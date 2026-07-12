Hải Tú thời chưa về với Sơn Tùng M-TP: Khí chất khác hẳn hiện tại

Mới đây, một fanpage trên mạng xã hội thu hút sự chú ý khi "đào lại" đoạn clip Hải Tú chụp quảng cáo cho một thương hiệu đồng hồ. Theo đó, video này được đăng tải vào khoảng tháng 6/2020, tức vài tháng trước khi cô chính thức gia nhập M-TP Entertainment với vai trò talent độc quyền.

Clip Hải Tú chụp ảnh mẫu cho một thương hiệu đồng hồ từ năm 2020 được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Nguồn: Mùa yêu 1997.

Fanpage này cũng chia sẻ thêm: "Trước khi trở thành talent, Tú đã rất thành công trong sự nghiệp mẫu ảnh của mình. Một nét đẹp tự nhiên không dao kéo, rất cổ điển, rất Pháp, rất Hong Kong (Trung Quốc). Rất mong chị đẹp trở lại với một bộ ảnh na ná như thế để bọn em có dịp ngắm sự xinh đẹp này..."

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho visual của cô thời điểm còn hoạt động người mẫu. Gương mặt trẻ trung, thần thái điện ảnh cùng mái tóc ngắn cá tính đã tạo nên hình ảnh được nhiều người nhớ đến.

Hình ảnh của cô nàng trong buổi chụp hình quảng cáo đồng hồ.

Không ít người, đặc biệt là những khán giả theo dõi Hải Tú từ thời còn làm mẫu ảnh, cũng bày tỏ sự thích thú khi được xem lại những hình ảnh này.

Theo họ, kể từ khi gia nhập M-TP Entertainment, Hải Tú gần như không còn xuất hiện với tần suất dày đặc trong các bộ ảnh thời trang hay quảng cáo như trước. Thay vào đó, cô theo đuổi định hướng hoạt động khác với vai trò nghệ sĩ độc quyền, tập trung cho các dự án của công ty và giữ hình ảnh kín tiếng hơn.

Thực tế, phần lớn những bộ ảnh thời trang, quảng cáo của Hải Tú đều được thực hiện trước khi cô đầu quân cho công ty của Sơn Tùng M-TP. Đến nay, loạt hình này vẫn thường xuyên được chia sẻ trở lại trên các nền tảng mạng xã hội.

"Khác với cuộc sống bây giờ quá", “Ngày xưa cổ xinh quá, trẻ nữa”, “Tú chỉ cần đi chụp mẫu là nổi rồi nét mặt này rất riêng và hiếm ấy”, “Vẫn thích Tú khi làm mẫu ảnh, cổ cá tính và đẹp”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Thời điểm còn hoạt động người mẫu, Hải Tú theo đuổi màu sắc indie, đậm chất nghệ thuật. Có lúc cô xuất hiện với những concept nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng cũng không ít lần thử sức với hình ảnh cá tính hơn thông qua phong cách oversized, thời trang vintage hoặc high fashion.

Hải Tú vào khoảng năm 2016, khi là mẫu lookbook nổi tiếng tại TP.HCM.

Trong vài năm trở lại đây, kể từ khi gia nhập M-TP Entertainment, hình ảnh của Hải Tú cũng có nhiều thay đổi. Cô xuất hiện với tần suất chọn lọc hơn và theo đuổi phong cách tối giản, trầm hơn so với giai đoạn làm mẫu ảnh. Không ít cư dân mạng nhận xét phong cách của Hải Tú ngày càng có nhiều điểm tương đồng với Sơn Tùng M-TP, từ cách phối đồ, tạo hình cho đến tổng thể gu thẩm mỹ.

Hải Tú sau khi làm talent nhà Sơn Tùng M-TP. Cô nàng theo đuổi phong cách nhẹ nhàng hơn, hoặc style na ná sếp.

Tháng 10/2020, Hải Tú gia nhập M-TP Entertainment với tư cách nghệ sĩ độc quyền và nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý.

Sau khi về công ty của Sơn Tùng M-TP, Hải Tú gần như dừng hẳn các hoạt động người mẫu ảnh. Thay vào đó, cô tập trung cho vai trò diễn viên độc quyền. Trong gần 6 năm hoạt động dưới trướng M-TP Entertainment, Hải Tú chỉ xuất hiện trong hai MV của Sơn Tùng M-TP là Chúng Ta Của Hiện Tại (2020) và Chúng Ta Của Tương Lai (2024), đều đảm nhận vai nữ chính.

Sau mỗi lần xuất hiện, Hải Tú lại trở về trạng thái kín tiếng. Cô chỉ thỉnh thoảng đăng tải những hình ảnh đời thường hoặc vlog.

Đáng chú ý, Instagram và Facebook mang tên Hải Tú đều không có bất kỳ cập nhật nào kể từ tháng 3/2026. Trên TikTok, cô còn "im hơi lặng tiếng" hơn khi video gần nhất được đăng vào tháng 11/2025 nhân dịp sinh nhật.

Gần đây, Hải Tú gây chú ý khi xuất hiện với vị trí Project & Artist Manager ở MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP.

Hải Tú mới đây.

Theo tính chất công việc, Project & Artist Manager là vị trí quản lý dự án và hỗ trợ nghệ sĩ trong quá trình thực hiện các sản phẩm. Người đảm nhận vai trò này sẽ kết nối giữa nghệ sĩ với ê-kíp sản xuất, phối hợp các đầu việc để dự án diễn ra đúng tiến độ, đúng định hướng sáng tạo cũng như hình ảnh mà nghệ sĩ mong muốn xây dựng. Bên cạnh việc điều phối công việc, họ còn đồng hành sát sao với nghệ sĩ trong suốt quá trình triển khai dự án, từ khâu chuẩn bị đến khi sản phẩm hoàn thiện.

Trước Come My Way, Emma Lê cũng từng xuất hiện trong phần credit của các dự án khác của Sơn Tùng M-TP với đúng vị trí này. Vì vậy thông tin này làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng Hải Tú đã chuyển sang đảm nhận công việc phía sau hậu trường thay vì tiếp tục hoạt động với vai trò nghệ sĩ.

Cô nàng lùi về sau, đảm nhận vai trò Project & Artist Manager cho dự án của Sơn Tùng M-TP.

Cô cũng lập kênh Instagram mới lấy tên Emma Lê, chia sẻ về công việc.

Việc Hải Tú ngày càng xuất hiện nhiều hơn với vai trò quản lý dự án cũng khiến không ít người tò mò về chặng đường sắp tới của cô. Liệu người đẹp sẽ lui hẳn về hậu trường để phát triển ở mảng vận hành, sản xuất nghệ sĩ hay vẫn có thể trở lại với vai trò người mẫu, diễn viên trong những dự án phù hợp?