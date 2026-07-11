Mái tóc vàng của Haaland đáng giá cỡ nào: Từ "cỗ máy in tiền" triệu đô đến tin đồn được mua bảo hiểm gây sốt

Erling Haaland đang là một trong những ngôi sao nổi bật nhất World Cup 2026, nhưng thứ khiến người hâm mộ bàn tán không chỉ là những bàn thắng. Mái tóc vàng buộc cao đã trở thành "thương hiệu" của chân sút Na Uy, giúp anh mở ra hàng loạt cơ hội thương mại trị giá hàng triệu USD.

Mỗi lần Erling Haaland bước ra sân, người hâm mộ gần như đều nhận ra anh ngay lập tức. Bên cạnh thân hình cao 1,95 m và phong cách thi đấu mạnh mẽ, mái tóc vàng được buộc gọn phía sau đã trở thành hình ảnh gắn liền với tiền đạo của Manchester City. Tại World Cup 2026, kiểu tóc này còn nổi tiếng đến mức tạp chí GQ dành riêng một bài viết để phân tích và đặt cho nó cái tên "Erling Knot". Theo GQ, đây không đơn thuần là một kiểu tóc, mà đã trở thành một phần trong hình ảnh thương hiệu của Haaland, góp phần tạo nên vẻ ngoài đậm chất Viking của chân sút người Na Uy.

Ảnh: Getty

Không ít người từng lan truyền thông tin Haaland đã mua gói bảo hiểm trị giá hàng triệu USD cho mái tóc của mình. Tuy nhiên, đến nay không có bất kỳ nguồn tin uy tín nào xác nhận điều này. Nhiều chuyên gia cho rằng tin đồn có thể bắt nguồn từ sự nhầm lẫn với cựu ngôi sao NFL Troy Polamalu, người từng được hãng dầu gội mua bảo hiểm 1 triệu USD cho mái tóc nổi tiếng của mình.

Dù vậy, điều không thể phủ nhận là mái tóc của Haaland đang mang lại giá trị thương mại rất lớn. Năm 2024, tiền đạo 25 tuổi trở thành cổ đông thiểu số của KKNEKKI, thương hiệu dây buộc tóc nổi tiếng tại Na Uy. Đây cũng chính là loại dây buộc mà anh thường xuyên sử dụng mỗi khi thi đấu và thậm chí còn phối màu theo trang phục của đội bóng.

Bên cạnh đó, Haaland còn xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng bá các sản phẩm chăm sóc tóc và phong cách sống dành cho nam giới. Với hình ảnh mái tóc vàng đặc trưng, anh trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn để xây dựng các chiến dịch truyền thông toàn cầu.

Theo giới marketing thể thao, dù không có con số chính thức về doanh thu riêng từ hình ảnh mái tóc, những hợp đồng quảng cáo, đầu tư thương hiệu và bản quyền hình ảnh liên quan đã giúp Haaland thu về khoản tiền trị giá hàng triệu USD.

Ảnh: Getty

Điều thú vị là kiểu tóc của Haaland không được tạo ra vì mục đích thời trang. Theo GQ, "Erling Knot" thực chất là một biến thể của kiểu tóc đuôi ngựa được buộc gập lại, giúp cố định toàn bộ tóc phía sau để không vướng vào mặt trong lúc thi đấu. Chính sự đơn giản, tiện dụng nhưng đầy cá tính này lại khiến nó trở thành dấu ấn nhận diện của tiền đạo người Na Uy.

Sức hút của Haaland tại World Cup 2026 còn lan sang cả các khán đài. Người hâm mộ Na Uy đã sáng tạo màn ăn mừng "Viking Row" - mô phỏng động tác chèo thuyền Viking - để cổ vũ đội tuyển và thần tượng của mình. Hình ảnh mái tóc vàng buộc cao cùng màn ăn mừng đậm chất Bắc Âu đã biến Haaland thành một trong những biểu tượng nổi bật nhất giải đấu.

Ảnh: Getty

Ở tuổi 25, Haaland không chỉ là cỗ máy săn bàn của Na Uy mà còn đang chứng minh rằng một cầu thủ hiện đại có thể biến những chi tiết rất đời thường, như mái tóc hay chiếc dây buộc tóc, thành tài sản thương hiệu có giá trị. Và dù câu chuyện "bảo hiểm mái tóc triệu USD" chỉ là tin đồn, "Erling Knot" vẫn đang là một trong những "kiểu tóc quyền lực" nhất của bóng đá thế giới hiện nay.