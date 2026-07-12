Choáng ngợp gara 300 tỷ của Erling Haaland: Siêu sao Na Uy gom sạch những " siêu xe quái thú" hiếm nhất thế giới!

Không chỉ càn quét các hàng phòng ngự các đội tuyển tại World Cup bằng tốc độ và sức mạnh, Erling Haaland còn thể hiện niềm đam mê tốc độ cháy bỏng ở ngoài đời thực. Ngôi sao của đội tuyển Na Uy hiện đang sở hữu một trong những bộ sưu tập siêu xe xa xỉ và hiếm nhất thế giới bóng đá, với tổng giá trị ước tính vượt quá con số 12 triệu USD (khoảng hơn 300 tỷ đồng).

Đỉnh cao Hypercar và những "quái thú" giới hạn

Tâm điểm trong garage của tiền đạo người Na Uy là chiếc Bugatti Tourbillon có mức giá không tưởng lên tới 4 triệu bảng Anh. Bên cạnh đó, chân sút sinh năm 2000 còn là một trong số ít người sở hữu Mercedes-AMG One (trị giá khoảng 2,7 triệu bảng).

Tình yêu với các thương hiệu xe Ý của Haaland được khẳng định qua chiếc Ferrari Monza SP2 trị giá 1,4 triệu bảng. Ngoài ra, bộ sưu tập của anh còn có sự góp mặt của chiếc Ferrari 12Cilindri màu trắng với nội thất da đỏ sang trọng và phiên bản giới hạn Ferrari 812 Competizione.

Xe sang đa dụng cho cuộc sống thường nhật

Nếu như những siêu xe triệu đô kể trên thường dành cho những dịp đặc biệt, thì Rolls-Royce Cullinan (khoảng 300.000 bảng) lại là "bạn đồng hành" quen thuộc nhất của Haaland. Chiếc SUV siêu sang màu trắng sở hữu động cơ V12 công suất 570 mã lực là phương tiện được anh yêu thích nhất khi di chuyển đến sân tập của Manchester City.

Để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày tại vùng Cheshire, tiền đạo này còn luân phiên sử dụng bộ đôi SUV hiệu năng cao nhà Mercedes là Mercedes-Maybach GLS 600 và AMG GLE 63 S.

Chiếc xe mới nhất mà Erling Haaland mua là một chiếc Mercedes-Maybach

Tiền đạo này sở hữu một chiếc Porsche 911 màu đỏ rực rỡ

Bộ sưu tập xe đa dụng của anh được hoàn thiện bằng chiếc xe lai điện Range Rover Sport P510e First Edition (khoảng 120.000 bảng) hướng đến yếu tố bảo vệ môi trường, cùng một chiếc bán tải cơ bắp Mỹ Ford F-150 Raptor đã được nâng cấp toàn diện bởi hãng độ danh tiếng Shelby.

Từ những cỗ máy F1 đường phố cho đến các chuyên cơ mặt đất sang trọng, bộ sưu tập xe của Erling Haaland không chỉ phản ánh mức thu nhập khổng lồ mà còn cho thấy gu chơi xe cực kỳ tinh tế và đẳng cấp của một trong những siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới hiện nay.