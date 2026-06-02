Chuyển khoản thành công 153,7 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng Techcombank, người phụ nữ SN 1984 phải trình báo công an

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, chị Lê Phương Anh, trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra trình báo về việc chuyển nhầm số tiền 153.720.000 đồng vào tài khoản của một người không quen biết và đề nghị cơ quan Công an hỗ trợ xác minh.

Nhận lại được số tiền chuyển nhầm, chị Lê Phương Anh bày tỏ sự xúc động và gửi thư cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vì tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ người dân.

Cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp với Công an xã Tây Phương, TP. Hà Nội hỗ trợ công dân nhận lại tiền chuyển nhầm

Trong thư, chị Lê Phương Anh cho biết sự việc xảy ra vào ngày 29/3/2026 như sau:

“Vào ngày 29/3/2026 trong lúc bấm chuyển tiền qua điện thoại di động liên quan đến công việc kinh doanh, do bất cẩn, không kiểm tra kỹ nên tôi đã chuyển nhầm số tiền 153.720.000 đồng (một trăm năm mươi ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng) đến số tài khoản của người khác ở Ngân hàng Techcombank, bản thân tôi không quen biết chủ số tài khoản này là ai, ở đâu”.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Phương Anh đã rất lo lắng bởi đây là số tiền lớn. Đến ngày 24/4/2026, chị trực tiếp đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo vụ việc và đề nghị hỗ trợ xác minh để nhận lại số tiền đã chuyển nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng tiến hành xác minh, rà soát các thông tin liên quan. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định người nhận khoản tiền chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Hương Liên, trú tại thành phố Hà Nội.

Sau khi được cơ quan Công an trao đổi, giải thích và làm rõ các nội dung liên quan, chị Nguyễn Thị Hương Liên đã tự nguyện phối hợp, chuyển trả toàn bộ số tiền 153.720.000 đồng cho chị Lê Phương Anh.

Thư cảm ơn của công dân gửi đến cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra

Chị Phương Anh cũng bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn. Chị cho biết sau khi trình báo vụ việc, các cán bộ tiếp nhận đã hướng dẫn, tiếp nhận thông tin và tài liệu một cách tận tình, giúp chị yên tâm, tin tưởng vào quá trình xác minh.

Việc hỗ trợ người dân kịp thời, trách nhiệm và nhân văn của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục khẳng định tinh thần của Phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng Nhân dân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

(Theo Công an tỉnh Lạng Sơn)