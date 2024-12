Không phải vàng, coin hay chứng khoán: Bạc trở thành khoản đầu tư “hái ra tiền” được nhiều người lựa chọn vì loạt lợi thế

Tại sao nên đầu tư vào bạc?

Bạc có thể đóng vai trò như một biện pháp phòng ngừa lạm phát. Là một hàng hóa vật chất, bạc có giá trị nội tại. Ngoài ra, kim loại này được sử dụng trong nhiều loại hàng tiêu dùng khác nhau và nhu cầu về những hàng hóa này có thể tăng lên khi nền kinh tế mở rộng, một động thái có thể gây áp lực tăng giá và do đó tạo ra lạm phát.

Thứ nhất, bạc có thể giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư. Giống như các khoản đầu tư thay thế khác, bạc thường hoạt động theo cách ngược lại với các chứng khoán truyền thống: giá của nó tăng khi chúng giảm và ngược lại. Vì vậy, nó có thể là một cách cực kỳ hiệu quả để đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Thứ hai, nhu cầu công nghiệp đối với bạc đã tăng lên trong những năm gần đây, đạt mức kỷ lục vào năm 2022 và sau đó là năm 2023. Việc tạo ra lưới điện và việc sử dụng ngày càng nhiều các công nghệ liên quan đến năng lượng xanh, bao gồm cả tấm pin mặt trời, đã góp phần vào nhu cầu tăng này.

Ngoài ra, năm 2023 là năm thứ ba liên tiếp mà nhu cầu toàn cầu vượt xa nguồn cung trên toàn thế giới.

Tài sản trú ẩn an toàn

Do giá trị vốn có của nó, một số nhà đầu tư tin rằng bạc sẽ giữ nguyên giá trị trong thời kỳ khủng hoảng. Do đó, họ coi bạc là nơi trú ẩn an toàn trước tình hình chính trị và kinh tế bất ổn, tương tự như “người họ hàng quyến rũ hơn” của nó là vàng.

Rõ ràng, bạc mang lại nhiều lợi ích như một khoản đầu tư tiềm năng.

Tất cả những yếu tố này khiến các chuyên gia về kim loại quý như Giancarlo Camerana, cố vấn chiến lược tại QORE Thụy Sĩ, cảm thấy lạc quan về hiệu suất của bạc trong thập kỷ tới. Ông cho biết, điều quan trọng là "sự kết hợp của các yếu tố tăng giá: nhu cầu tăng từ khu vực công nghiệp; sự lo lắng của các nhà đầu tư tài chính về tình trạng mất giá tiền tệ đang diễn ra và khả năng mất giá của đồng đô la".

Những cách khác nhau để mua bạc

Bạc vật chất

Bạc thỏi: Thỏi bạc được dùng trong đầu tư thường dùng để nhắc đến bạc có độ tinh khiết 99,9%. Nó có một số dạng khác nhau, bao gồm cả thỏi, bao gồm bạc nguyên chất được cân theo ounce đã được ép thành các khối có đóng dấu. Chúng thường được bán tại các đại lý kim loại uy tín.

Một cách mà các nhà đầu tư có thể có được thỏi bạc là mua các miếng bạc tròn (silver round), có hình dạng giống như tiền xu nhưng không phải là tiền tệ hợp pháp. Các xưởng đúc tiền tư nhân thường chế tạo những miếng bạc này.

Tiền xu: Các nhà đầu tư muốn hưởng lợi từ bạc có thể mua tiền xu. Ví dụ, Xưởng đúc tiền Mỹ cung cấp tiền xu American Eagle. Những người quan tâm có thể mua Đồng xu American Eagle 2024 One Ounce Silver Proof với giá 80 USD tại thời điểm viết bài này.

Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể mua tiền xu Maple Leaf từ Xưởng đúc tiền Hoàng gia Canada, nơi cung cấp dịch vụ lưu trữ những đồng xu bạc cho các nhà đầu tư trong kho của mình.

Quỹ ETF bạc

Một cách khác để các nhà đầu tư có thể tiếp cận bạc là mua các quỹ giao dịch trên sàn (ETF). Đầu tư vào các quỹ ETF bạc có thể giúp bạn tiếp cận nhanh chóng với kim loại quý này và có nhiều lựa chọn khác nhau.

Ví dụ, có các quỹ ETF dựa trên bạc vật chất và các quỹ đầu tư vào các công ty khai thác bạc, cũng như các quỹ gắn với hợp đồng tương lai.

Các quỹ ETF cho các nhà đầu tư một cách dễ dàng để tiếp cận với nguyên liệu thô. Bạc có thể được mua thông qua các nhà môi giới và được giữ trong các tài khoản môi giới hoặc tài khoản hưu trí.

Các quỹ ETF bạc đối với bạc vật chất có thể là lựa chọn đơn giản nhất vì các quỹ này mua thỏi bạc và các nhà đầu tư có thể nhận được các quỹ này thông qua nhiều nơi khác nhau như các nhà môi giới và tài khoản hưu trí.

Tham khảo Business Insider