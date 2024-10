1 thành phố ở Việt Nam trở thành điểm đến duy nhất ở Đông Nam Á tổ chức “Oscar của ngành đồng hồ”: Nơi đam mê và tinh hoa nghệ thuật chế tác đồng hồ cùng hội tụ

Vào ngày 8 tháng 10 năm 2024, Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm của thế giới đồng hồ khi chào đón lễ khai mạc của Triển lãm GPHG 2024. Trước thềm lễ trao giải GPHG diễn ra vào ngày 13 tháng 11 tại Théâtre du Léman ở Geneva, 90 chiếc đồng hồ được đề cử chính thức đã được trưng bày tại Thành phố Hồ Chí Minh như một phần trong chuyến roadshow vòng quanh thế giới. Được tổ chức bởi The Hour Glass, triển lãm mở cửa cho công chúng từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 10.

Tầm quan trọng của sự kiện lần đầu tiên này tại Việt Nam được nhấn mạnh bởi sự hiện diện của ông Raymond Loretan, Chủ tịch GPHG, và bà Carine Maillard, Giám đốc GPHG. Phát biểu tại sự kiện, ông Raymond Loretan đã chia sẻ về ý nghĩa của triển lãm, nhấn mạnh sứ mệnh của GPHG trong việc quảng bá văn hóa đồng hồ tại Việt Nam: “Mọi người đều hỏi tôi tại sao lại là Việt Nam, và tại sao lại là bây giờ. Chúng tôi đến Việt Nam vì chúng tôi tin tưởng vào tương lai của đất nước này, không chỉ cho các mặt hàng xa xỉ, mà còn như một trung tâm tiềm năng cho sự đổi mới và sáng tạo trong ngành chế tác đồng hồ.

Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam khiến nơi đây trở thành một nơi lý tưởng để ươm mầm tài năng mới và thúc đẩy nghề thủ công. Mục tiêu của chúng tôi với triển lãm lần này không chỉ là giới thiệu những chiếc đồng hồ tuyệt vời mà còn để truyền cảm hứng cho những nhà chế tác đồng hồ và các nhà sáng tạo tương lai. Chúng tôi thực sự hy vọng rằng sự kiện này sẽ khơi dậy sự quan tâm đến những kỹ năng và nghề nghiệp liên quan đến chế tác đồng hồ, và có lẽ một ngày nào đó, không xa, chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ do người Việt Nam chế tác tham gia tranh tài tại GPHG. Điều này không chỉ thể hiện thành công về mặt thương mại mà còn là sự phát triển của những tài năng Việt Nam trong ngành thủ công vượt thời gian này.”

Từ phía đối tác tổ chức, ông Michael Tay - Giám đốc Điều hành Tập đoàn The Hour Glass Limited, ông Narun Thamavaranukup - Giám đốc Điều hành PMT The Hour Glass, và ông Tran Thanh Hai - Tổng Giám đốc The Hour Glass tại Việt Nam cũng có mặt tại sự kiện. Chia sẻ niềm tự hào khi đưa GPHG đến Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng to lớn của thị trường Việt Nam, ông Tran Thanh Hai cho biết:

"Tôi rất vui mừng khi thấy nhiều gương mặt quen thuộc, cũng như những gương mặt mới, tập trung ở đây tối nay. Như nhiều người trong các bạn đã biết, The Hour Glass đã có mối quan hệ lâu dài và đáng quý với GPHG, và chúng tôi thực sự phấn khởi được đồng tổ chức sự kiện danh giá này cùng họ. Năm nay đặc biệt ý nghĩa, khi chúng tôi tự hào chứng kiến Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố duy nhất ở Đông Nam Á tổ chức triển lãm lưu động này. Lựa chọn này khẳng định tầm quan trọng ngày càng tăng của Thành phố Hồ Chí Minh trong thế giới đồng hồ toàn cầu. Đây là sự công nhận tầm quan trọng của Việt Nam trong thế giới đồng hồ, vị thế ngày càng tăng của đất nước này như một trung tâm đồng hồ và nổi bật lên niềm đam mê cũng như sự tinh tế của cộng đồng sưu tập đồng hồ địa phương. Việc lựa chọn thành phố này hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh của The Hour Glass trong việc nuôi dưỡng và phát triển văn hóa đồng hồ, mang đến cho những người đam mê cơ hội tiếp cận với một trong những chiếc đồng hồ phi thường nhất thế giới."

Mỗi khu vực triển lãm đều được sắp xếp tỉ mỉ.

Triển lãm GPHG 2024 mang đến cho những người yêu thích đồng hồ trong khu vực cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng những kiệt tác của ngành công nghiệp đồng hồ trong năm. Khách tham quan có thể ngắm nhìn tất cả các đề cử được chọn cho 15 hạng mục đồng hồ, bao gồm: Men's, Ladies', Men's & Ladies' Complications, Iconic, Tourbillon, Calendar & Astronomy, Mechanical Exception, Time Only, Chronograph, Sports, Jewellery, Artistic Crafts, Challenge, và Petite Aiguille. Mỗi hạng mục giới thiệu những tác phẩm nổi bật nhất, cung cấp cho người xem cái nhìn toàn diện về sự đa dạng và sáng tạo trong ngành công nghiệp đồng hồ.

Ngoài các khu vực trưng bày đặc biệt, sự kiện còn mang đến những trải nghiệm tương tác hấp dẫn, bao gồm hoạt động photobooth và cơ hội chụp ảnh với bản sao của chiếc cúp GPHG danh giá. Mỗi khu vực triển lãm đều được sắp xếp tỉ mỉ, tạo điều kiện tốt nhất cho việc cung cấp kiến thức cũng như tôn vinh nghệ thuật chế tác đằng sau mỗi đồng hồ. Bên cạnh đó, khách mời còn được thưởng thức màn trình diễn âm nhạc đặc biệt của ca sĩ Phương Vy. Cùng với dàn nhạc cổ điển, cô đã xuất sắc trình bày hai bài hát "Hello Vietnam" và "La Vie en Rose", mang đến cho khách mời một trải nghiệm âm nhạc khó quên.

Ngày khai mạc triển lãm GPHG 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong bầu không khí sôi động, thu hút sự chú ý của những người yêu thích đồng hồ, nghệ thuật, nhà sưu tập, và cả giới truyền thông trong nước và quốc tế. Với sự kết hợp đặc sắc giữa nghệ thuật chế tác đồng hồ tinh xảo, công nghệ hiện đại và giá trị văn hóa Việt Nam, triển lãm GPHG 2024 là một sự kiện không thể bỏ qua đối với những người đam mê nghệ thuật và đồng hồ. Triển lãm không chỉ đóng vai trò cầu nối giữa văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo mà còn cho phép người xem tìm hiểu sâu hơn thế giới tinh hoa của ngành công nghiệp này.