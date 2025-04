Cần Thơ thông qua sắp xếp còn 32 xã, phường

Ngày 14/4, Sở Nội vụ TP. Cần Thơ phát đi thông báo về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã và cấp tỉnh theo Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương và kế hoạch của Chính phủ.

Theo đó, Cần Thơ sẽ thực hiện hợp nhất với Hậu Giang và Sóc Trăng để hình thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh mới – lấy tên Thành phố Cần Thơ. Trung tâm chính trị - hành chính sẽ đặt tại TP. Cần Thơ hiện hữu.

Cùng với đó, TP. Cần Thơ sẽ tiến hành sáp nhập 80 xã, phường hiện hữu, tái lập thành 32 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 16 xã và 16 phường.

Cần Thơ sắp xếp lại đơn vị hành chính còn 32 xã, phường.

Cụ thể, tại quận Ninh Kiều, phường Tân An, Thới Bình và Xuân Khánh sẽ hợp nhất thành phường Ninh Kiều (trung tâm hành chính đặt tại trụ sở UBND quận). Phường An Hòa, Cái Khế cùng một phần diện tích phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy) sáp nhập thành phường Cái Khế. Phường Hưng Lợi và An Khánh hợp nhất thành phường Tân An, còn phường An Bình nhập với xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền) vẫn giữ tên phường An Bình.

Tại quận Bình Thủy, các phường Bình Thủy, An Thới và phần còn lại của Bùi Hữu Nghĩa hợp nhất thành phường Bình Thủy. Phường Long Tuyền sáp nhập với Long Hòa; Trà An nhập với Thới An Đông và Trà Nóc lấy tên là phường Thới An Đông.

Quận Cái Răng, bốn phường Lê Bình, Ba Láng, Hưng Thạnh, Thường Thạnh hợp nhất thành phường Cái Răng; phường Phú Thứ, Tân Phú, Hưng Phú sáp nhập thành phường Hưng Phú.

Tương tự, nhiều đơn vị hành chính cấp xã khác tại quận Ô Môn, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ… cũng sẽ được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm dân cư và địa bàn.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được triển khai đúng định hướng của Trung ương, bảo đảm sự đồng thuận, ổn định và tạo nền tảng xây dựng mô hình chính quyền đô thị hiện đại, hiệu quả.