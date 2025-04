Khải Hoàn Land được vinh danh Top Thương hiệu bất động sản uy tín 2025

Trong khuôn khổ của buổi Lễ công bố diễn ra vào ngày 24/4/2025, Tập đoàn Khải Hoàn Land được vinh danh Top 10 Công ty Dịch vụ bất động sản uy tín năm 2025 qua đánh giá tổng quan và toàn diện về năng lực tư vấn, phát triển dự án và quản lý vận hành, do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức.

Lễ trao giải lần này có sự tham gia của nhiều đơn vị uy tín và các chủ đầu tư lớn trong ngành như Vinhomes, Khang Điền, Nam Long, Ecopark, Savills Việt Nam, CBRE Việt Nam,…

Bảng xếp hạng được Vietnam Report nghiên cứu độc lập, dựa trên những đánh giá khách quan và toàn diện với mục đích ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp trụ cột trong ngành đã và đang nỗ lực hết mình đạt nhiều thành tựu, thể hiện bản lĩnh vững vàng với năng lực tài chính ổn định, vươn mình khẳng định vị thế sau giai đoạn khó khăn của thị trường.

Trong vòng 2 năm qua, Khải Hoàn Land đã liên tiếp ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng danh giá như Doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại Lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA 2023), Nhà phát triển bất động sản đột phá nhất tại Lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2023, Nhà Phát triển Bất động sản tiêu biểu năm 2024,…

Chuỗi thành tích ấn tượng không chỉ là minh chứng cho năng lực và uy tín thương hiệu, mà còn tiếp thêm động lực để Khải Hoàn Land tiếp tục vững bước, bền bỉ trên hành trình khẳng định vị thế là Nhà phát triển dự án và Môi giới bất động sản hàng đầu thị trường trong gần hai thập kỷ qua.

Trên thị trường, Khải Hoàn Land ghi dấu ấn với bề dày kinh nghiệm, sở hữu thị phần phân phối lớn, đội ngũ nhân sự hùng hậu cùng mạng lưới chi nhánh rộng khắp, là đối tác hàng đầu của nhiều chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Chỉ riêng quý I/2025, Tập đoàn đã liên tục ký kết, tham gia phân phối nhiều dự án chất lượng. Tiêu biểu như ký kết đối tác chiến lược cùng Tập đoàn Nam Long phân phối khu đô thị sinh thái Waterpoint tại Long An với diện tích 355 ha; ký kết cùng Tập đoàn Keppel triển khai kế hoạch kinh doanh dài hạn Celesta City tại Nam Sài Gòn; ký kết với Vinhomes độc quyền phân phối khu đắt giá nhất của khu đô thị Vinhomes Grand Park– The Manhattan Glory… Bên cạnh đó, Khải Hoàn Land cũng đang triển khai phân phối hàng loạt dự án nổi bật khác như The Global City (Masterise Homes), Celadon City (Gamuda Land), Sycamore Bình Dương (CapitaLand),…

Đây cũng là lời khẳng định cho năng lực tư vấn của một đơn vị am hiểu sâu sắc nhu cầu khách hàng, khả năng triển khai hiệu quả, cũng như uy tín lâu dài trong quá trình hợp tác.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Land cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng nâng cao năng lực đầu tư – phát triển dự án khi không ngừng mở rộng quỹ đất, xúc tiến thủ tục pháp lý của nhiều dự án quy mô lớn nằm trong quỹ đất đang nắm giữ và tham gia phát triển loạt dự án nổi bật trên thị trường.

Đáng chú ý là dự án Khải Hoàn Prime - căn hộ resort đẳng cấp bậc nhất Nhà Bè, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng do Tập đoàn Khải Hoàn Land phát triển. Dự án được vinh danh tại giải thưởng "Dự án có phong cách sống xuất sắc nhất 2023" (Best lifestyle development 2023) từ PropertyGuru Asia Property Awards – APA và đang chứng minh được sức hút mạnh mẽ khi liên tục sold out 100% giỏ hàng trong tất cả các đợt mở bán.

Song song với hoạt động kinh doanh ấn tượng, Khải Hoàn Land còn cho thấy năng lực quản lý và vận hành vượt trội với đội ngũ nhân sự hùng hậu, chuyên nghiệp và không ngừng lớn mạnh. Tập đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị – bán hàng với việc ra mắt app KLAND, một nền tảng tích hợp các công nghệ kỹ thuật tiên tiến như AI, Big Data và blockchain,… giúp hỗ trợ đắc lực đội ngũ sàn truyền thống tạo một mô hình khép kín, thu hút đội ngũ kinh doanh và bán hàng hiệu quả.

Ngoài ra, Khải Hoàn Land còn chú trọng xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp gắn liền với các giá trị nhân văn, gắn kết, hết lòng vì cộng đồng. Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển, Tập đoàn vẫn luôn duy trì các chương trình ý nghĩa như "Ghế đá Danh ngôn", "Tủ sách Khải Hoàn", "Hành trình xanh", hiến máu nhân đạo, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn… với sự chung tay của toàn thể cán bộ nhân viên và sự đồng hành tích cực từ nhiều tổ chức, đoàn thể trong và ngoài địa phương.

Với định hướng phát triển bền vững và tầm nhìn chiến lược toàn diện, Khải Hoàn Land được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng tốc phát triển, kiến tạo thêm nhiều dự án chất lượng đáp ứng đúng kỳ vọng của khách hàng – nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường bất động sản 2025 đang ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi tích cực.