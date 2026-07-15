1 thương hiệu đồng hồ hơn 190 năm tuổi vừa công bố đại sứ toàn cầu mới, danh tính gây chú ý

Thương hiệu đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ Jaeger-LeCoultre vừa công bố nữ ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc IU trở thành Đại sứ Toàn cầu mới. Mối quan hệ hợp tác được giới thiệu thông qua chuỗi phim phỏng vấn độc quyền mang tên The Hour Before, đồng thời mở ra chiến dịch quảng bá mới của dòng đồng hồ biểu tượng Reverso.

Không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình hợp tác giữa thương hiệu và ngôi sao Hàn Quốc, màn kết hợp này còn phản ánh những giá trị mà cả hai cùng theo đuổi: sự bền bỉ, tinh thần sáng tạo và khát vọng theo đuổi sự hoàn hảo.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, IU được xem là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của làn sóng văn hóa Hàn Quốc. Không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, cô còn ghi dấu ấn ở điện ảnh và truyền hình với hình ảnh nghệ sĩ đa năng, được khán giả yêu mến bởi sự chân thành và nghiêm túc trong nghề.

Theo Jaeger-LeCoultre, chính những phẩm chất này là lý do khiến thương hiệu lựa chọn IU trở thành gương mặt đại diện toàn cầu.

Từ hình ảnh "em gái quốc dân" trong những ngày đầu sự nghiệp, IU từng bước xây dựng vị trí của mình bằng tính kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần không ngừng đổi mới. Hành trình đó được thương hiệu đánh giá có nhiều điểm tương đồng với triết lý chế tác đồng hồ của Jaeger-LeCoultre.

Tại đại bản doanh Vallée de Joux (Thụy Sĩ), những người thợ đồng hồ dành nhiều giờ để hoàn thiện từng chi tiết cơ học nhỏ nhất. Theo thương hiệu, tư duy sáng tạo của IU cũng được hình thành từ sự kiên nhẫn, tính chính xác và nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân, thay vì chạy theo những thành công ngắn hạn.

Bên cạnh đó, phong cách của nữ nghệ sĩ cũng được xem là phù hợp với tinh thần thiết kế của Jaeger-LeCoultre.

Thay vì lựa chọn hình ảnh cầu kỳ, IU nhiều năm qua gắn với phong cách thanh lịch, tối giản và kín đáo. Theo thương hiệu, những chuyển biến trong sự nghiệp của cô phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành từ trải nghiệm, luôn giữ được bản sắc cá nhân trong khi vẫn không ngừng khám phá những giới hạn sáng tạo mới.

Jaeger-LeCoultre cho rằng đây cũng là triết lý được thể hiện qua dòng đồng hồ Reverso – thiết kế mang tính biểu tượng của hãng, đại diện cho vẻ đẹp vượt thời gian và sự tinh giản.

Đồng hành cùng thông báo bổ nhiệm đại sứ toàn cầu là chuỗi phim ngắn The Hour Before, nơi IU xuất hiện trong một cuộc trò chuyện xoay quanh nghệ thuật, công việc và những giá trị cá nhân.

Không đi theo hình thức quảng bá sản phẩm thông thường, bộ phim sử dụng những khái niệm quen thuộc trong chế tác đồng hồ để mở ra cuộc đối thoại về hành trình sáng tạo của nữ nghệ sĩ.

Thông qua các câu hỏi của người dẫn chuyện đứng sau ống kính, IU chia sẻ về những ký ức, quan điểm sống, gu thẩm mỹ và cách cô nhìn nhận con đường nghệ thuật của mình.

Theo Jaeger-LeCoultre, bộ phim hướng đến việc làm nổi bật những điểm giao thoa giữa nghệ thuật biểu diễn và kỹ nghệ chế tác thủ công: lòng kiên nhẫn, sự tận tụy, khả năng trân trọng những chi tiết nhỏ và hành trình bền bỉ để theo đuổi sự hoàn hảo.

Ông Jérôme Lambert, Giám đốc Điều hành Jaeger-LeCoultre, cho biết: "Chúng tôi vui mừng chào đón IU gia nhập đại gia đình Jaeger-LeCoultre. Cá tính nguyên bản, sự tận tụy với nghề và phong thái thanh lịch của cô phản ánh những giá trị mà thương hiệu luôn theo đuổi. Thông qua The Hour Before, chúng tôi mong muốn tôn vinh tinh thần sáng tạo, sự tinh tế và khát vọng hướng tới sự xuất sắc – những điều định hình nên cả IU và Jaeger-LeCoultre."

Theo thương hiệu, mối quan hệ hợp tác lần này mở ra một chương mới trong chiến lược kết nối với những cá nhân đại diện cho tinh thần sáng tạo và niềm đam mê dành cho kỹ nghệ thủ công.

Trong thời gian tới, IU cũng sẽ xuất hiện trong chiến dịch quảng bá toàn cầu của dòng đồng hồ Reverso, tiếp tục đồng hành cùng Jaeger-LeCoultre trong các hoạt động truyền thông quốc tế.