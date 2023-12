1 startup pin xe điện trên bờ vực sụp đổ, khủng hoảng tiền mặt nghiêm trọng, founder bị loại khỏi ghế CEO

Our Next Energy (ONE) - một công ty khởi nghiệp về pin của Mỹ hy vọng có thể cạnh tranh với Trung Quốc về công nghệ lưu trữ năng lượng quan trọng, đã thay thế người sáng lập và Giám đốc điều hành Mujeeb Ijaz khi công ty này phải đối mặt với việc gọi vốn thất bại và khủng hoảng tiền mặt.

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ 6, ONE xác nhận rằng họ đã bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị Paul Humphries làm Giám đốc điều hành.

Trước khi xảy ra các biến cố, nhiều chính trị gia đảng Dân chủ bao gồm Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã ca ngợi ONE như một tấm gương điển hình cho chương trình nghị sự của Tổng thống Biden nhằm hỗ trợ ngành sản xuất của Mỹ và việc làm xanh ở Mỹ. Thành công của công ty khởi nghiệp này là một phần quan trọng trong nỗ lực quốc gia nhằm phát triển ngành công nghiệp pin "cây nhà lá vườn" ở Mỹ.

Ijaz là một kỹ sư pin từng làm việc tại Ford Motor và trong dự án ô tô điện bí mật của Apple. Anh này cũng xuất thân từ một công ty khởi nghiệp từng được Chính quyền cựu Tổng thống Obama tài trợ có tên là A123 Systems Inc. nhưng đã phá sản vào năm 2012. Công nghệ của A123 Systems đã được mua lại bởi Tập đoàn Wanxiang vào năm 2013. Với thương vụ đó, cơ hội dẫn đầu về công nghệ pin của Mỹ đã mất.

Công ty khởi nghiệp ba năm tuổi này đang phát triển loại pin sử dụng công nghệ hóa học lithium-iron phosphate, được gọi là LFP, rẻ hơn và ổn định hơn so với pin lithium-ion gốc niken phổ biến ở phương Tây. Hiện tại, Contemporary Amperex Technologies Ltd (CATL) và BYD Co. của Trung Quốc là những nhà sản xuất pin LFP thống trị thế giới.

Humphries, 68 tuổi, một cựu lãnh đạo của nhà sản xuất hợp đồng Flex Ltd., đã đảm nhận vai trò này vào tuần trước. Anh ấy đã giám sát các hoạt động một cách không chính thức kể từ Lễ Tạ ơn.

Ijaz cho biết anh đã tự nguyện đứng sang một bên và tuyển Humphries vào làm việc. Anh sẽ vẫn là giám đốc công nghệ giám sát việc phát triển sản phẩm và giữ chức phó chủ tịch hội đồng gồm sáu thành viên của ONE. Anh cho biết công ty đang trong quá trình huy động thêm tiền nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Ijaz cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại văn phòng của ONE ở Novi, Michigan: "Công ty của chúng tôi tồn tại và phát triển lành mạnh vì chúng tôi có sự hỗ trợ của hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh của chúng tôi đã được đón nhận nồng nhiệt".

Những thay đổi về lãnh đạo diễn ra vào thời điểm hỗn loạn đối với ONE, công ty đang xây dựng một nhà máy sản xuất trị giá 1,6 tỷ USD ở Van Buren, Michigan, được tài trợ khoảng 200 triệu USD từ tiểu bang. Công ty đã thông báo vào cuối tháng trước rằng họ sẽ sa thải 128 người, tương đương khoảng 25% nhân viên, để đáp ứng "điều kiện thị trường" và "tập trung vào các ưu tiên cốt lõi".

Những đợt cắt giảm nhân sự diễn ra trong bối cảnh công ty thiếu tiền mặt sau khi Just Climate, một quỹ đầu tư có trụ sở tại London tập trung vào giảm lượng khí nhà kính, hủy kế hoạch dẫn đầu vòng gọi vốn Series C của ONE với khoản đầu tư 100 triệu USD.

Quỹ đầu tư từ chối bình luận về cuộc đàm phán của họ với ONE. Ijaz giữ quan điểm rằng quỹ đầu tư đã rời đi vì sự khác biệt về dự đoán doanh thu và về tốc độ mà startup có thể đạt được một khách hàng ô tô lớn cho loại pin của mình.

Kế hoạch kinh doanh của ONE gặp khó khăn khi nhu cầu về ô tô điện chững lại với việc các hãng sản xuất ô tô như General Motors và Ford giảm hoặc hoãn các đầu tư vào ô tô điện.

Chứng kiến nhu cầu giảm, Ijaz cho biết startup này hiện cũng đang điều chỉnh lại. Họ sẽ trì hoãn việc xây dựng nhà máy pin có dung lượng 20 gigawatt-giờ tại Van Buren cho đến khi có cam kết vững chắc từ một khách hàng để mua pin cho các ô tô điện của họ. Công ty vẫn dự định sản xuất mẫu pin cho khách hàng trong quý đầu tiên của năm tới. Trong thời gian chờ đợi đó, ONE sẽ tiếp tục mua pin từ BYD Co. của Trung Quốc thông qua năm 2025 để sử dụng trong các bộ pin Aries Grid của họ, được thiết kế cho cả ô tô điện thương mại và lưu trữ tĩnh.

Mục tiêu của ONE là trở thành một đối thủ của các nhà sản xuất pin Trung Quốc dẫn đầu bởi CATL, đang mở rộng thị trường Mỹ.

Ijaz được biết đến trong thế giới pin là một kỹ sư có tầm nhìn. Anh đã là một phần quan trọng của lập luận đầu tư đằng sau ONE, nhưng mọi việc lại đi sai hướng bởi việc thiếu kiểm soát trong quyết định tài chính.

Theo một nguồn tin giấu tên, anh không chú ý đến những cảnh báo từ đồng nghiệp rằng startup đang tuyển quá nhiều người và chi tiêu quá mức.

"Tôi nhận ra rằng thực sự tôi còn nhiều điều để học về cách điều hành một công ty tỷ USD", Ijaz nói. "Chúng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này".

Humphries, người có sự nghiệp hơn 30 năm trong lĩnh vực sản xuất, cho biết anh có lịch sử mở rộng và ủy thác các doanh nghiệp mới và dẫn đầu quá trình phục hồi tại nhiều công ty, bao gồm nhà cung cấp ô tô BorgWarner Inc. Anh cũng đã dành sáu năm làm trưởng phòng nhân sự tại Flex trước khi trở thành tổng giám đốc nhóm. Anh ấy đã quay trở lại sau 1 thời gian nghỉ hưu và đang chuyển đến Michigan từ California để lãnh đạo ONE.

Theo: Bloomberg