Sân bay Nội Bài phát thông báo quan trọng cho hành khách bay từ ngày 14/7 đến 16/7

Theo thông tin chính thức, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sẽ tổ chức đợt diễn tập quy mô lớn về phương án xử lý tình huống chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và di dời tàu bay. Hoạt động này diễn ra tại khu vực sân đỗ quân sự của cảng với ba giai đoạn chính. Công tác huấn luyện sẽ bắt đầu từ 8h30 đến 16h ngày 14/7, tiếp đó là ngày hợp luyện và tổng duyệt diễn ra cùng khung giờ vào 15/7. Buổi diễn tập chính thức sẽ được tiến hành từ 9h đến 11h sáng ngày 16/7.

Trong các khoảng thời gian nêu trên, hành khách có mặt tại sân bay có thể sẽ nhìn thấy sự tập trung của nhiều lực lượng và các phương tiện chuyên dụng như xe chữa cháy, xe cứu thương. Để mô phỏng sát với tình huống khẩn cấp thực tế, ban tổ chức cũng sẽ sử dụng các hiệu ứng tạo khói hoặc phun nước... Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài nhấn mạnh đây hoàn toàn là các tình huống giả định nằm trong kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài

Dù đợt diễn tập có quy mô lớn, ban quản lý sân bay khẳng định sự kiện này hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác hàng ngày tại cảng. Hành khách có thể hoàn toàn yên tâm vì mọi chuyến bay vẫn sẽ cất cánh, hạ cánh và thực hiện công tác phục vụ hành khách theo đúng lịch trình bình thường. Hành khách có các chuyến bay trong khung giờ diễn tập chỉ cần đến sân bay đúng giờ và thực hiện các thủ tục như mọi chuyến đi khác.

Để tránh tình trạng hình ảnh diễn tập bị cắt ghép, thổi phồng thành các sự cố hàng không gây hoang mang dư luận, nhà chức trách đặc biệt khuyến cáo người dân và hành khách không tự ý quay phim hay chụp ảnh khu vực đang thực hiện nhiệm vụ. Việc đăng tải hoặc phát tán những thông tin sai lệch về đợt diễn tập lên không gian mạng là hành vi bị nghiêm cấm.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cũng đưa ra lưu ý rõ ràng rằng mọi hành vi lan truyền thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và tâm lý đám đông đều sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sự thấu hiểu và hợp tác của mỗi hành khách trong việc tiếp nhận và chọn lọc thông tin không chỉ giúp đợt diễn tập diễn ra thuận lợi mà còn góp phần duy trì một không gian mạng an toàn.