MC Diễm Quỳnh cảnh báo

Mới đây, nhà báo, MC Diễm Quỳnh - Phó Trưởng ban Văn nghệ của Đài Truyền hình Việt Nam vừa chia sẻ trải nghiệm "suýt mắc bẫy" một chiêu lừa đảo trực tuyến mới khi nhận được tin nhắn thông báo vi phạm giao thông kèm đường link có giao diện giống Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Nhà báo Diễm Quỳnh

Trên trang cá nhân, nữ MC cho biết cô nhận được một tin nhắn thông báo bị xử phạt vì đỗ xe cản trở giao thông với số tiền 50.000 đồng. Khi nhấn vào đường link, giao diện hiển thị trông giống hệt Cổng Dịch vụ công Quốc gia, kèm thông báo yêu cầu nộp phạt.

Theo nữ MC, điều khiến cô suýt tin là giao diện website được thiết kế rất giống trang dịch vụ công chính thức của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, số tiền phạt chỉ 50.000 đồng cũng khiến nhiều người có tâm lý "đóng cho xong", thay vì kiểm tra kỹ tính xác thực của thông báo.

“THÊM MỘT KIỂU LỪA ĐẢO MỚI!!

Tối nay mình nhận được tin nhắn phạt xe, click vào thì ra giao diện Cổng dịch vụ công quốc gia với thông báo thu phạt 50k do để xe cản trở giao thông. Dù có thoáng ngờ số tiền phạt quá ít nhưng do sợ để lâu lại quên nên mình cũng tính trả luôn cho xong. Lúc xem ngày vi phạm thì lại đúng hôm để xe ở nhà nên càng lưỡng lự.

May có các công dân sáng suốt cùng nhau ập vào tư vấn nên mình chưa chuyển tiền phạt và chưa mất thông tin cá nhân. Sợ quá, lừa đảo online còn dùng cả web dịch vụ công thì dễ mắc mưu thật. Mọi người cảnh giác nhé!” - Nguyên văn chia sẻ của nhà báo Diễm Quỳnh.

Hình ảnh được MC Diễm Quỳnh chia sẻ

Bài đăng của Diễm Quỳnh nhanh chóng thu hút sự chú ý từ mọi người. Nhiều người nổi tiếng trong giới truyền hình và giải trí như BTV Trần Quang Minh, MC Bùi Đức Bảo, MC Hoài Anh, MC Mỹ Vân, Hoa hậu Ngọc Hân,...

Không ít bình luận cho biết họ cũng từng nhận được những tin nhắn tương tự hoặc cảnh báo người thân cần cẩn trọng trước các đường link lạ, đặc biệt là những nội dung liên quan đến nộp phạt giao thông, thuế, ngân hàng hay cơ quan nhà nước,...

Nhiều MC nổi tiếng bày tỏ sự quan tâm tới tình huống của MC Diễm Quỳnh

Thực tế, đây không phải lần đầu xuất hiện các website giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trước đó, cơ quan chức năng từng phát hiện trang web có tên miền dichvuconghanhchinh.com được thiết kế với giao diện gần như giống hệt cổng dịch vụ công chính thức nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của người dân.

Theo cảnh báo, các đối tượng thường tạo những website có hình thức tương tự trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước để tạo lòng tin. Khi người dùng truy cập, chúng sẽ dụ dỗ đăng nhập, cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện các thao tác cài đặt, từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản và chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ duy nhất https://dichvucong.gov.vn. Các cổng dịch vụ công của cơ quan nhà nước đều sử dụng tên miền có đuôi .gov.vn.

Bên cạnh đó, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hiện chưa phát triển ứng dụng riêng trên điện thoại. Vì vậy, mọi lời mời cài đặt ứng dụng dịch vụ công từ các cuộc gọi, tin nhắn hay đường link lạ đều có dấu hiệu lừa đảo.

Người dân cũng được khuyến cáo không tải ứng dụng từ các nguồn không chính thống, không nhấp vào các đường link lạ và chỉ cài đặt ứng dụng thông qua Google Play hoặc App Store sau khi kiểm tra kỹ thông tin nhà phát triển. Đồng thời, nên tắt chế độ cho phép cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định để giảm nguy cơ thiết bị bị cài mã độc.

Trong trường hợp đã vô tình cài đặt ứng dụng giả mạo và phát hiện điện thoại có dấu hiệu bị chiếm quyền điều khiển, cần ngay lập tức liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, đổi mật khẩu dịch vụ ngân hàng điện tử, sau đó khôi phục cài đặt gốc của điện thoại nhằm loại bỏ mã độc. Nếu phát hiện website hoặc ứng dụng nghi giả mạo, người dân nên thông báo ngay cho cơ quan công an địa phương để được hướng dẫn xử lý.