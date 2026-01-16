Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Intresco muốn thâu tóm chủ đầu tư dự án Phước Hội Sea Pearl Apartment

16-01-2026 - 13:08 PM | Bất động sản

Intresco muốn mua 10 triệu cổ phần Nhà Nam Á, qua đó trở thành công ty mẹ của chủ đầu tư dự án Phước Hội Sea Pearl Apartment.

Intresco muốn thâu tóm chủ đầu tư dự án Phước Hội Sea Pearl Apartment - Ảnh 1.

Phối cảnh Khu nhà ở thương mại, dịch vụ Sabinco do Sabinco- công ty con của Intresco đầu tư. Ảnh: ITC

Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh nhà (Intresco, MCK: ITC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT liên quan đến việc mua cổ phần, đầu tư vào Công ty CP Kinh doanh Nhà Nam Á.

Cụ thể, HĐQT Intresco đã thông qua việc mua 10 triệu cổ phần từ các cổ đông của Nhà Nam Á với giá 10.000 đồng/cổ phần (bằng mệnh giá); tương ứng tổng giá trị mua lại là 100 tỷ đồng.

Nếu thương vụ thành công, Intresco sẽ sở hữu 90,58% vốn tại Nhà Nam Á và trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp này.

Nhà Nam Á được thành lập vào tháng 1/2019, trụ sở tại phường Bà Rịa (TP.HCM), hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp ở mức 50 tỷ đồng, với 3cổ đông sáng lập: Công ty CP Đầu tư Nam Á (90%), Tô Thị Minh Nhân (8%) và Tô Thị Minh Nghĩa (2%).

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 11/2021, Nhà Nam Á tăng vốn lên hơn 110 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không thay đổi.

Hiện, người đại diện pháp luật Nhà Nam Á là ông Phạm Ngọc Hải (SN 1971)- Giám đốc.

Nhà Nam Á được biết đến là chủ đầu tư dự án Chung cư Phước Hội Sea Pearl Apartment, tổng vốn đầu tư 410 tỷ đồng.

Ngoài Nhà Nam Á, Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của ITC ghi nhận, tính đến ngày 30/9/2025, Intresco có 3 công ty con gồm: Công ty CP Xây dựng Intresco (85%); Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Bình Dương (64,32%) và Công ty CP Dịch vụ Du lịch Nhà hàng Khách sạn Royal (75%) và 1 công ty liên kết: Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Xây dựng Long Bình (36,36%).

Intresco tiền thân là Doanh nghiệp nhà nước Đầu tư - Kinh doanh nhà thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn được cổ phần hóa theo Quyết định số 23/2000/QĐ-TTg ngày 18/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo giới thiệu, ngày 29/11/2000, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thành lập công ty và chính thức đi vào hoạt động theo hình thức CTCP vào tháng 1/2001.

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư hàng loạt dự án đình đám như: Dự án Terra Royal (TP.HCM); Dự án Chung cư An Cư (TP.HCM), Cao ốc Thịnh Vượng (TP.HCM); Khu nhà ở thương mại, dịch vụ Sabinco (do công ty con là Sabinco đầu tư);....


An Ninh Tiền Tệ

