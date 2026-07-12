Lịch sử: Lần đầu tiên sau 36 năm, World Cup có 4 nhà vô địch góp mặt ở bán kết, tứ đại anh hào so tài nức lòng người hâm mộ

Vòng bán kết World Cup 2026 chính thức xác định bốn cái tên cuối cùng gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Không chỉ hứa hẹn những màn đại chiến hấp dẫn, giải đấu năm nay còn thiết lập một cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên sau 36 năm, cả bốn đội vào bán kết đều từng bước lên ngôi vô địch World Cup.

Theo thống kê, đây mới chỉ là lần thứ ba trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chứng kiến bốn nhà vô địch thế giới cùng góp mặt ở vòng bán kết. Lần đầu tiên diễn ra tại World Cup 1970. Khi đó, Brazil đánh bại Uruguay 3-1 để giành vé vào chung kết, trong khi Italy vượt qua Tây Đức với tỷ số 4-3 sau hiệp phụ trong một trận đấu được xem là kinh điển của lịch sử World Cup.

Argentina - Anh - Tây Ban Nha - Pháp cùng góp mặt ở bán kết World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Phải đến World Cup 1990 tại Italy, kịch bản này mới lặp lại. Argentina loại đội chủ nhà Italy trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1, còn Tây Đức cũng đánh bại Anh bằng loạt sút luân lưu sau tỷ số hòa tương tự.

Sau 36 năm chờ đợi, người hâm mộ một lần nữa được chứng kiến vòng bán kết quy tụ toàn những cựu vương. Cặp bán kết đầu tiên là cuộc so tài giữa Pháp và Tây Ban Nha. Đây cũng là màn tái đấu sau cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở ở bán kết UEFA Nations League mùa trước, nơi Tây Ban Nha đánh bại Pháp với tỷ số 5-4.

Ở cặp bán kết còn lại, Argentina sẽ chạm trán Anh trong một trận cầu được đánh giá là mang đậm màu sắc lịch sử. Hai đội từng gặp nhau lần đầu tại World Cup 1962, trước khi tạo nên hàng loạt màn đối đầu kinh điển. Nổi bật nhất là tứ kết World Cup 1986, nơi Diego Maradona ghi dấu ấn với hai bàn thắng đi vào lịch sử: một là pha lập công bằng tay nổi tiếng mang tên "Bàn tay của Chúa", bàn còn lại là màn solo vượt qua hàng loạt cầu thủ Anh trước khi ghi bàn – khoảnh khắc nhiều người coi là bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup.

Argentina và Anh cũng từng đối đầu ở vòng 1/8 World Cup 1998, nơi Albiceleste giành chiến thắng trên chấm luân lưu. Lần chạm trán gần nhất tại World Cup diễn ra vào năm 2002, khi Anh đánh bại Argentina với tỷ số 1-0.

Với sự góp mặt của bốn cựu vương, vòng bán kết World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến những màn thư hùng đỉnh cao, nơi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng tấm vé vào chung kết.