Điểm đến duy nhất của Việt Nam vừa được tạp chí Mỹ xếp hạng Top 5 “thành phố tốt nhất thế giới năm 2026”, đứng Top 3 châu Á

Ngày 7/7/2026, trong khuôn khổ giải thưởng World's Best Awards 2026, Travel + Leisure công bố bảng xếp hạng những thành phố tốt nhất thế giới. Năm nay, châu Á có 15 đại diện góp mặt, trong đó Hội An là thành phố duy nhất của Việt Nam được gọi tên trong Top 5 toàn cầu, đồng thời đứng thứ 3 trong khu vực.

Đây không phải lần đầu Hội An được Travel + Leisure vinh danh. Trước đó, vào năm 2024, phố cổ xếp thứ 4 trong danh sách những thành phố tốt nhất thế giới và đứng thứ 2 châu Á. Đến năm 2025, điểm đến này tiếp tục góp mặt ở vị trí thứ 6 thế giới và đứng thứ 5 châu Á, đồng thời được đưa vào Hall of Fame của Travel + Leisure nhờ nhiều năm liên tiếp nhận được đánh giá cao từ độc giả.

Đầu tháng 6/2026, tạp chí du lịch Mỹ này cũng đưa Hội An vào danh sách những thành phố lý tưởng nhất thế giới dành cho người làm việc từ xa.

Trước đó, vào đầu năm nay, Hội An được nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com vinh danh là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam, vượt qua Mai Châu và Phú Quý. Kết quả này được đưa ra dựa trên hơn 370 triệu đánh giá của du khách trên toàn thế giới trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards lần thứ 14.

Những giải thưởng liên tiếp là minh chứng cho sức hút bền vững của Hội An, trong bối cảnh địa phương này vừa chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trở thành một phần của TP Đà Nẵng.

Là Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận, Hội An từ lâu đã chinh phục du khách bởi vẻ đẹp cổ kính hiếm có. Nằm bên bờ hạ lưu sông Thu Bồn, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 30 km, phố cổ mang dáng vẻ trầm mặc với những ngôi nhà sơn vàng đặc trưng, mái ngói rêu phong, những khung cửa gỗ nhuốm màu thời gian, các con ngõ nhỏ lát đá.

Không sôi động hay hiện đại như nhiều đô thị du lịch khác, Hội An hấp dẫn bởi nhịp sống chậm rãi cùng bầu không khí bình yên. Khi đêm xuống, hàng nghìn chiếc đèn lồng rực sáng dọc các tuyến phố tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa sống động – nét đặc trưng khiến nơi đây trở thành một trong những đô thị cổ được yêu thích nhất thế giới.

Sức hút của Hội An không chỉ đến từ kiến trúc mà còn nằm ở những trải nghiệm bản địa. Ngoài dạo bước trong khu phố cổ, du khách có thể đạp xe qua những cánh đồng ven đô, tham quan làng rau Trà Quế, khám phá rừng dừa Bảy Mẫu bằng thuyền thúng, làm gốm tại làng Thanh Hà, tìm hiểu nghề mộc truyền thống ở làng Kim Bồng, tự tay làm đèn lồng hay tham gia lớp học nấu ăn với các món đặc sản địa phương.

Chỉ cách phố cổ khoảng 20 km, Cù Lao Chàm cũng là điểm đến hấp dẫn với hoạt động lặn ngắm san hô, tắm biển và khám phá hệ sinh thái biển phong phú. Chuỗi trải nghiệm gắn với văn hóa, thiên nhiên và đời sống cộng đồng giúp Hội An trở thành điểm đến có chiều sâu, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn thay vì chỉ ghé thăm trong ngày.

Ẩm thực cũng là một trong những "điểm cộng" giúp Hội An níu chân du khách. Cao lầu – món ăn được xem là linh hồn của phố cổ – gây ấn tượng bởi hương vị đặc trưng và cách chế biến gần như không thể tìm thấy ở nơi khác. Bên cạnh đó là mì Quảng, bánh mì Phượng cùng nhiều món ăn địa phương khác đã trở thành trải nghiệm ẩm thực không thể bỏ lỡ đối với du khách quốc tế.

Với sự kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản, văn hóa bản địa, ẩm thực và chất lượng dịch vụ, Hội An tiếp tục duy trì sức hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới. Việc liên tiếp được các tổ chức và tạp chí quốc tế vinh danh cho thấy phố cổ không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng mà còn đang trở thành lựa chọn hàng đầu của những du khách tìm kiếm trải nghiệm sống, làm việc và khám phá trong thời gian dài.

(Tổng hợp)