Chuỗi khách sạn của Messi

Khác với phần lớn vận động viên thường tập trung vào việc bảo toàn tài sản sau khi giải nghệ, cách tiếp cận của Lionel Messi lại có đôi chút khác biệt. Ngay cả khi đang thi đấu ở đỉnh cao phong độ của bóng đá chuyên nghiệp, siêu sao người Argentina vẫn liên tục mở rộng danh mục đầu tư trải dài trên nhiều lĩnh vực như khách sạn, bất động sản, thể thao, truyền thông và sản phẩm tiêu dùng.

Không giống các ngôi sao giải trí thường cho mượn tên tuổi ở hàng tá dự án không liên quan, các hoạt động kinh doanh của Messi chủ yếu xoay quanh phong cách sống, giải trí và thể thao. Danh mục bất động sản đồng hành cùng hệ thống khách sạn, quyền sở hữu câu lạc bộ bóng đá bổ trợ cho các khoản đầu tư công nghệ thể thao, và mảng sản xuất truyền thông phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các nội dung do chính vận động viên làm chủ.

Nhều dự án trong số này cũng đã có những bước tiến triển rõ rệt trong những năm gần đây. Chuỗi khách sạn của anh đã phát triển vượt ra ngoài các bất động sản đơn lẻ để trở thành một doanh nghiệp lưu trú có cấu trúc bài bản, trong khi vai trò của anh tại các câu lạc bộ bóng đá đã chuyển dịch từ quan hệ đối tác sang mua lại toàn quyền sở hữu. Đồng thời, những bước đi mới trong mảng đồ uống, trang phục và truyền thông cho thấy nỗ lực xây dựng các doanh nghiệp có thể vận hành độc lập với sự nghiệp sân cỏ của anh.

Một trong những mảng kinh doanh cốt lõi của Lionel Messi là MiM Hotels, một thương hiệu lưu trú cao cấp sở hữu các bất động sản khắp Tây Ban Nha và Andorra. Danh mục khách sạn cao cấp này bao gồm 6 chi nhánh đặt tại Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira (Baqueira Beret), Sotogrande và Andorra.

Các chi nhánh của MiM được đặt ở Tây Ban Nha và Andorra

Quyền quản lý tập đoàn đã được chuyển giao cho Meliá Hotels International theo một thỏa thuận cho thuê, tích hợp các bất động sản này vào thương hiệu "The Meliá Collection". Bước đi chiến lược này giúp nâng cao vị thế và mức độ nhận diện thương hiệu trên toàn cầu nhờ tận dụng hệ thống phân phối và nền tảng khách hàng thân thiết của Meliá, trong khi các khách sạn vẫn giữ nguyên vẹn bản sắc độc bản của mình. Sự hợp tác này đã nâng quy mô của thương hiệu "The Meliá Collection" lên 26 khách sạn đang hoạt động hoặc trong giai đoạn phát triển tại hơn 12 quốc gia.

Mỗi khách sạn trong chuỗi MiM đều in đậm dấu ấn cá nhân của Messi đối với phong cách du lịch xa xỉ, thể hiện qua các phòng suite mang tên "Messi Suite" đặc trưng và các khu vực trưng bày kỷ vật tuyển chọn, bao gồm cả phiên bản phục dựng của danh hiệu Quả bóng vàng có chữ ký của anh. Phần không gian nội thất đương đại của các khách sạn được nhào nặn dưới bàn tay của những nhà thiết kế danh tiếng như Luis Bustamante và Lázaro Rosa-Violán tại các vị trí đắc địa độc quyền.

Chuỗi khách sạn được phân loại thành các địa điểm chỉ dành cho người lớn phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng riêng tư như ở Ibiza, Mallorca và Sitges, cùng các khu nghỉ dưỡng thân thiện với gia đình ở Sotogrande, Baqueira Beret và Andorra (nơi tích hợp thêm không gian tổ chức sự kiện và hội họp ấm cúng). Khách lưu trú tại các điểm đến này có thể trải nghiệm các hoạt động ngoài trời đa dạng tùy theo địa hình như trượt tuyết, đánh golf hay leo núi.

Những hình ảnh bên trong các cơ sở MiM

Yếu tố chăm sóc sức khỏe (wellness) đóng vai trò trung tâm trong trải nghiệm của khách hàng với hệ thống thủy liệu pháp, các liệu trình chăm sóc chuyên biệt và khu vực thư giãn yên tĩnh. Đặc biệt, khía cạnh ẩm thực vẫn là một điểm nhấn vượt trội của thương hiệu. Tại các chi nhánh Baqueira, Andorra và Sotogrande, nhà hàng Hincha – mô hình được phát triển cùng đầu bếp đạt sao Michelin, Nandu Jubany – mang đến chương trình ẩm thực độc đáo khi kết hợp hài hòa giữa nông sản địa phương và phong vị đặc trưng của Argentina.

Tất cả các bất động sản của MiM đều đạt chứng nhận LEED (Định hướng Thiết kế về Năng lượng và Môi trường), phản ánh sự chú trọng mang tính cấu trúc vào sự bền vững và bảo vệ môi trường. Danh mục khách sạn này cấu thành một phần quan trọng trong khối bất động sản rộng lớn của Messi ngoài thế giới bóng đá.

Nguồn: Tatler