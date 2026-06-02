Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển khoản thành công 153,7 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng Techcombank, người phụ nữ SN 1984 phải trình báo công an

| | Sống

Lo lắng sau khi phát hiện chuyển nhầm số tiền lớn cho người lạ, người phụ nữ ở Lạng Sơn đã tìm đến cơ quan Công an với mong muốn được hỗ trợ xác minh.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, chị Lê Phương Anh, trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra trình báo về việc chuyển nhầm số tiền 153.720.000 đồng vào tài khoản của một người không quen biết và đề nghị cơ quan Công an hỗ trợ xác minh.

Nhận lại được số tiền chuyển nhầm, chị Lê Phương Anh bày tỏ sự xúc động và gửi thư cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vì tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ người dân.

Cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp với Công an xã Tây Phương, TP. Hà Nội hỗ trợ công dân nhận lại tiền chuyển nhầm

Trong thư, chị Lê Phương Anh cho biết sự việc xảy ra vào ngày 29/3/2026 như sau:

“Vào ngày 29/3/2026 trong lúc bấm chuyển tiền qua điện thoại di động liên quan đến công việc kinh doanh, do bất cẩn, không kiểm tra kỹ nên tôi đã chuyển nhầm số tiền 153.720.000 đồng (một trăm năm mươi ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng) đến số tài khoản của người khác ở Ngân hàng Techcombank, bản thân tôi không quen biết chủ số tài khoản này là ai, ở đâu”.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Phương Anh đã rất lo lắng bởi đây là số tiền lớn. Đến ngày 24/4/2026, chị trực tiếp đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo vụ việc và đề nghị hỗ trợ xác minh để nhận lại số tiền đã chuyển nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng tiến hành xác minh, rà soát các thông tin liên quan. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định người nhận khoản tiền chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Hương Liên, trú tại thành phố Hà Nội.

Sau khi được cơ quan Công an trao đổi, giải thích và làm rõ các nội dung liên quan, chị Nguyễn Thị Hương Liên đã tự nguyện phối hợp, chuyển trả toàn bộ số tiền 153.720.000 đồng cho chị Lê Phương Anh.

Thư cảm ơn của công dân gửi đến cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra

Chị Phương Anh cũng bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn. Chị cho biết sau khi trình báo vụ việc, các cán bộ tiếp nhận đã hướng dẫn, tiếp nhận thông tin và tài liệu một cách tận tình, giúp chị yên tâm, tin tưởng vào quá trình xác minh.

Việc hỗ trợ người dân kịp thời, trách nhiệm và nhân văn của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục khẳng định tinh thần của Phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng Nhân dân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

(Theo Công an tỉnh Lạng Sơn)

Nguyên An

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho hàng triệu bệnh nhân: Việt Nam vừa có thêm 1 bệnh viện triển khai thành công kỹ thuật ghép thận

Tin vui cho hàng triệu bệnh nhân: Việt Nam vừa có thêm 1 bệnh viện triển khai thành công kỹ thuật ghép thận Nổi bật

Phát hiện người phụ nữ sở hữu khối tài sản hơn 44.000 tỷ đồng nhờ kinh doanh giấy phế liệu

Phát hiện người phụ nữ sở hữu khối tài sản hơn 44.000 tỷ đồng nhờ kinh doanh giấy phế liệu Nổi bật

Phát hiện 70 triệu đồng bất thường được chuyển đến STK 55112xxxxx Techcombank, công an mời chủ tài khoản lên làm việc

Phát hiện 70 triệu đồng bất thường được chuyển đến STK 55112xxxxx Techcombank, công an mời chủ tài khoản lên làm việc

15:37 , 02/06/2026
Shipper mặc bộ giáp đồng nát giao trà sữa làm cả phố náo loại, khách nhận đồ “bật ngửa”

Shipper mặc bộ giáp đồng nát giao trà sữa làm cả phố náo loại, khách nhận đồ “bật ngửa”

15:27 , 02/06/2026
Nam sinh giỏi nhất tỉnh thi đại học lại nộp toàn bộ giấy trắng, camera hé lộ sự thật: "Em cố tình thi trượt", nhà trường lập tức vào cuộc

Nam sinh giỏi nhất tỉnh thi đại học lại nộp toàn bộ giấy trắng, camera hé lộ sự thật: "Em cố tình thi trượt", nhà trường lập tức vào cuộc

15:01 , 02/06/2026
Từ căn bếp, nữ sinh 18 tuổi chế tạo bộ lọc loại bỏ 96% vi nhựa trong nước: Ai cũng có thể làm

Từ căn bếp, nữ sinh 18 tuổi chế tạo bộ lọc loại bỏ 96% vi nhựa trong nước: Ai cũng có thể làm

14:51 , 02/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên