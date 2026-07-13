Soi trận bán kết đắt giá nhất lịch sử World Cup: Dàn sao nghìn tỷ đối đầu trực diện

Cuộc chạm trán giữa Pháp và Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mà còn xác lập một cột mốc đặc biệt về giá trị đội hình. Theo dữ liệu từ chuyên trang Transfermarkt, tổng giá trị lực lượng của hai đội lên tới 2,74 tỷ euro, cao nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Trong tổng số này, đội tuyển Pháp được định giá khoảng 1,52 tỷ euro, nhiều hơn gần 300 triệu euro so với mức 1,22 tỷ euro của Tây Ban Nha. Khoảng cách chủ yếu đến từ hàng công, nơi "Les Bleus" sở hữu dàn ngôi sao có giá trị chuyển nhượng thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Ảnh: FIFA

Bán kết giữa hai ông lớn châu Âu cũng quy tụ hàng loạt cầu thủ đắt giá bậc nhất giải đấu. Lamine Yamal của Tây Ban Nha hiện được Transfermarkt định giá 200 triệu euro, ngang với Erling Haaland và là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất World Cup 2026.

Xếp ngay phía sau là đội trưởng tuyển Pháp Kylian Mbappe với mức định giá 180 triệu euro. Michael Olise của Pháp và tiền vệ Pedri của Tây Ban Nha cùng được định giá 150 triệu euro, góp mặt trong nhóm những ngôi sao có giá trị cao nhất giải.

Đáng chú ý, trận bán kết này có tới 7 cầu thủ được định giá từ 100 triệu euro trở lên và 22 cầu thủ sở hữu giá trị ít nhất 50 triệu euro. Riêng tuyển Pháp đóng góp 15 cái tên trong nhóm này, trong khi Tây Ban Nha có 7 cầu thủ.

Nếu so sánh từng tuyến, Tây Ban Nha là đội chiếm ưu thế ở vị trí thủ môn. Ba người gác đền của "La Roja" có tổng giá trị khoảng 97 triệu euro, cao hơn đáng kể so với mức 57 triệu euro của tuyển Pháp.

Ở khu trung tuyến, Tây Ban Nha tiếp tục nhỉnh hơn khi hàng tiền vệ được định giá khoảng 420 triệu euro, vượt mức 312 triệu euro của đối thủ. Sự góp mặt của Pedri, Gavi cùng nhiều tiền vệ trẻ chất lượng giúp đội bóng của HLV Luis de la Fuente sở hữu một trong những tuyến giữa giá trị nhất bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, Pháp vượt trội ở cả hàng phòng ngự lẫn hàng công. Tuyến phòng ngự của "Les Bleus" được định giá 404 triệu euro, cao hơn mức 288 triệu euro của Tây Ban Nha.

Khoảng cách lớn nhất nằm ở hàng tấn công. Với Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise cùng nhiều chân sút chất lượng, hàng công tuyển Pháp được định giá lên tới 750 triệu euro, cao hơn đáng kể so với đối thủ và là tuyến tấn công đắt giá nhất World Cup 2026.

Giá trị đội hình cũng phần nào phản ánh hành trình của hai đội tại giải đấu năm nay. Pháp gây ấn tượng bằng sức mạnh tấn công bùng nổ. Mbappe tiếp tục là đầu tàu với phong độ ghi bàn ổn định, trong khi Dembele và Olise liên tục tạo ra khác biệt nhờ khả năng dứt điểm và kiến tạo. Chiều sâu lực lượng giúp HLV Didier Deschamps luôn có nhiều phương án xoay tua mà không làm suy giảm sức mạnh đội bóng.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha tiến vào bán kết theo cách có phần nhọc nhằn hơn. Dù vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng đặc trưng, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente nhiều lần phải chờ đến những khoảnh khắc tỏa sáng của các cầu thủ dự bị để vượt qua vòng knock-out. Thần đồng Lamine Yamal vẫn là niềm hy vọng lớn nhất, song ngôi sao của Barcelona chưa bùng nổ như kỳ vọng khi mới ghi một bàn thắng tại World Cup 2026.

Bên cạnh giá trị đội hình, cuộc đối đầu còn mang ý nghĩa của màn tái ngộ sau gần hai thập kỷ. Đây mới là lần thứ hai Pháp và Tây Ban Nha gặp nhau tại một kỳ World Cup. Lần đối đầu trước diễn ra ở vòng 16 đội World Cup 2006, khi tuyển Pháp ngược dòng đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 3-1 trước khi tiến một mạch tới trận chung kết.

Giờ đây, với tổng giá trị đội hình lên tới 2,74 tỷ euro, quy tụ nhiều ngôi sao trăm triệu euro cùng hai tập thể được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất thế giới, màn đại chiến giữa Pháp và Tây Ban Nha không chỉ quyết định tấm vé vào chung kết World Cup 2026 mà còn được xem là trận bán kết đắt giá nhất trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.