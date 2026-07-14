Đêm nay, 7 ngôi sao trị giá gần 31.000 tỷ đồng sẽ đối đầu ở bán kết World Cup 2026

Không chỉ sở hữu đội hình đắt giá nhất World Cup 2026, tuyển Pháp còn áp đảo Tây Ban Nha về số lượng cầu thủ được Transfermarkt định giá từ 100 triệu euro trở lên.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch mà còn là cuộc đối đầu của những đội hình có giá trị chuyển nhượng hàng đầu thế giới. Theo chuyên trang Transfermarkt, riêng tuyển Pháp đã sở hữu tới 5 cầu thủ được định giá từ 100 triệu euro trở lên, trong khi Tây Ban Nha chỉ có 2.

Ngôi sao đắt giá nhất bên phía "Les Bleus" là Kylian Mbappe, người được định giá 180 triệu euro. Tiền đạo của Real Madrid tiếp tục là đầu tàu trên hàng công khi ghi dấu ấn xuyên suốt hành trình đưa đội tuyển Pháp vào bán kết.

Đứng sau Mbappe là Michael Olise với mức định giá 150 triệu euro. Cầu thủ sinh năm 2001 đang trải qua giải đấu ấn tượng khi liên tục tạo khác biệt bằng những pha kiến tạo và khả năng tạo đột biến ở hành lang cánh.

Hai tài năng trẻ Désiré Doué và Warren Zaïre-Emery cùng được Transfermarkt định giá 120 triệu euro. Cả hai đều được xem là đại diện cho thế hệ kế cận của bóng đá Pháp, đồng thời đang dần khẳng định vai trò ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Ở hàng phòng ngự, William Saliba là hậu vệ duy nhất góp mặt trong nhóm cầu thủ có giá trị từ 100 triệu euro trở lên. Trung vệ của Arsenal được định giá 100 triệu euro, phản ánh vị thế của một trong những trung vệ hàng đầu thế giới hiện nay.

Trong khi đó, phía Tây Ban Nha chỉ có hai đại diện góp mặt trong nhóm này là Lamine Yamal và Pedri. Yamal dẫn đầu toàn bộ danh sách với mức định giá 200 triệu euro, trở thành cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất World Cup 2026. Pedri xếp sau với 150 triệu euro, tiếp tục là hạt nhân nơi tuyến giữa của "La Roja".

Như vậy, trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha quy tụ tổng cộng 7 cầu thủ được định giá từ 100 triệu euro trở lên, con số hiếm thấy trong lịch sử World Cup. Tổng giá trị của riêng nhóm cầu thủ này đạt 1,02 tỷ euro, tương đương khoảng 31.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện hành.

Việc tuyển Pháp chiếm tới 5/7 cầu thủ trong nhóm "trăm triệu euro" cũng phần nào lý giải vì sao đội bóng của HLV Didier Deschamps đang sở hữu đội hình được định giá khoảng 1,52 tỷ euro, cao hơn gần 300 triệu euro so với mức 1,22 tỷ euro của Tây Ban Nha.

Theo Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của hai đội lên tới 2,74 tỷ euro, biến màn so tài tại bán kết World Cup 2026 trở thành trận đấu có giá trị đội hình cao nhất trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.