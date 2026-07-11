World Cup 2026 là cỗ máy in tiền

Doanh thu tăng chưa từng có và kỳ World Cup không biên giới

Đà tăng doanh thu của FIFA được đánh giá là mang tính lịch sử. Trong mùa World Cup 2022 tại Qatar, FIFA ghi nhận khoảng 6,6 tỷ euro doanh thu. Bốn năm trước đó, World Cup 2018 tại Nga mang về khoảng 5,6 tỷ euro.

World Cup 2014 tại Brazil tạo ra khoảng 5 tỷ euro, còn kỳ World Cup 2006 ở Đức đạt khoảng 2,8 tỷ euro doanh thu.

Doanh thu của FIFA tăng qua từng kỳ World Cup, nhưng chưa bao giờ đạt tốc độ tăng trưởng nhanh như hiện nay. Chỉ trong chưa đầy hai thập kỷ, doanh thu của FIFA đã tăng gấp bốn lần.

Đà tăng doanh thu của FIFA được đánh giá là mang tính lịch sử.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng đây là sự kiện lớn hàng đầu của cả thế giới, vượt qua tính chất của một giải thể thao.

Theo Marka , Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) kỳ vọng nhận về hơn 12 tỷ euro doanh thu, mức cao chưa từng có, đưa World Cup 2026 lên một tầm vóc hoàn toàn mới về mặt kinh doanh.

Một trong những nguyên nhân chính giúp doanh thu tăng mạnh là thể thức thi đấu mới. Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup có 48 đội tuyển tham dự và diễn ra 104 trận đấu, nhiều hơn 40 trận so với thể thức cũ gồm 32 đội.

Nhiều đội tuyển hơn đồng nghĩa với việc nhiều thị trường được mở. Người hâm mộ kéo tới sân đông hơn, nhiều đài truyền hình muốn sở hữu bản quyền phát sóng, nhiều nhà tài trợ hơn và số ngày thi đấu cũng kéo dài hơn.

Mỗi trận đấu đều tạo ra một cơ hội kinh doanh mới, trong khi mỗi quốc gia đăng cai mở ra thêm nhiều cơ hội cho các hoạt động thương mại.

World Cup 2026 không chỉ có quy mô lớn mà chi phí cũng đắt đỏ hơn, khâu tổ chức phức tạp hơn những mùa trước. FIFA nhận thấy bóng đá ngày nay không chỉ bán vé xem trận đấu mà còn bán một trải nghiệm trọn gói.

Các gói vé VIP, phòng khách cao cấp, khu vực dịch vụ hạng sang, dịch vụ ẩm thực cao cấp cùng nhiều tiện ích dành cho doanh nghiệp và nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu lớn được đặc biệt chú trọng.

Trận chung kết tại New Jersey không chỉ là trận đấu quan trọng nhất của bóng đá thế giới mà còn được xem là một trong những sự kiện thể thao độc quyền và đẳng cấp nhất.

Nhờ lượng khán giả kỷ lục, thị trường bản quyền World Cup sẽ được định giá lại vào kỳ tổ chức kế tiếp.

Sự thay đổi của thị trường thể hiện rõ khi so sánh với World Cup 1994 cũng được tổ chức tại Mỹ. Khi đó, vé xem trận chung kết có giá khoảng 160 euro, trong khi một số gói dịch vụ cao cấp của trận chung kết World Cup 2026 có giá lên tới gần 35.000 euro.

Nước Mỹ từ nhiều năm qua đã biến thể thao thành một sản phẩm giải trí cao cấp. Những sự kiện như Super Bowl, NBA hay Formula 1 cho thấy luôn tồn tại một nhóm khán giả sẵn sàng chi số tiền lớn để có được trải nghiệm độc đáo.

World Cup hiện cũng đi theo mô hình kinh doanh này với giá vé linh hoạt, các gói VIP, nền tảng bán lại vé chính thức, hệ thống tài trợ toàn cầu và nội dung được cá nhân hóa.

Mỏ vàng bản quyền truyền hình và quảng cáo

Doanh thu từ bán vé chỉ chiếm một phần trong tổng nguồn thu. Bản quyền truyền hình vẫn là nguồn tiền lớn nhất.

Một trong những chủ đề gây nhiều tranh luận là các quãng nghỉ để cầu thủ bổ sung nước trong trận đấu.

Quãng nghỉ tiếp nước giúp đài truyền hình tăng thời lượng quảng cáo.

Theo giải thích từ FIFA, các quãng nghỉ này được áp dụng do thời tiết nắng nóng tại một số sân vận động, nhưng đồng thời cũng tạo thêm khoảng thời gian để các đài truyền hình phát quảng cáo.

Mỗi lần nghỉ kéo dài khoảng 3 phút, trong đó các đài truyền hình có khoảng 2 phút để phát quảng cáo mà không làm gián đoạn đáng kể diễn biến trận đấu.

Các chuyên gia ước tính khoảng thời lượng quảng cáo bổ sung này có thể mang lại khoảng 220 triệu euro đầu tư cho quảng cáo truyền hình trong suốt giải đấu.

FIFA khẳng định mọi hợp đồng thương mại đều đã được ký kết từ lâu trước khi giải đấu khởi tranh và các quãng nghỉ chỉ được áp dụng vì lý do chuyên môn và sức khỏe của cầu thủ.

Nhờ lượng người xem truyền hình liên tục lập kỷ lục, thị trường bản quyền nhiều khả năng sẽ được định giá lại, giúp FIFA có cơ hội thu về khoản doanh thu khổng lồ trong lần tổ chức tiếp theo.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, FIFA sẽ thu được mức tăng rất lớn từ bản quyền truyền thông tại Mỹ", ông Doug Perlman - Giám đốc điều hành Sports Media Advisors - nhận định với Front Office Sports.

Giá khởi điểm cho cuộc đấu thầu bản quyền phát sóng World Cup 2030 và 2034 tại thị trường Mỹ có thể lên tới một tỷ USD.

Tiền thưởng tăng mạnh

Các nhà tài trợ cũng xem World Cup 2026 là cơ hội quảng bá đặc biệt. Việc ba quốc gia gồm Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai càng làm gia tăng giá trị thương mại của giải đấu, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận một trong những thị trường quảng cáo lớn nhất thế giới.

Theo kế hoạch của FIFA, doanh thu trong giai đoạn 2023-2026 dự kiến vượt 12 tỷ euro, trong đó hơn 10 tỷ euro sẽ được đầu tư trở lại cho sự phát triển bóng đá và hỗ trợ 211 liên đoàn thành viên.

Giá khởi điểm cho cuộc đấu thầu bản quyền phát sóng World Cup 2030 và 2034 tại thị trường Mỹ có thể lên tới một tỷ USD.

Tổng quỹ tiền thưởng dành cho các đội tuyển quốc gia sẽ đạt mức kỷ lục 640 triệu euro, tăng khoảng 50% so với World Cup 2022 tại Qatar.

Đội vô địch sẽ nhận khoảng 44 triệu euro, trong khi mỗi đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết nhận từ 9-11 triệu euro.

Các câu lạc bộ cũng sẽ được hưởng lợi. FIFA sẽ chi khoảng 220 triệu euro để bồi hoàn cho các CLB nhả cầu thủ lên tuyển dự World Cup.

Với mỗi cầu thủ được triệu tập, CLB sẽ nhận khoảng 4.500 euro mỗi ngày trong thời gian cầu thủ làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia. Nếu đội tuyển vào tới trận chung kết và cầu thủ ở lại giải khoảng 40 ngày, CLB chủ quản có thể thu về khoảng 180.000 euro chỉ từ khoản bồi hoàn này.