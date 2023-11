1 thiết bị mà Apple tìm đủ mọi cách không thể làm được, Tim Cook cũng đắn đo vì sợ tạo ra ‘vết nhơ’ trong nhiệm kỳ CEO

Apple ngày càng lún sâu vào thất bại với nỗ lực trị giá hàng tỷ USD nhằm tạo ra con chip hiện đại cho Iphone. Sau khi hoãn kế hoạch ra mắt chip sản xuất vào năm tới, nguồn tin cho biết Apple hiện cũng không kịp mục tiêu xuất xưởng mô hình này vào mùa xuân năm 2025. Tình huống này sẽ làm chậm hoạch ra mắt cho tới ít nhất là cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026 – năm cuối cùng hợp đồng gần nhất của Apple với Qualcomm hết hạn.

Những trở ngại mới nhất phản ánh nhiệm vụ khó khăn mà Apple phải đối mặt trong việc thiết kế modem của riêng mình, cho phép điện thoại kết nối với mạng di động để thực hiện cuộc gọi và duyệt web. Thành phần này phải liên kết liền mạch với hàng trăm nhà mạng trên khắp thế giới, hoạt động trong nhiều môi trường và điều kiện khác nhau. Và ít nhất thiết bị này phải hoạt động tốt như công nghệ của Qualcomm, công ty đã giúp đi tiên phong trong lĩnh vực này.

Cổ phiếu của Qualcomm đã tăng tới 1,1% lên 130,37 USD sau khi Bloomberg đưa tin hôm thứ năm, đảo ngược xu hướng giảm trước đó.

Hàng nghìn nhân viên đã làm việc trong dự án này kể từ năm 2018 và Apple vẫn còn nhiều năm nữa mới giải quyết được vấn đề. Mục tiêu của "nhà Táo" là để modem tải dữ liệu nhanh hơn công nghệ hiện tại. Nhưng những người có hiểu biết về dự án tin rằng điều đó khó xảy ra dựa trên tình trạng phát triển hiện tại.

Cuộc đấu tranh của Apple trong việc phát triển modem đã bùng nổ trước công chúng vào tháng 9, một ngày trước khi ra mắt iPhone 15. Qualcomm cho biết họ sẽ tiếp tục cung cấp chip cho Apple trong nhiều năm tới, điều này cho thấy rõ rằng nỗ lực nội bộ của công ty đang gặp khó khăn.

Với thông báo đó, một thoả thuận vốn được hẹn trước tới cuối năm 2024 đã được gia hạn tới 2026. Tuy nhiên, theo những nguồn tin nội bộ, thoả thuận này chỉ xác nhận một sự thật rằng: Nỗ lực để xây dựng công nghệ riêng của Apple phần lớn gây thất vọng!

Đó là một hành trình rất dài và nhiều khó khăn với công ty. Tín hiệu đầu tiên cho thấy Apple đang nỗ lực xây dựng mô hình riêng tới từ 5 năm trước, khi nhà sản xuất iPhone bắt đầu tuyển dụng các kỹ sư mới tại quê hương của Qualcomm ở San Diego.

Tại thời điểm đó, Apple và Qualcomm đã bị bó buộc trong cuộc chiến pháp lý về tiền bản quyền modem. 2 công ty đã kiện nhau ra toà vào năm 2019 và Qualcomm đã đồng ý cung cấp chip 5G cho iPhone 12 vào năm 2020 và lâu hơn nữa.

Chỉ vài tháng sau khi đạt được "thoả thuận ngừng bắn", Apple đã công khai nói rằng họ lên kế hoạch để cuối cùng có thể loại bỏ Qualcomm. Họ đồng ý trả 1 tỷ USD để mua chi nhánh modem của Intel. Johny Srouji – lãnh đạo cấp cao của Apple phụ trách về phần cứng nói rằng họ cũng đang làm việc về các modem.

Để giúp các kỹ sư cũ của Intel nhận được lợi ích từ thương vụ đó, Srouji đã thuê hàng trăm chuyên gia công nghệ không dây khác, bao gồm cả nhân viên của Qualcomm và MediaTek Inc. Ban đầu, Apple tin rằng họ có thể đưa modem riêng vào iPhone ngay sau năm 2024. Trong dự án có tên Sinope, Apple xác định rằng thiết bị đầu tiên có chip này sẽ là bản cập nhật cho iPhone SE.

Điện thoại đó là mẫu có ngân sách thấp hơn và chỉ được cập nhật không thường xuyên. Nó không thu hút được sự chú ý hay số lượng mua iPhone mới được tung ra trước kỳ nghỉ lễ. Và quan trọng hơn, người mua thường không yêu cầu những công nghệ tiên tiến. Vì vậy, đối với một công ty lần đầu tiên thử sức với modem, việc đưa chip vào SE được coi là một lựa chọn an toàn.

Tuy nhiên, modem là một trong những bộ phận quan trọng nhất của điện thoại. Nếu không hoạt động bình thường, cuộc gọi có thể bị ngắt và người dùng sẽ mất kết nối internet. Lắp đặt một modem bị lỗi có thể là một trong những thất bại lớn nhất trong nhiệm kỳ giám đốc điều hành của Tim Cook.

Đó là một mớ hỗn độn mà Apple đang tìm cách tránh. Vào thời điểm công ty gia hạn thỏa thuận với Qualcomm, kế hoạch iPhone SE 2024 đã bị hoãn lại một năm đến năm 2025. Giờ đây, những người quen thuộc với công việc này tin rằng việc ra mắt có thể phải lùi lại đến một năm sau đó.

Về phần mình, Qualcomm dự kiến sẽ cung cấp ít nhất một phần chip modem cho Apple vào năm 2026. Người ta nói rằng Qualcomm sẽ chiếm khoảng 1/5 số linh kiện trong năm đó – con số có thể cao hơn.

Akash Palkhiwala, giám đốc tài chính của Qualcomm, nói với các nhà phân tích vào đầu tháng này: "Chúng tôi đang lên kế hoạch dự kiến là có được 20% cổ phần. Nhưng nếu nhận được nhiều hơn thế thì điều đó sẽ có lợi".

Kế hoạch của Apple là cuối cùng sẽ đưa modem nội bộ của mình lên iPad và đồng hồ thông minh, sau khi ra mắt iPhone. Những thiết bị đó có nhu cầu kết nối di động ít cấp thiết hơn nên không được ưu tiên nhiều.

Modem đầu tiên của Apple sẽ là một con chip độc lập, nghĩa là đây sẽ là một thành phần riêng biệt bên trong iPhone. Nhưng công ty hiện đang phát triển một hệ thống tiếp theo kết hợp modem với cái gọi là hệ thống trên chip, giúp tiết kiệm không gian bên trong thiết bị. Bloomberg News đưa tin, họ cũng đang thiết kế chất bán dẫn không dây và Bluetooth của riêng mình để có thể thay thế các bộ phận của Broadcom Inc. trong vài năm tới, nhưng bản thân dự án đó cũng đang phải đối mặt với những trục trặc.

Đây là một dự án đa chức năng có sự tham gia của nhóm công nghệ phần cứng do Srouji lãnh đạo và một bộ phận kỹ thuật phần cứng riêng biệt cũng như bộ phận kỹ thuật phần mềm của công ty, giúp viết mã cho modem. Người dưới quyền Srouji dẫn đầu nỗ lực này là giám đốc điều hành chip lâu năm Zongjian Chen.

Tính đến thời điểm hiện tại, modem của Apple vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu - và những người làm việc trong đội ngũ đó tin rằng phiên bản đầu tiên có thể tụt hậu so với đối thủ trong nhiều năm. Ví dụ: Ít nhất một phiên bản của modem đầu tiên đang được phát triển không hỗ trợ tiêu chuẩn được gọi là sóng milimet hoặc mmWave. Công nghệ đó, chủ yếu được tiếp thị bởi Verizon Communications Inc., cho phép tốc độ nhanh hơn khoảng 5 lần so với kết nối 5G thông thường. iPhone hiện tại hỗ trợ tính năng đó. Nhưng quyết định cuối cùng về việc có đưa công nghệ này vào thành phần của Apple hay không vẫn chưa được đưa ra.

Một trở ngại lớn trong quá trình phát triển liên quan đến phần mềm được sử dụng để cấp nguồn cho modem, một số phần mềm được mua lại từ Intel. Những người tham gia dự án cho biết, mã của Intel không đáp ứng được nhiệm vụ và hầu hết phải được viết lại từ đầu. Khi các kỹ sư của Apple tìm cách bổ sung các tính năng mới, các khả năng hiện có sẽ bị hỏng và modem sẽ không hoạt động bình thường.

Ngoài ra còn có một giai đoạn thử nghiệm dài phía trước. Cho đến nay, công ty đã thử nghiệm modem bên trong những chiếc iPhone hiện tại, áp dụng công nghệ này vào các văn phòng của Apple cũng như trên các xe tải thử nghiệm di động chạy quanh Thung lũng Silicon.

Nhưng không giống như bộ xử lý máy tính, modem cần được đánh giá với hàng trăm nhà mạng không dây khác nhau. Apple có thể mô phỏng các kết nối này bằng các trung tâm thử nghiệm của riêng mình, nhưng các thử nghiệm thực tế trong nhiều thập kỷ đã giúp Qualcomm phát triển thứ được coi là modem hàng đầu trong ngành.

Theo một người khác có hiểu biết về tình hình: "Rõ ràng ngay từ đầu đây sẽ là một dự án khó khăn. Tại sao chúng tôi nghĩ rằng mình có thể nhận một dự án thất bại từ Intel và bằng cách nào đó lại thành công vẫn là một điều bí ẩn".

Một thách thức khác được tiết lộ là: Nhóm công nghệ phần cứng bị dàn mỏng khi làm việc trên nhiều dự án khác nhau.

Công ty cũng phải cẩn thận để không vi phạm các bằng sáng chế của Qualcomm. Hiện tại, Apple trả cho nhà phát triển chip này khoảng 9 USD cho mỗi chiếc iPhone có công nghệ của hãng. Công ty vẫn có thể phải trả phí nếu modem mới bị phát hiện vi phạm bằng sáng chế của Qualcomm.

Với ý nghĩ đó, các kỹ sư đang cẩn thận tránh các công nghệ và kỹ thuật phát triển độc quyền của Qualcomm, một thỏa thuận đã làm chậm tiến độ của dự án. Các nhóm modem nội bộ của Apple được cố tình tách khỏi các nhóm tích hợp chip Qualcomm vào các sản phẩm hiện có và trong tương lai gần.

Điều đó đã tạo thêm áp lực cho một quá trình vốn đã khó khăn. Một người nói: "Chúng tôi sợ bị kiện".

Theo: Bloomberg