

Tại World Cup 2026, tuyển Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng với các đối thủ Colombia, Uzbekistan và CHDC Congo. Đây được xem là bảng đấu tương đối dễ thở cho Ronaldo cùng các đồng đội. Theo lịch thi đấu dự kiến, thầy trò huấn luyện viên Martínez sẽ đá trận ra quân gặp đội tuyển CHDC Congo vào ngày 17/6 tới tại thành phố Houston, Mỹ. Người hâm mộ trên toàn thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào hành trình lịch sử này, nơi Ronaldo bắt đầu bước chạy cuối cùng để chinh phục đỉnh cao thế giới.