Phim Việt mới chiếu đã nhận cơn mưa lời chê: Kỹ xảo 3 xu lạm dụng AI, nam chính "10 phim như 1"

Quỷ Bắt Hồn hiện là một trong những dự án điện ảnh được quan tâm nhất thời điểm hiện tại khi là tác phẩm kinh dị Việt Nam duy nhất góp mặt trên đường đua phòng vé tháng 7. Chỉ sau 2 ngày công chiếu, bộ phim đã thu về hơn 17 tỷ đồng, cho thấy mức tăng trưởng và hiệu ứng truyền miệng ấn tượng đối với một tác phẩm nội địa. Tính đến ngày 12/7, Quỷ Bắt Hồn chỉ xếp sau Minions & Quái Vật ở lượng vé bán ra và suất chiếu. Tuy hot là vậy, Quỷ Bắt Hồn không tránh được những phản ứng tiêu cực về chất lượng nội dung lẫn diễn xuất.

Điểm qua về cốt truyện, Quỷ Bắt Hồn xoay quanh Hùng (Quang Tuấn), người cha có cuộc sống bình lặng bỗng đảo lộn khi con trai liên tiếp gặp những hiện tượng kỳ lạ, như bị một thế lực vô hình bám theo. Trong hành trình tìm cách cứu con, Hùng buộc phải đối mặt với nghi thức dân gian "bắt hồn" cùng hàng loạt bí mật bị chôn giấu nhiều năm. Khi ranh giới giữa thực và ảo ngày càng mong manh, anh phải lựa chọn giữa việc đối diện quá khứ hay đánh đổi tất cả để bảo vệ gia đình trước lời nguyền mang tên: "Đúng tháng đúng ngày, hồn về theo quỷ."

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét Quỷ Bắt Hồn có phần mở đầu khá cuốn hút khi xây dựng bầu không khí u ám, nặng nề xoay quanh nghi lễ "bắt hồn" và các tín ngưỡng dân gian của người Việt. Không gian làng quê cùng những nghi thức tâm linh giúp bộ phim tạo được màu sắc riêng trong khoảng nửa đầu thời lượng. Tuy nhiên, càng về sau, tác phẩm lại bị cho là hụt hơi khi câu chuyện phát triển rời rạc, nhiều tình tiết thiếu logic khiến cảm xúc của người xem liên tục bị ngắt quãng.

Bên cạnh đó, nhiều bình luận cho rằng bộ phim vẫn mang nặng yếu tố phim kinh dị Thái Lan. Từ tạo hình hồn ma, cách dàn dựng các phân cảnh siêu nhiên cho đến nhiều màn jumpscare đều khiến người xem liên tưởng tới những tác phẩm ngoại, trong khi bản sắc kinh dị Việt chưa được khai thác đủ sâu. Đặc biệt, phần kỹ xảo và CGI trở thành điểm gây tranh cãi lớn khi nhiều cảnh được nhận xét còn giả trân, thiếu chân thực, thậm chí làm giảm cảm giác sợ hãi trong những phân đoạn đáng lẽ phải là cao trào.

Không ít khán giả cũng cho rằng bộ phim lạm dụng jumpscare và âm thanh lớn để tạo cảm giác giật mình. Thay vì tạo nên nỗi sợ kéo dài, nhiều màn hù dọa lại khiến cả rạp bật cười vì quá dễ đoán hoặc xử lý thiếu tinh tế. Một số ý kiến còn nhận xét nhịp phim thiếu ổn định khi liên tục chuyển từ kinh dị sang hài rồi lại bi kịch, khiến mạch cảm xúc bị đứt đoạn.

Là ngôi sao phòng vé 2 năm trở lại đây của màn ảnh Việt, Quang Tuấn gây thất vọng khi chưa thể bước ra khỏi "lối mòn". Tiếp tục theo đuổi dòng phim kinh dị - thể loại đã gắn liền với tên tuổi trong nhiều năm qua, nam diễn viên lặp đi lặp lại biểu cảm, cách xử lý tâm lý nhân vật và hình tượng tuyệt vọng bị nhận xét có nhiều nét tương đồng với những vai kinh dị trước đây, đem đến cảm giác "10 phim như 1".

Dẫu vậy, việc tiếp tục gắn bó với dòng phim kinh dị - thể loại đang được xem là "mỏ vàng" của điện ảnh Việt - vẫn giúp Quang Tuấn duy trì sức hút phòng vé và liên tục góp mặt trong những dự án được khán giả quan tâm. Thế nhưng, chính sự an toàn ấy cũng trở thành con dao hai lưỡi. Khi ngày càng nhiều khán giả nhận ra những biểu cảm, cách xử lý nhân vật và phong cách diễn xuất lặp lại qua từng tác phẩm, "phép màu" ở phòng vé khó có thể kéo dài mãi. Nếu không sớm làm mới bản thân bằng những vai diễn có tính đột phá hơn, Quang Tuấn rất dễ rơi vào vòng lặp của chính mình, trong khi thị hiếu khán giả ngày càng khắt khe và luôn đòi hỏi những trải nghiệm mới.

Tuy vậy, một bất ngờ khác đến từ diễn viên nhí Huy Anh trong vai Long. Nhiều khán giả cho rằng chính nhân vật này mới là yếu tố tạo cảm giác rợn người rõ nét nhất phim. Ánh mắt lạnh lùng, biểu cảm đáng sợ cùng cách nhập vai của Huy Anh được khen vượt ngoài mong đợi, phần nào bù đắp cho những hạn chế về tạo hình và kỹ xảo.

Ngoài những ý kiến trái chiều, nhiều khán giả vẫn ghi nhận nỗ lực của ê-kíp khi đưa nghi thức "bắt hồn" cùng các yếu tố tín ngưỡng dân gian vào câu chuyện. Tuyến tình cảm cha con và sự hy sinh của người cha trước thế lực siêu nhiên cũng được xem là điểm tựa cảm xúc hiếm hoi, giúp bộ phim không chỉ dừng lại ở những màn hù dọa đơn thuần. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến đều cho rằng nếu kịch bản được trau chuốt hơn, logic chặt chẽ hơn và tiết chế việc lạm dụng jumpscare, Quỷ Bắt Hồn hoàn toàn có thể trở thành một tác phẩm kinh dị đáng nhớ hơn.