Bắc Ninh công bố bán nhà ở xã hội tại 3 dự án, giá từ hơn 12 triệu đồng/m²

Cụ thể, dự án xây dựng khu nhà ở công nhân và thương mại, dịch vụ khu công nghiệp tại xã Đông Tiến và xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Yên Phong và xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh), đợt 1.

Dự án gồm 3 công trình nhà ở xã hội (công trình nhà ở xã hội CT1, CT2 và CT3), 62 lô nhà ở thương mại (nhà liền kề) và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; tổng số căn hộ nhà ở xã hội 2.068 căn (dự kiến 1.654 căn để bán, 414 căn cho thuê) và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Tiến độ thực hiện dự án, tại thời điểm thông báo, phần hạ tầng kỹ thuật xung quanh công trình nhà ở xã hội CT2 (giao thông, cấp - thoát nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng công cộng) đã hoàn thành; tòa CT2A đã hoàn thiện xong, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng dự kiến vào quý I năm 2026; tòa CT2B đã thi công xong phần thô 15 tầng. Tòa nhà CT1 đang tổ chức thi công phần móng cọc. Tòa nhà CT3 chưa thi công.

Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 12/2 đến ngày 13/3/2026. Số lượng căn hộ mở bán, cho thuê, cho thuê mua là 226 căn hộ . Giá bán là 12.320.000 đồng/m² . Giá bán trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí bảo trì.

Dự án khu nhà ở xã hội Cát Tường Smart City tại xã Yên Trung và xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh (đợt 1 năm 2026). Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội, nhà ở liền kề, công trình thương mại, các công trình công cộng (nhà văn hóa, trạm y tế, trường học), các hạng mục phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà trên khu đất có diện tích khoảng 94.075 m².

Ảnh minh họa. Ảnh: Nguyễn Thắng

Về tiến độ thực hiện dự án, dự kiến thực hiện các thủ tục nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình theo quy định từ tháng 6/2026 đến tháng 11/2026. Dự kiến dự án hoàn thành và đi vào hoạt động tổng thể vào tháng 12/2026.

Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 9/2/2026 đến ngày 25/2/2026. Số lượng căn hộ mở bán, cho thuê, cho thuê mua là 289 căn hộ . Giá bán (chưa bao gồm thuế VAT 5% và chi phí bảo trì 2%), căn thường là 15.990.253 đồng/m²; căn góc là 16.310.058 đồng/m²; căn giáp thang máy là 15.670.448 đồng/m².

Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu số 1 thuộc Khu đô thị cạnh Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt – Hàn, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang (nay là phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Dự án khu nhà ở xã hội tại Khu số 1 thuộc Khu đô thị cạnh Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt – Hàn, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang (nay là phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Dự án đầu tư xây dựng trên lô đất (OXH) có tổng diện tích khoảng 10.004,6 m².

Tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành các thủ tục và xây dựng công trình đến hết tháng 6/2027. Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 4/2/2026 đến ngày 12/2/2026.

Số lượng căn hộ mở bán là 361 căn hộ nhà ở xã hội. Giá bán căn hộ nhà ở xã hội là 18.562.210 đồng/m². Giá bán đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì và chưa tính hệ số điều chỉnh giá bán đối với phần diện tích theo vị trí thứ i - Kj.