Quy định đặc biệt của FIFA giúp Argentina được xóa 4 thẻ vàng

Theo điều lệ World Cup 2026, FIFA sẽ xóa toàn bộ số thẻ vàng tích lũy của các cầu thủ trước khi vòng bán kết diễn ra. Điều này đồng nghĩa những cầu thủ chỉ mới nhận một thẻ vàng từ vòng 1/16 đến hết tứ kết sẽ không còn nguy cơ bị treo giò vì nhận thêm một thẻ ở bán kết.

Quy định của FIFA về việc xóa thẻ trước vòng bán kết

Theo quy định của FIFA, cầu thủ nhận hai thẻ vàng ở hai trận đấu khác nhau sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận kế tiếp, tính từ sau thời điểm nhận thẻ vàng thứ hai.

Trong khi đó, trường hợp bị truất quyền thi đấu bằng thẻ đỏ trực tiếp sẽ mặc định bị treo giò ít nhất một trận. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của pha phạm lỗi hoặc hành vi phản cảm, FIFA có thể đưa ra án phạt bổ sung với thời gian cấm thi đấu dài hơn.

Một ngoại lệ đáng chú ý tại World Cup 2026 là tiền đạo Balogun của đội tuyển Mỹ. Dù nhận thẻ đỏ ở trận gặp Bosnia-Herzegovina tại vòng 1/16, anh vẫn được FIFA cho hưởng án treo, qua đó đủ điều kiện góp mặt trong cuộc đối đầu với Bỉ ở vòng 1/8.

Như vậy, Argentina có 4 cầu thủ được xóa một thẻ vàng sau tứ kết, gồm Gonzalo Montiel, Thiago Almada, Lautaro Martinez và Jose Lopez. Trong số này, Lautaro Martinez được đánh giá là nhân tố có tầm ảnh hưởng lớn nhất.

Việc xóa thẻ trước bán kết mang lại lợi thế lớn hơn cho tuyển Anh. Đội bóng của HLV Gareth Southgate có tới 5 cầu thủ quan trọng được "làm sạch" thẻ vàng, gồm Jude Bellingham, Marc Guehi, Nico O'Reilly, Declan Rice và Jordan Henderson.

Trong đó, Bellingham bị cảnh cáo ở trận gặp CHDC Congo tại vòng 1/16, còn Guehi, O'Reilly, Rice và Henderson đều nhận thẻ vàng trong chiến thắng trước Mexico ở vòng 1/8. Do không ai trong nhóm này phải nhận thêm thẻ ở trận tứ kết với Na Uy, tất cả đều được xóa án tích lũy trước màn so tài với Argentina tại bán kết, diễn ra vào sáng 16/7 (giờ Việt Nam) trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta, bang Georgia (Mỹ).

Tại cặp bán kết còn lại giữa Pháp và Tây Ban Nha, diễn ra vào sáng 15/7 trên sân AT&T ở Arlington, bang Texas (Mỹ), tuyển Pháp có ba cầu thủ được xóa thẻ vàng là Manu Kone, Michael Olise và Bradley Barcola.

Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng đón tin vui tương tự khi Aymeric Laporte, Pau Cubarsi và Ferran Torres đều bước vào bán kết với hồ sơ thẻ vàng đã được xóa sạch.

2 cặp bán kết tạo nên cột mốc lịch sử của World Cup

Vòng bán kết World Cup 2026 đã tạo nên một cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu khi cả bốn đội góp mặt đều là những đội tuyển đang đứng trong Top 4 bảng xếp hạng FIFA.

Sau các trận tứ kết, hai cặp bán kết được xác định là Tây Ban Nha gặp Pháp (2h ngày 15/7) và Argentina chạm trán Anh (2h ngày 16/7).

Theo thống kê từ Opta, đây là lần đầu tiên kể từ khi bảng xếp hạng FIFA được áp dụng vào năm 1992, bốn đội tuyển có thứ hạng cao nhất thế giới tại thời điểm diễn ra vòng bán kết cùng góp mặt ở nhóm bốn đội mạnh nhất của một kỳ World Cup.

Ở thời điểm hiện tại, Pháp đang dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA, theo sau lần lượt là Argentina, Tây Ban Nha và Anh. Dù bảng xếp hạng FIFA đã tồn tại hơn ba thập kỷ, chưa kỳ World Cup nào chứng kiến kịch bản đặc biệt như vậy.

Không chỉ thống trị trên bảng xếp hạng, cả bốn đội tuyển này đều từng bước lên đỉnh thế giới. Pháp vô địch World Cup các năm 1998 và 2018; Argentina đăng quang vào các năm 1978, 1986 và 2022; Tây Ban Nha giành chức vô địch năm 2010; trong khi danh hiệu World Cup duy nhất của Anh đến vào năm 1966.

Các cặp bán kết cũng được xem là màn đối đầu giữa những thế lực hàng đầu của bóng đá thế giới. Argentina - đương kim vô địch World Cup 2022 - sẽ đối đầu tuyển Anh, đội giành ngôi á quân Euro 2024. Trong khi đó, nhà vô địch Euro 2024 là Tây Ban Nha sẽ chạm trán Pháp, đội về nhì tại World Cup 2022.

Sự hiện diện của bốn đội tuyển giàu thành tích và có phong độ ổn định nhất trong những năm gần đây khiến vòng bán kết World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến những trận cầu đỉnh cao, xứng đáng với vị thế của giải đấu lớn nhất hành tinh.

(Tổng hợp)