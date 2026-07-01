Khu du lịch tâm linh do tỷ phú "ăn chay" Xuân Trường đầu tư: Rộng 270ha, nằm trong lòng di sản được định giá 213 tỷ USD

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ninh Bình tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch Việt Nam khi đón hơn 17,6 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 17,9 tỷ đồng. Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như Quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc - Bích Động hay chùa Bái Đính, đầu năm nay, địa phương có thêm một điểm đến mới là Khu du lịch Thung Ui. Nhanh chóng, địa điểm này trở thành tọa độ check-in cực hot, thu hút đông đảo du khách ngay từ những ngày đầu mở cửa.

Một góc của khu du lịch Thung Ui được nhiều du khách yêu thích. Ảnh: Cục Du lịch quốc gia Việt Nam.

Theo đó khu du lịch Thung Ui được hình thành nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành du lịch tỉnh Ninh Bình, chính quyền địa phương và doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường do ông Nguyễn Văn Trường (thường được gọi tỷ phú "ăn chay") làm chủ doanh nghiệp.

Được đầu tư bài bản theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của UBND tỉnh Ninh Bình và định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch chất lượng cao của Sở Du lịch Ninh Bình, Thung Ui không chỉ là một điểm đến mới, mà còn là minh chứng sinh động cho triết lý phát triển “không đánh đổi di sản lấy tăng trưởng ngắn hạn”, lấy chiều sâu văn hóa và trải nghiệm thực chất làm trung tâm.

Điểm đến này nằm tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, trong lòng Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được được định giá lên tới 213 tỷ USD.

Với quy mô khoảng 270ha, khu du lịch Thung Ui được chia thành nhiều phân khu trải nghiệm. Bạn sẽ được bắt đầu hành trình khám phá từ Đài Kính Thiên, tiếp nối qua Đài Kính Địa, Đài Kính Nhân, Điện Kính Thiên...

Đi sâu vào lòng thung, du khách sẽ tiếp cận bến thuyền, lên thuyền hoặc bè để khám phá Thung Ui từ góc nhìn mặt nước. Từ đây, toàn bộ không gian núi đá vôi, hồ nước và thảm thực vật hiện ra. ﻿

Thung Ui nhìn từ trên cao.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, điểm khác biệt cốt lõi của Thung Ui nằm ở cách tiếp cận di sản: không tái tạo một danh thắng đơn thuần, mà phục dựng một không gian văn hóa - tâm linh gắn với cội nguồn dân tộc. Nơi đây được xác định là vùng đất linh thiêng, từng được Vua Đinh Tiên Hoàng lựa chọn làm nơi tế trời, cầu quốc thái dân an trước khi thống nhất giang sơn.

Trên nền tảng đó, hệ thống công trình kiến trúc tại Thung Ui được phỏng dựng theo quan niệm Tam tài cổ phương Đông: Trời - Đất - Người. Điểm cốt lõi của triết lý này là con người giữ vai trò trung tâm, đứng giữa Trời và Đất, làm cầu nối để vũ trụ vận hành hài hòa. Chính vì vậy, toàn bộ Đàn được bố cục theo ba lớp không gian - ba lớp đại môn, nhưng với tư duy rất rõ ràng: Nhân môn ở vị trí trung tâm, nằm giữa Địa môn và Thiên môn. Đây không chỉ là sắp đặt kiến trúc, mà là một tuyên ngôn triết học sâu sắc của người xưa.

Hành trình qua ba lớp Địa - Nhân - Thiên tại Đàn Kính Thiên không đơn thuần là di chuyển trong không gian, mà là một hành trình nhận thức. Con người bước ra từ Đất, đứng vững ở vị trí trung tâm của mình, rồi hướng lên Trời với sự khiêm nhường và tỉnh thức.

Thông điệp mà kiến trúc Tam Tài ở Đàn Kính Thiên gửi gắm rất rõ ràng: “Con người chỉ thực sự bền vững khi biết đứng đúng vị trí của mình - ở giữa Trời và Đất - để giữ gìn sự hài hòa của vũ trụ”.

Phiến đá vuông, được coi là điểm linh thiêng nhất của Thung Ui, nơi hội tụ "Trời tròn - Đất vuông".

Song hành với dấu ấn vương triều là không gian văn hóa Mường cổ được tôn tạo tinh tế. Những nếp nhà sàn, nhịp cồng chiêng, sinh hoạt bản làng và tri thức bản địa không được “trưng bày” như hiện vật, mà được đưa vào dòng chảy sống động của trải nghiệm.

Du khách đến Thung Ui không chỉ để ngắm nhìn, mà để bước vào một nhịp sống chậm, lắng đọng, nơi lịch sử không nằm trên bia đá mà hiện diện trong không gian, nghi lễ và cảm xúc. Chính sự giao thoa giữa thiên nhiên nguyên sơ, chiều sâu lịch sử triều Đinh và văn hóa cộng đồng Mường đã tạo cho Thung Ui một diện mạo độc bản: mộc mạc nhưng uy nghiêm, tĩnh tại nhưng giàu nội lực - một không gian “chữa lành” đúng nghĩa trong bối cảnh du lịch đại trà đang dần bão hòa.

Du khách trải nghiệm tại Thung Ui.

Ngay khi mở cửa vào mùng 1 Tết Bính Ngọ, Thung Ui đã nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến được nhiều người lựa chọn trong dịp Tết Nguyên đán. Theo thống kê, trong 8 ngày nghỉ Tết (từ ngày 17 đến 25/2), khu du lịch đón khoảng 70.000 lượt khách. Riêng mùng 3 Tết ghi nhận khoảng 15.000 lượt khách tham quan, trở thành ngày cao điểm nhất kể từ khi điểm đến này đi vào hoạt động.

Không gian tại Thung Ui được nhiều bạn trẻ yêu thích và tìm đến để chụp ảnh.

Việc thu hút hàng chục nghìn lượt khách chỉ sau ít ngày mở cửa cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến mới này đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Cùng với hệ thống các danh thắng, di tích và công trình văn hóa - tâm linh đã tạo dựng thương hiệu cho Ninh Bình nhiều năm qua, Thung Ui được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tiếp tục gia tăng sức hút của du lịch địa phương trong thời gian tới.