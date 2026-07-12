Không chỉ đẹp trên khán đài, 5 nàng WAGs đình đám còn khiến giới mộ điệu mê mẩn bởi gu trang sức tinh tế

Trên sân cỏ, những pha bóng đẹp luôn khiến người hâm mộ vỡ òa. Nhưng ngoài đường biên, các khán đài cũng là nơi quy tụ những gương mặt xinh đẹp, thanh lịch và đầy khí chất. Georgina Rodríguez, Bruna Biancardi, Isabel Haugseng Johansen, Antonela Roccuzzo hay Ester Expósito đều sở hữu phong cách khác biệt, nhưng điểm chung là biết cách sử dụng trang sức để hoàn thiện hình ảnh của mình.

Nếu trang phục quyết định 70% tổng thể thì 30% còn lại nằm ở phụ kiện. Chỉ một đôi hoa tai phù hợp hay một chiếc vòng cổ tinh tế cũng đủ nâng tầm cả bộ trang phục. Hãy cùng khám phá bí quyết lựa chọn trang sức của 5 mỹ nhân nổi tiếng này.

1. Georgina Rodríguez: Xa hoa, quyến rũ và không ngại nổi bật

Là bạn gái lâu năm của Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez từ lâu đã được xem là biểu tượng của phong cách "quiet luxury" pha trộn với vẻ đẹp hào nhoáng của giới thượng lưu Trung Đông.

Xuất hiện trên thảm đỏ hay tại các sự kiện thể thao, Georgina gần như luôn chọn những thiết kế ôm sát tôn đường cong, kết hợp cùng mái tóc bóng mượt và lớp trang điểm sắc sảo. Để hoàn thiện hình ảnh ấy, cô ưu tiên những món trang sức có kích thước lớn và giá trị cao.

Điểm đặc trưng trong phong cách của Georgina là những viên đá quý màu nổi bật. Ruby huyết bồ câu, ngọc lục bảo Colombia hay kim cương vàng đậm thường xuyên xuất hiện trên cổ, cổ tay và bàn tay của cô. Thay vì chỉ đeo một món trang sức làm điểm nhấn, Georgina thích diện nguyên bộ gồm dây chuyền, khuyên tai, nhẫn và vòng tay đồng điệu.

Đặc biệt, cô rất yêu thích phong cách stacking - đeo nhiều nhẫn kim cương cùng lúc trên nhiều ngón tay. Những chiếc vòng tay bản lớn nạm kín kim cương hay choker đính đá lấp lánh cũng là "vũ khí" giúp Georgina luôn trở thành tâm điểm. Phong cách của Georgina phù hợp với những buổi tiệc tối, sự kiện sang trọng hoặc các dịp cần tạo ấn tượng mạnh.

2. Bruna Biancardi: Gợi cảm nhưng vẫn trẻ trung

Bạn gái của Neymar lại theo đuổi hình ảnh hoàn toàn khác.

Bruna Biancardi đại diện cho vẻ đẹp Latin hiện đại: khỏe khoắn, quyến rũ nhưng rất tự nhiên. Phong cách thời trang của cô thiên về những bộ trang phục đơn giản như váy ôm, áo hai dây, blazer hoặc bikini khi đi nghỉ dưỡng. Trang sức của Bruna cũng phản ánh đúng tinh thần đó.

Thay vì sử dụng đá quý màu sắc rực rỡ, cô gần như chỉ trung thành với kim cương trắng hoặc các loại đá không màu. Chính sự trong trẻo này giúp tổng thể luôn nhẹ nhàng và không tạo cảm giác quá cầu kỳ. Những món đồ Bruna xuất hiện nhiều nhất gồm dây chuyền tennis đính kín kim cương, vòng tay mảnh, khuyên tai hình bông hoa gắn kim cương lớn và các dây chuyền layer có mặt ngôi sao hoặc họa tiết nhỏ.

Nhẫn của Bruna cũng rất tiết chế. Cô thường chỉ đeo một hoặc hai chiếc nhẫn kim cương nhỏ thay vì những mẫu bản lớn. Đây là phong cách rất dễ ứng dụng với phụ nữ châu Á bởi vừa đủ nổi bật nhưng vẫn phù hợp để sử dụng hàng ngày.

3. Isabel Haugseng Johansen: Thanh lịch, nhẹ nhàng và tinh tế

Nếu Georgina đại diện cho sự xa hoa thì Isabel Haugseng Johansen - bạn gái của Erling Haaland lại là hình mẫu của vẻ đẹp Bắc Âu tối giản. Phong cách của Isabel thiên về những gam màu trung tính, thiết kế thanh lịch, phù hợp cả môi trường công sở lẫn những chuyến nghỉ dưỡng.

Điểm thú vị là cô không quá trung thành với kim cương trắng mà thường sử dụng các loại đá quý có màu sắc nhạt như aquamarine, topaz xanh hay những viên đá pastel tạo cảm giác mát mắt. Những đôi hoa tai giọt nước, nhẫn đính kim cương hình oval, đồng hồ vàng nhỏ hay các vòng tay vàng mảnh được Isabel phối hợp rất hài hòa.

Cô cũng không ngại kết hợp vàng vàng và vàng trắng trong cùng một set phụ kiện. Cách phối này giúp tổng thể hiện đại hơn thay vì bị giới hạn bởi một chất liệu duy nhất. Đây là phong cách rất phù hợp với phụ nữ ngoài 30 tuổi yêu thích sự sang trọng nhưng không phô trương.

4. Antonela Roccuzzo: Càng đơn giản càng sang

Nếu phải chọn một nàng WAG có phong cách gần gũi nhất, đó chắc chắn là Antonela Roccuzzo – vợ của Lionel Messi. Dù là vợ của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, Antonela hiếm khi xuất hiện với những món trang sức quá đắt đỏ hoặc có kích thước lớn. Cô yêu thích vẻ đẹp tối giản, gần gũi và ưu tiên cảm giác thoải mái.

Những món phụ kiện quen thuộc của Antonela là dây chuyền vàng mảnh, khuyên tai vòng nhỏ, vòng tay siêu mảnh và nhẫn kim cương bản nhỏ. Đôi khi cô chỉ đeo một chiếc choker mảnh hoặc một sợi dây chuyền nhỏ cũng đủ hoàn thiện cả bộ trang phục. Ngọc trai mini cũng là chất liệu được Antonela sử dụng khá thường xuyên. Chính sự tiết chế này khiến cô luôn toát lên vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng mà không cần quá nhiều phụ kiện. Đây cũng là phong cách được rất nhiều phụ nữ hiện đại theo đuổi vì tính ứng dụng cao.

5. Ester Expósito: Phong cách Pháp tối giản nhưng đầy cuốn hút

Dù không phải WAG chính thức, Ester Expósito từng nhiều lần được truyền thông quốc tế nhắc đến khi vướng tin đồn hẹn hò với một ngôi sao bóng đá. Nữ diễn viên Tây Ban Nha nổi tiếng với phong cách thời trang mang hơi hướng Parisian Chic tối giản nhưng rất tinh tế.

Khác với Georgina, Ester gần như tránh hoàn toàn các bộ trang sức nạm kín kim cương hoặc đá quý cỡ lớn. Cô chủ yếu lựa chọn trang sức vàng 18K trơn với thiết kế thanh mảnh.

Những đôi hoa tai dây dài, choker vàng bản nhỏ, dây chuyền layer, mặt dây chuyền đá quý mini hay nhẫn vàng trơn đều xuất hiện thường xuyên trong phong cách của Ester. Nhờ vậy, dù mặc áo phông, sơ mi trắng hay váy lụa đơn giản, cô vẫn tạo được cảm giác sang trọng một cách rất tự nhiên.

Quan sát phong cách của 5 mỹ nhân nổi tiếng có thể thấy, không có một công thức chung nào cho vẻ đẹp.

Georgina chinh phục người đối diện bằng sự lộng lẫy của đá quý cỡ lớn. Bruna ghi điểm nhờ kim cương trắng trong trẻo. Isabel mang đến cảm giác tinh tế với đá quý pastel. Antonela theo đuổi sự tối giản, còn Ester lại là biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch kiểu Pháp.

Điểm chung lớn nhất của họ không nằm ở giá trị của món trang sức, mà ở việc mỗi người đều hiểu rõ phong cách của bản thân và lựa chọn phụ kiện phù hợp. Đó cũng là bí quyết để trang sức thực sự tỏa sáng: không cần quá nhiều, không nhất thiết phải đắt đỏ, chỉ cần hài hòa với trang phục, hoàn cảnh và cá tính của người đeo. Khi tìm được "chất riêng", bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể trở thành tâm điểm theo cách rất tự nhiên.