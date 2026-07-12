HLV tuyển Thụy Sĩ Murat Yakin: "ông chú" có gu thời trang đỉnh nhất World Cup 2026!

Ông chú 51 tuổi phong độ nhất sân cỏ World Cup 2026

Tóc bạc chải gọn. Kính gọng vuông to bản. Blazer cắt chuẩn, không một logo nào đáng chú ý. Ông ngồi thẳng lưng, mắt dõi theo trận đấu với nét mặt điềm tĩnh đến mức khó tin đây là người đang đứng trước áp lực của một kỳ World Cup lịch sử.

Cộng đồng mạng quốc tế không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Ảnh ông được chia sẻ rầm rộ với những bình luận như "ông anh này trông như nhân vật phản diện cool nhất trong phim Hollywood" hay "ai đó nói cho tôi biết ông ấy mặc hàng gì với". Trong một World Cup có Messi, Haaland và Mbappe, một HLV 51 tuổi lại đang thống trị phần bình luận của mạng xã hội.

Ông là ai và tại sao đáng để biết

Murat Yakin sinh năm 1974 tại Basel, con của những người nhập cư từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trước khi ngồi băng ghế HLV, ông là trung vệ trụ cột của tuyển Thụy Sĩ trong một thập kỷ, cao 1,83m, 273 trận, 48 bàn, con số phi thường cho một hậu vệ.

Em trai ông, Hakan Yakin, cũng là cựu tuyển thủ Thụy Sĩ với 87 lần ra sân. Hai anh em từng là đồng đội ở Basel lẫn đội tuyển, trở thành gia đình bóng đá nổi tiếng nhất lịch sử Thụy Sĩ.

Ông nhận ghế HLV đội tuyển năm 2021. Năm 2022, khi Bắc Ireland cầm hòa Italy giúp Thụy Sĩ giành vé World Cup gián tiếp, ông gửi 9,3 kg socola Thụy Sĩ đến tận văn phòng Liên đoàn Bóng đá Bắc Ireland để cảm ơn. Không ai yêu cầu ông làm vậy.

Tại World Cup 2026, ông dẫn Thụy Sĩ qua vòng bảng, hạ Colombia ở vòng 16 sau loạt luân lưu, và đêm qua đối đầu Argentina tại tứ kết. Thụy Sĩ dẫn đầu hiệp 2 qua bàn của Ndoye, nhưng mất người vì thẻ đỏ của Embolo ở phút 72, rồi thua 1-3 sau hiệp phụ trước những pha dứt điểm của Alvarez và Lautaro Martinez. Hành trình kết thúc, nhưng đây vẫn là kỳ World Cup thành công nhất của Thụy Sĩ kể từ năm 1954.

Kính và đồng hồ quá bảnh của ông chú đến từ brand nào?

Chiếc kính Yakin đeo suốt kỳ giải là frame "Reyes" của thương hiệu kính Thụy Sĩ Götti, giá từ 470 đến 500 franc, tức khoảng 14 đến 15 triệu đồng, được in 3D thủ công tại một xưởng nhỏ ở Wädenswil. Ông đã đeo model này từ Euro 2024. Kể từ khi World Cup 2026 bắt đầu, đơn hàng của Götti tăng đột biến và thương hiệu xác nhận đây đã trở thành hợp tác chính thức.

Nhưng điều đáng nói không phải là con số 15 triệu. Là cái cách không ai nhìn vào ông và nghĩ đến con số đó. Người ta chỉ thấy chiếc kính hợp với khuôn mặt, với mái tóc, với cái cách ông ngồi. Đó là khác biệt giữa mua thứ đắt để người khác nhận ra thương hiệu, và mua thứ đắt vì nó đúng với mình.

GQ Magazine dành riêng một bài để nói về chiếc đồng hồ trên cổ tay phải của Yakin với tiêu đề: "Vibe như ông trùm phản diện trong phim..."

Đây là chiếc Cyrus Klepcys GMT Retrograde, màu đen, của một hãng đồng hồ độc lập Thụy Sĩ thành lập năm 2010, hầu như chưa ai biết tên. Điều đáng nói: Yakin không phải thiếu lựa chọn. Là HLV đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ, ông có thể đeo Rolex, Patek Philippe, Hublot, hay Norqain, thương hiệu đang là đối tác đồng hồ chính thức của đội tuyển. Ông không chọn cái nào trong số đó. Ông chọn một hãng nhỏ, mới 15 tuổi, mà tệp khách hàng của họ là những người thật sự biết đồng hồ chứ không phải người cần logo để nói chuyện.

Chris Hall từ trang đồng hồ The Fourth Wheel nhận xét: "Các hãng đồng hồ lớn của Thụy Sĩ tranh nhau tài trợ mọi giải thể thao nhưng lại bỏ qua thứ đang ở ngay trước mắt họ. Việc Yakin đeo một thương hiệu indie nhỏ trong khi dẫn dắt đội bóng vượt trội so với kỳ vọng chính xác là kiểu Thụy Sĩ nhất có thể, đề cao tay nghề đồng hồ thật sự thay vì chọn thương hiệu xa xỉ toàn cầu."

Phong độ không cần tuổi tác để xin phép

Ở tuổi 51, Yakin không nhuộm tóc, không cố trẻ hơn tuổi, không cố già hơn tuổi. Ông chỉ là ông, với mái tóc bạc nguyên vẹn và bộ đồ mà ông chọn vì thích chứ không phải vì ai yêu cầu.

Công thức đó đơn giản đến mức nghe buồn cười khi nói ra: biết mình là ai, mặc thứ hợp với mình, và không cần ai xác nhận rằng mình đang trông ổn.

Thụy Sĩ đã bị loại. Nhưng người đang được nhắc tên khắp mạng xã hội không phải Messi, không phải Alvarez. Là ông HLV 51 tuổi tóc bạc ngồi trên băng ghế ở Kansas City với chiếc kính gọng dày và một bộ đồ không logo, trông ngầu hơn bất kỳ ai trên sân.