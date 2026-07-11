Khách Tây tận hưởng dịch vụ mát xa "độc - lạ" ở Cát Bà: Nhiều người không dám làm

Nhắc đến Cát Bà, nhiều du khách thường nghĩ ngay tới vịnh Lan Hạ, chèo kayak, tắm biển hay những cung đường xanh xuyên rừng. Thế nhưng, ở làng Việt Hải, một điểm dừng quen thuộc trên hải trình khám phá vịnh Lan Hạ, có một hoạt động nhỏ lại khiến nhiều người lần đầu thử phải giật mình: ngồi im để đàn cá nhỏ rỉa chân.

Với những du khách chưa từng trải nghiệm, cảm giác ban đầu thường là sợ và nhột. Chỉ cần thả chân xuống nước, từng đàn cá nhỏ lập tức bơi tới, chạm nhẹ vào bàn chân, khiến không ít người rụt chân lại theo phản xạ. Tuy nhiên, sau vài phút làm quen, nhiều du khách lại bật cười thích thú và ngồi yên để tận hưởng cảm giác “massage” rất lạ giữa không gian làng quê, núi rừng Cát Bà.

Khách Tây ngồi im khi tham gia trải nghiệm (Ảnh Cat Ba Express)

Hoạt động lạ ở làng Việt Hải

Theo trang du lịch Cát Bà, trong chương trình tham quan làng Việt Hải – vịnh Lan Hạ 1 ngày, sau khi đi xe điện xuyên qua rừng, hang động, cánh đồng để vào ngôi làng nằm sâu trong Vườn quốc gia Cát Bà, du khách có thể đạp xe, tản bộ, thưởng thức cảnh quan địa phương rồi trải nghiệm massage chân bằng cá bên dòng suối tự nhiên trước khi quay lại tàu.

Một số lịch trình du thuyền tới vịnh Lan Hạ và làng sinh thái Việt Hải cũng đưa hoạt động này vào điểm dừng tại homestay, nơi du khách trải nghiệm cá massage chân bên suối tự nhiên và ngắm cảnh giữa lòng rừng quốc gia Cát Bà.

Cổng thông tin điện tử Hải Phòng từng ghi nhận mô hình cá massage tại xã đảo Việt Hải hút khách, khi nhiều du khách chọn trải nghiệm mới lạ này để hòa mình vào thiên nhiên. Nguồn này cũng cho biết để tới làng du lịch sinh thái cộng đồng Việt Hải, du khách có thể đi bộ xuyên rừng hoặc đi tàu, canô từ bến Bèo qua vịnh Lan Hạ.

Ảnh Cổng TTDT Hải Phòng

Điểm hấp dẫn của hoạt động này nằm ở cảm giác rất khác so với các trải nghiệm du lịch biển thông thường. Không cần vận động mạnh, không mất quá nhiều thời gian, du khách chỉ cần ngồi bên dòng nước, thả chân và chờ đàn cá nhỏ bơi tới. Người sợ cá ban đầu có thể thấy “khó vượt qua”, nhưng với nhiều người khác, đây lại là khoảnh khắc thư giãn, vui nhộn và dễ nhớ nhất trong chuyến đi Việt Hải.

Vì sao cá có thể rỉa chân?

Trong các dịch vụ fish pedicure trên thế giới, loài thường được nhắc tới là Garra rufa, còn gọi là “doctor fish”. Hướng dẫn của Trung tâm Giám sát Bảo vệ Sức khỏe Ireland mô tả đây là loài cá chép nhỏ không răng, bị thu hút bởi da bàn chân và rỉa lớp da chết hoặc da dày; quá trình này thường kéo dài khoảng 15-30 phút.

Vì vậy, “cá massage chân” thực chất không phải massage theo nghĩa xoa bóp thông thường. Cảm giác tê tê, nhồn nhột đến từ việc nhiều con cá nhỏ cùng chạm nhẹ và rỉa lớp da chết ở bàn chân. Đây cũng chính là lý do nhiều du khách lần đầu thử vừa tò mò vừa e dè.

Riêng tại Cát Bà, Báo An ninh Hải Phòng cho biết dịch vụ cá massage chân xuất hiện vài năm trở lại đây, tập trung chủ yếu ở Việt Hải, thường được lồng ghép trong các tour du lịch, nghỉ dưỡng. Dù còn khá mới, mô hình này được du khách ưa chuộng và có xu hướng lan rộng tới các khu vực lân cận.

Ảnh minh họa

Không chỉ Cát Bà, một số điểm du lịch khác cũng có hoạt động tương tự. Tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên, trang giới thiệu dịch vụ của điểm đến này niêm yết hoạt động massage chân bằng cá với giá 20.000 đồng/lượt/người/30 phút, mô tả những chú cá nhỏ rỉa vào chân tạo cảm giác vừa buồn buồn vừa tê tê.

Trải nghiệm vui nhưng cần lưu ý

Dù là hoạt động nhẹ nhàng, cá rỉa chân không phải trải nghiệm phù hợp với tất cả mọi người. Các hướng dẫn y tế quốc tế từng lưu ý rằng do cá sống trong môi trường nước và không thể khử trùng như dụng cụ spa thông thường, fish pedicure vẫn có rủi ro nhất định về vệ sinh. CDC từng đăng nghiên cứu trên tạp chí Emerging Infectious Diseases ghi nhận cá Garra rufa dùng trong pedicure có thể mang một số vi khuẩn gây bệnh.

Vì vậy, du khách có vết thương hở ở chân, trầy xước, bệnh da liễu, tiểu đường, suy giảm miễn dịch hoặc vừa cạo/wax chân nên cân nhắc không tham gia. Nếu muốn thử, nên chọn điểm có nước sạch, cá khỏe, quy trình vệ sinh rõ ràng và rửa chân trước, sau khi trải nghiệm.