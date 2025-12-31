Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

1 phút hiểu bảo hiểm: Vì sao hợp đồng bảo hiểm càng để lâu càng “khỏe”?

31-12-2025 - 11:28 AM

Nhiều người thường cảm thấy hụt hẫng vì giá trị tài khoản không đáng kể trong những năm đầu dù đóng đầy đủ phí bảo hiểm. Tuy nhiên, đây là đặc thù của bảo hiểm nhân thọ. Nếu ví bảo hiểm như một cái cây thì giai đoạn đầu cần thời gian để bén rễ, trước khi dần phát triển vững vàng theo thời gian.

Về bản chất, bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm tài chính được thiết kế và vận hành trong dài hạn. Giá trị hợp đồng không hình thành ngay mà được tích lũy và phát huy theo thời gian duy trì.
Lý do khiến tài khoản có giá trị không đáng kể trong những năm đầu hợp đồng là vì ở giai đoạn này, một phần tương đối lớn phí bảo hiểm được dùng để chi trả cho các chi phí ban đầu (phí rủi ro, phí quản lý hợp đồng…) nhằm phát hành hợp đồng bảo hiểm và trích lập khoản dự phòng cần thiết theo hợp đồng. Khi duy trì hợp đồng càng lâu, các chi phí ban đầu càng giảm, giúp phần phí đóng của bạn được phân bổ nhiều hơn vào các quỹ liên kết đầu tư để gia tăng giá trị tích lũy và sinh lời theo thời gian.


Về mặt bảo vệ, nếu tham gia bảo hiểm khi còn trẻ và duy trì đều đặn, quyền lợi bảo vệ sẽ được đảm bảo liên tục, đồng thời mức phí bảo hiểm sẽ được giữ nguyên suốt thời hạn hợp đồng, dựa trên độ tuổi và tình trạng sức khỏe ban đầu. Nếu tham gia muộn hoặc ngắt quãng hợp đồng, việc tham gia lại sau này có thể khiến phí bảo hiểm cao hơn, thậm chí bị hạn chế quyền lợi hoặc bị từ chối bảo hiểm do yếu tố sức khỏe phát sinh theo tuổi tác.
Một “đặc quyền” chỉ dành cho những khách hàng duy trì hợp đồng bảo hiểm dài hạn chính là các khoản thưởng. Nhiều công ty bảo hiểm thường có các mốc thưởng vào năm hợp đồng thứ 10, 15, 20... Những khoản thưởng này được cộng trực tiếp vào giá trị tài khoản. Một hợp đồng duy trì càng lâu sẽ nhận được nhiều khoản thưởng, tạo nên một giá trị tích lũy đáng kể hơn so với giai đoạn 3-4 năm đầu.
Chẳng hạn, sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Xanh Tương Lai của Manulife có các mốc thưởng duy trì tại năm hợp đồng thứ 10, 15 và 20. Hoặc sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Xanh Ước Mơ cũng áp dụng mức thưởng tại cột mốc năm hợp đồng thứ 10, đồng thời cộng thêm 1% lãi suất đầu tư trong 10 năm đầu.
Bên cạnh đó, cả hai sản phẩm này còn có cơ chế gia tăng quyền lợi bảo vệ theo thời gian. Cụ thể, số tiền quyền lợi bảo hiểm có thể được tự động gia tăng tối đa 150% so với mức ban đầu, tùy theo thời gian hợp đồng được duy trì. Ngoài ra, trong trường hợp khách hàng có thêm thành viên mới trong gia đình, số tiền quyền lợi bảo hiểm còn có thể được gia tăng thêm đến 25%.
Sự kết hợp giữa cơ chế gia tăng quyền lợi theo thời gian và các khoản thưởng duy trì hợp đồng giúp bảo hiểm nhân thọ phát huy tối ưu vai trò bảo vệ và tích lũy cho người tham gia khi được duy trì dài hạn. Ở góc độ này, thời gian chính là yếu tố then chốt, giúp bảo hiểm dần chuyển vai trò từ một khoản chi phí định kỳ thành một phần trong kế hoạch tài chính dài hạn của mỗi gia đình.

PV

