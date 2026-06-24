Thứ chúng ta trông đợi và thứ Sơn Tùng M-TP tung ra

Tối 23/6, Sơn Tùng M-TP tiếp tục khiến cộng đồng người hâm mộ đứng ngồi không yên khi chính thức ra mắt website , đồng thời giới thiệu dòng merchandise đầu tiên gắn liền với dự án Come My Way. Sau nhiều ngày "thả hint" và khiến fan liên tục suy đoán về những kế hoạch tiếp theo, thứ mà Sơn Tùng mang đến lần này không phải là một MV mới, một ca khúc mới hay thông tin về album được mong đợi, mà là một sản phẩm sưu tầm đặc biệt: mô hình chú sâu trắng từng xuất hiện trong hệ sinh thái hình ảnh của Come My Way.

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Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là một trong số rất ít lần Sơn Tùng M-TP phát hành merchandise chính thức dưới dạng vật phẩm sưu tầm. Theo công bố trên website, mô hình con sâu trắng sẽ được mở bán trong thời gian tới với giá 3.999.999 đồng. Mức giá này lập tức tạo nên nhiều luồng thảo luận trong cộng đồng người hâm mộ.

Website mới của Sơn Tùng

Mô hình sâu được giới thiệu với giá 3.999.999 đồng

Trong nhiều năm hoạt động, Sơn Tùng gần như không khai thác mạnh mảng merchandise như các nghệ sĩ quốc tế. Chính vì vậy, việc nam ca sĩ đầu tư xây dựng hệ sinh thái sản phẩm riêng cho Come My Way được xem là một bước đi đáng chú ý trong chiến lược thương hiệu cá nhân. Con sâu trắng đã trở thành biểu tượng xuyên suốt liên quan đến Come My Way, nên việc lựa chọn hình tượng này làm vật phẩm sưu tầm là điều không quá bất ngờ.

Sơn Tùng cũng "nhá hàng" hộp merchandise sang chảnh

Tuy nhiên, nếu xét trên mặt bằng chung thị trường merchandise tại Việt Nam, mức giá gần 4 triệu đồng được xem là thuộc phân khúc cao. Điều này khiến nhiều người đặt dấu hỏi về khả năng tạo nên một cơn sốt đại chúng hay cảnh "cháy hàng" trong thời gian ngắn. Khác với album vật lý hay những món đồ lưu niệm có giá tiếp cận dễ dàng hơn, mô hình sưu tầm thường hướng đến nhóm fan trung thành, những người sẵn sàng chi trả để sở hữu vật phẩm mang tính biểu tượng gắn với thần tượng. Chính vì vậy, không ít ý kiến cho rằng sản phẩm này nhiều khả năng sẽ được phát hành dưới dạng giới hạn số lượng nhằm gia tăng giá trị sưu tầm.

Điều khiến công chúng bàn tán nhiều hơn cả vẫn là câu chuyện comeback

Điều khiến công chúng bàn tán nhiều hơn cả vẫn là câu chuyện comeback. Kể từ khi Come My Way phát hành, mọi động thái của Sơn Tùng M-TP đều được theo dõi sát sao. Trong suốt thời gian qua, nam ca sĩ nhiều lần úp mở về một "chương mới" sau dấu mốc này, khiến người hâm mộ tin rằng những dự án âm nhạc quy mô hơn - nhất là kỳ vọng về 1 album phòng thu đang được chuẩn bị.

Kỳ vọng ấy càng lớn hơn khi thị trường nhạc Việt đang bước vào giai đoạn sôi động với hàng loạt nghệ sĩ liên tục tung sản phẩm mới. Nhiều fan tin rằng cuối tháng 6 sẽ xuất hiện thêm một MV, một đĩa đơn hoặc thậm chí là thông báo về album phòng thu tiếp theo của Sơn Tùng. Sau nhiều năm, khán giả vẫn chưa được chứng kiến một album dài hơi đúng nghĩa từ ngôi sao sinh năm 1994, vì vậy bất kỳ tín hiệu nào cũng dễ dàng trở thành tâm điểm suy đoán.

Câu hỏi lớn nhất lúc này: Khi nào Sơn Tùng ra album?

Thế nhưng, một lần nữa, Sơn Tùng lại chọn cách đi khác với những gì công chúng dự đoán. Thay vì âm nhạc, anh tiếp tục mở rộng thế giới của Come My Way thông qua website và merchandise. Đây không phải lần đầu tiên nam ca sĩ khiến khán giả phải chờ đợi lâu hơn dự kiến. Trong sự nghiệp của mình, Sơn Tùng nhiều lần xây dựng kỳ vọng rất lớn trước khi hé lộ từng mảnh ghép của kế hoạch tổng thể.

Dù chưa có nhạc mới, fan vẫn nhanh chóng tìm thấy lý do để tiếp tục hy vọng. Trên website vừa được công bố, nhiều người phát hiện một chi tiết đặc biệt nằm trên thanh menu chính. Cụ thể, Sơn Tùng đã cài sẵn mục "TOUR". Khi truy cập vào phần này, người dùng sẽ thấy dòng thông báo bằng tiếng Anh: "SORRY - NO TOUR AVAILABLE AT THE TIME" (Xin lỗi - Hiện tại chưa có tour diễn nào).

Phần tour diễn trên website của Sơn Tùng

Việc mục TOUR được đặt sẵn trên website khiến nhiều người tin rằng đây không phải chi tiết xuất hiện ngẫu nhiên. Nếu hoàn toàn chưa có kế hoạch liên quan đến tour diễn, việc xây dựng trước chuyên mục này dường như là điều không cần thiết. Từ đó, nhiều giả thuyết được đưa ra rằng Sơn Tùng có thể đang chuẩn bị cho một dự án lưu diễn trong tương lai. Thứ dân tình trông đợi là âm nhạc. Thứ Sơn Tùng tung ra lúc này là một mô hình con sâu trắng giá gần 4 triệu đồng. Nhưng với cách vận hành quen thuộc của nam ca sĩ, rất có thể merchandise chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh lớn hơn.

Ảnh: FBNV/cap màn hình